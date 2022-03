ALLOHEIM

Eine herzliche Art und ein respektvoller Umgang zeichnen die Pflegekräfte bei Alloheim aus. © Alloheim

Bei Alloheim lässt sich Karriere machen, egal ob im Pflegezentrum Markt Indersdorf oder bundesweit – sogar wenn man eigentlich berufsfremd ist.

Die Pflegebranche bietet spannende Zukunftsperspektiven. Im Senterra Pflegezentrum Markt Indersdorf, das zu den Alloheim-Seniorenresidenzen gehört, warten auf Auszubildende, Quereinsteiger und Fachkräfte vielfältige Karriere- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Die Pflege braucht Nachwuchs. Angesichts der prognostizierten demografischen Entwicklung sind Pflegekräfte mit Herz heiß begehrt und werden auch langfristig gebraucht. Bei Alloheim lässt sich Karriere machen, egal ob im Pflegezentrum Markt Indersdorf oder bundesweit – sogar wenn man eigentlich berufsfremd ist. Aus dem Grund wurde Alloheim auch gerade vom Fokus mit dem Siegel „Top-Karrierechancen 2021“ ausgezeichnet.

Beste Aussichten für Pflegefachkräfte

„Unsere Pflegekräfte übernehmen nicht nur eine anspruchsvolle und gesellschaftlich wichtige Aufgabe, sie haben auch einen krisensicheren Job mit vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten und Perspektiven“, sagt Martin Strobl, Regionalleiter bei Alloheim. Ein wichtiges Argument auch für die rund 1700 Auszubildenden bei Alloheim, die Berufe in der Pflege, Küche und Verwaltung erlernen. „Wer seine Karriere bei uns startet, mit dem planen wir regelmäßig weitere Entwicklungsschritte und übernehmen auch die Kosten für zahlreiche Fort- und Weiterbildungen.“

So können Pflegefachkräfte sich nicht nur fachlich in Spezialgebieten wie zum Beispiel Wundmanagement oder als Pain Nurse auf Kosten von Alloheim weiterbilden lassen, sondern Alloheim unterstützt seine Pflegefachkräfte auch konkret dabei, eine Führungsrolle zu übernehmen. Im Falle eines Umzugs kann man örtlich innerhalb des Unternehmens mit seinen deutschlandweit rund 240 stationären Einrichtungen unkompliziert wechseln. Bedauerlich findet Strobl, dass sich in vielen Köpfen „das Märchen von der schlechten Bezahlung in der Pflege“ festgesetzt hat. „Fakt ist: Schon die Einstiegs- und Ausbildungsgehälter sind im Vergleich zu anderen Branchen überdurchschnittlich gut.“

Alloheim – ein starker Karrierepartner

Bei Alloheim, einem der größten privaten Pflegeanbieter bundesweit, kann jeder für sich individuell entscheiden, welche Weiterbildungsangebote ihn interessieren, oder ob er doch langfristig eine Karriere als Führungskraft anstrebt. „Das ist ein großer Vorteil für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, betont Strobl. „Jede und jeder Einzelne bekommt die bestmögliche Unterstützung für seinen Bereich und wird umfassend und individuell gefördert.

„Unser Anspruch an herausragende Pflegequalität lässt sich nur mit exzellent ausgebildeten und hoch motivierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern realisieren“, ergänzt Strobl. „Potenziale und Weiterentwicklungswünsche zu erkennen, aufzunehmen und zu fördern ist eine der wichtigsten Aufgaben als Führungskraft mit Teamgeist.“

Das Team lebt eine herzliche, offene und familienfreundliche Unternehmenskultur, wie Strobl sagt. „Wir schaffen bei Alloheim für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein wertschätzendes und respektvolles Arbeitsklima und legen viel Wert auf planbare Einsatzzeiten, fachliche Spezialisierung und berufliche Entwicklung.“

Kontakt

Pflegezentrum Markt Indersdorf

Maroldstraße 49

85229 Markt Indersdorf

Ansprechpartnerin: Daniela Viertel

Tel. 08136/8061-0

Markt-Indersdorf@alloheim.de

www.alloheim.de/pflege-markt-indersdorf

