MYPOSTER

Teilen

„Wir freuen uns auf nette, smarte Leute”: Frederike Zobel, Teamlead Human Resources bei myposter. © myposter

Das rund 350-köpfige Team bei myposter verwandelt täglich mehrere tausend Bestellungen in unglaubliche Druckerlebnisse – innovativ, kreativ und mit viel guter Laune.

Die Story von myposter ist eine Erfolgsgeschichte, wie sie selten in Deutschland zu finden ist. Aus einer Idee der Brüder René und Marc Ruhland wurde binnen elf Jahren ein internationales E-Commerce-Unternehmen mit zwei Produktionsstandorten in Bayern und Sachsen, höchster Technologie-Kompetenz und der Leidenschaft eines Start-ups. Seit 2013 ist auch Anna Ruhland als Geschäftsführerin dabei. Es geht mit Vollgas voran, das Unternehmen wächst und ist mittlerweile zu einer Gruppe von sechs Unternehmen gewachsen. Zuletzt kam Junique dazu, ein Berliner E-Commerce-Start-up, das sich auf Prints von internationalen Künstlern spezialisiert hat.

Echte Experten in den Bereichen Produktion, Software-Entwicklung und Marketing sind mit Herzblut dabei, die besten Lösungen zu finden. Das sieht man im myposter Online-Shop: Der bietet Hunderte von Möglichkeiten, Fotos individuell zu gestalten - auf verschiedensten Materialien, in zahllosen Formaten oder auch individuell gerahmt. Mit myposter lassen sich individuelle Fotobücher, Kalender, Karten sowie Collagen auf extrem komfortable und nutzerfreundliche Art gestalten. Und natürlich wird alles selbst gefertigt – in der eigenen Produktion, zu der sogar eine Schreinerei gehört.

Lieber High Five als Ellenbogen

Trotz Wachstum hat sich das Unternehmen eines beibehalten: den Spirit eines innovativen Familienunternehmens. „Uns zeichnen flache Hierarchien und absolute Transparenz aus. Wir lieben schnelle Entscheidungen und stehen untereinander mehr auf High Five als auf Ellenbogen“, beschreibt Frederike Zobel, Teamlead Human Resources, die besondere myposter-Haltung. myposter funktioniert nur im Team, und das spürt man überall. „Wir sind davon überzeugt, dass es nur zusammen richtig geil wird. Deswegen ist uns Teamspirit eine Herzensangelegenheit“, erläutert Frederike Zobel.

Impressionen: myposter Fotostrecke ansehen

Das Team soll wachsen

350 Mitarbeiter, fünf Standorte und eine Mission: myposter möchte Unglaubliches für die Kunden abliefern. Hierfür arbeiten flexible Projektteams, die immer wieder den Status Quo hinterfragen. Sie probieren neue Ideen direkt aus und machen weiter, auch wenn etwas mal nicht auf Anhieb läuft. Rund 180 Mitarbeiter arbeiten derzeit in Bergkirchen. Genau hier sollen es noch mehr werden.

Neben neuen Experten in der Produktion, Logistik und Instandhaltung soll die Belegschaft auch um weitere Mitarbeiter in den Bereichen Projektmanagement, Einkauf & Buchhaltung wachsen. „Wir suchen nach Menschen, die zu uns passen und Kompetenz mit Leidenschaft verbinden, aber auch Einsteiger, die offen für Neues sind und mit uns Vollgas geben wollen. Und vor allem eines haben: Das Herz am rechten Fleck“, so Frederike Zobel.

Höchste Technologie-Kompetenz verbunden mit der Leidenschaft eines Start-ups zeichnet myposter aus – hier am Standort Bergkirchen/Breitenau. © myposter

Beschäftigte genießen eine Reihe von Annehmlichkeiten

Worauf sich Mitarbeiter freuen können? Auf ein tolles Team, jede Menge Spaß bei der Arbeit und familienfreundliche Arbeitszeitmodelle. Die Team-Events sind legendär. Individuelle Weiterentwicklung wird großgeschrieben: Feedbackgespräche, Schulungen und Konferenzen bringen jeden Einzelnen voran. Das Unternehmen bietet zudem (E-)Minis und Fahrräder über JobRad zu günstigen Konditionen an. Die Hardware kann man sich aussuchen, und Mitarbeiterrabatte kommen noch dazu. Frederike Zobels Einladung an Jobinteressierte: „Wenn ihr Bock auf spannende Aufgaben und Verantwortung ab Tag eins habt, bewerbt euch! Wir freuen uns auf nette, smarte Leute.” (kra)

myposter freut sich auf Ihre Bewerbung:

Attraktive Jobs warten unter inside.myposter.de/jobs

Kontakt

myposter GmbH

Breitenau 7

85232 Bergkirchen

Ansprechpartnerin: Jenny Bebber

Tel. 08131/99997-313

jobs@myposter.de

www.myposter.de

Zurück zur Übersichtsseite