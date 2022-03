ZAHNGESUNDHEITSZENTRUM MAISACH

Teilen

Setzt auf innovative Verfahren: Zahnarzt Dr. Fritz Hieninger. © Zahngesundheitszentrum Maisach

Das Zahngesundheitszentrum Maisach ist ein zuverlässiger Arbeitgeber, der seine Beschäftigten fördert.

Ob Work-Life-Balance, ein attraktives Vergütungsmodell oder zahlreiche Fortbildungsmöglichkeiten: Das Zahngesundheitszentrum Maisach ist ein zuverlässiger Arbeitgeber, der seine Beschäftigten fördert, wie Dr. Fritz Hieninger betont: „Durch Innovationsfreude, Qualität und Kompetenz schaffen wir in unserer Zahnarztpraxis ein Miteinander, das den Patientinnen und Patienten die bestmögliche Versorgung und unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Chance bietet, zu den Besten zu gehören.“

Seit über 30 Jahren führt Dr. Hieninger erfolgreich ein Fachzentrum für Implantologie in Maisach. „Durch innovative Verfahren, wie moderne 3D-Aufnahmemöglichkeiten mit dem Computertomographen und die digitale Abdrucknahme mit einem 3D-Oralscanner, schaffen wir technische Behandlungsperspektiven sowohl für unser Team als auch für unsere Patientinnen und Patienten“, berichtet der Facharzt. „Ein digitaler Workflow ist für uns selbstverständlich.“

Wer mit Optimismus und Freude die zahnmedizinische Zukunft mitgestalten möchte, hat jetzt die Möglichkeit dazu. Für das Zahngesundheitszentrum in Maisach werden ebenso neue motivierte Kräfte gesucht wie in den weiteren Zahnarztpraxen in München Haar, bei den Riem Arcaden sowie am Candidplatz in München. (mes)

Das Zahngesundheitszentrum Maisach freut sich auf Ihre Bewerbung

ZFA (m/w/d) mit Schwerpunkt Assistenz

ZFA (m/w/d) mit Schwerpunkt Empfang

Auszubildende ZFA (m/w/d)

für den Standort Maisach sowie weitere Jobs unter bewerbung@dentanox.com

Kontakt

Zahngesundheitszentrum Maisach

Fachzentrum für Implantologie

Dr. h.c. Fritz Hieninger MSc & Kollegen

Schulstraße 3

82216 Maisach

08141/315-850

Praxis@zahnarzt-maisach.de

www.zahnarzt-maisach.de

Zurück zur Übersichtsseite