KITA-VERBUND TAUFKIRCHEN/VILS

„Man ist immer up-to-date“, sagt Praktikantin Stefanie Bauer. „Jede hat die Möglichkeit, ihre Stärken einzusetzen“, so Gruppenleiterin Ursula Kleitsch. © Kita-Verbund Taufkirchen/Vils

„Besondere Standards“, „viele Perspektiven“, „ein Arbeitsklima mit Wohlfühlfaktor“: Beim Kita-Verbund Taufkirchen/Vils fühlen sich die Mitarbeiter:innen als Teil einer großen Familie. Eine Familie, die nun mit neuen Kräften weiter wachsen soll.

Der Kita-Verbund Taufkirchen/Vils ist ein Zusammenschluss von fünf katholischen Kindertagesstätten, die von einer hauptberuflichen Trägervertretung geleitet werden. In den fünf Häusern arbeiten über 120 Mitarbeitende, vor allem pädagogische Fach- und Ergänzungskräfte, aber auch viele hauswirtschaftliche Mitarbeiterinnen, Hausmeister und etliche Auszubildende und Praktikant:innen.

Im Vergleich zu einzelnen Einrichtungen bietet der Verbund Annehmlichkeiten wie Springerkräfte und schnelle Aushilfen, wenn in einem Haus mal Personalmangel herrscht. Die Mitarbeitenden erhalten individuelle Möglichkeiten zur Weiterentwicklung und können nach entsprechenden Ausbildungen auch weiterführende Aufgaben übernehmen – etwa in den Bereichen Inklusion, Sprachentwicklung, Ernährung, Arbeits- oder Kinderschutz.

Damit die Teams noch stärker werden, bildet der Kita-Verbund nicht nur jährlich eigenen Nachwuchs aus, sondern ist auch auf der Suche nach pädagogischen Ergänzungskräften. Warum Interessierte sich anschließen sollten, erklären die Mitarbeitenden am besten selbst.

Ursula Kleitsch (47), Pädagogin in Führungsposition:

„Ich arbeite als Erzieherin und Gruppenleitung im Kinderhaus Pauli Bekehrung. Mir gefällt besonders gut, dass Hierarchien flach gehalten werden. Das schafft unter uns Mitarbeiterinnen eine gute Arbeitsatmosphäre. Jede im Team hat bei uns die Möglichkeit, ihre Stärken einzusetzen, das kommt vor allem den Kindern zugute. Mitarbeiter:innen, die am Anfang ihrer Berufslaufbahn stehen, sind bei uns willkommen. Sie bringen neue Ansätze mit und können sich bei uns ausprobieren. Ich sehe das als Bereicherung für alle Beteiligten.

Was ich sehr schätze, sind die regelmäßig stattfindenden Supervisionen. Das zeugt für mich von großem Qualitätsbewusstsein. Es ist etwas Besonderes, denn in meinen 20 Jahren Berufserfahrung in großen und kleinen Einrichtungen war das sonst nirgendwo Standard. Im Kitaverbund sehe ich einen Arbeitgeber, der für uns Mitarbeiter immer ein offenes Ohr hat und gemeinsam zielorientiert nach Lösungen sucht.“

Stefanie Bauer (26), Erzieherin im Anerkennungsjahr:

„Bisher wurde mir in meiner Ausbildung ein umfangreicher Einblick in die vielseitige und anspruchsvolle Arbeit von pädagogischen Fachkräften gewährt. Die Zusammenarbeit in den pädagogischen Teams mit professioneller Personalführung bietet mir klare Strukturen und fundiertes Fachwissen. Gut finde ich auch den regelmäßigen Austausch zwischen den Kitas im Verbund, somit ist man ist immer up-to-date.

Bisher fühle ich mich sehr wohl und gut in meiner Ausbildung unterstützt. Ein weiteres Plus: Der Kita-Verbund honoriert mein Engagement mit einer attraktiven Vergütung, inklusive Kostenerstattung für Fahrten zur Fachakademie. Ein attraktiver Arbeitgeber mit vielen Perspektiven!“

Sabine Sachs (29), Hauswirtschaftskraft

„Ich bin verheiratet, Mama von zwei kleinen Kindern und arbeite seit Februar 2019 im KITA-Verbund. Hier habe ich meine Berufung gefunden. Vormittags arbeite ich als Küchenfee, nachmittags als Putzfee. Ich liebe die Abwechslung in meinem Beruf. Man ist Teil einer großen Familie im KITA-Verbund. Nicht nur die Mädls vom pädagogischen Personal sind gut drauf, auch die Führungskräfte sind immer für ein Späßchen zu haben. Da ich bereits in vier von unseren fünf KITA-Einrichtungen gearbeitet habe, kann ich erst recht sagen, dass in jedem Haus ein tolles Arbeitsklima mit Wohlfühlfaktor herrscht.

Ebenfalls ein Faktor, den ich so vorher nicht kannte: Anliegen werden immer auf Augenhöhe besprochen. Da ein Großteil der Mädls im Verbund selbst Mama ist, stößt man hier überall auf Verständnis und Hilfsbereitschaft, egal in welchem Bereich man tätig ist. Ich habe im KITA-Verbund einen fairen Arbeitgeber gefunden, mit dem ich Job und Familie toll vereinbaren kann. Ich persönlich kann mir vorstellen, hier alt zu werden.“ (Manuel Eser)

„Ich kann mir vorstellen, hier alt zu werden: Küchen- und Putzfee Sabine Sachs. © Kita-Verbund Taufkirchen/Vils

Der Kita-Verbund Taufkirchen/Vils freut sich auf Ihre Bewerbung:

https://www.erzbistum-muenchen.de/pfarrei/pv-taufkirchen-vils/cont/93101

Kontakt

Kita-Verbund Taufkirchen/Vils

Paulusweg 2

84416 Taufkirchen (Vils)

kitaverbund.taufkirchen-vils@ebmuc.de

www.erzbistum-muenchen.de/kita-verbundtaufkirchen

