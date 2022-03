RINGANA

„Ich liebe das Staplerfahren“: Michaela Pankratz von der RINGANA-Lagerverwaltung in Neufahrn. © RINGANA

Höchste Qualität liegt in der Natur von RINGANA: Das Unternehmen produziert nachhaltige, umweltfreundliche Kosmetik und Nahrungsergänzungsmittel – und wächst und wächst.

Eine hervorragende Chance für Interessierte, sich einem preisgekrönten Pionier und Arbeitgeber anzuschließen.

„Im Zusammenspiel von modernster Logistik und menschlichem Geschick verlassen täglich tausende Pakete unsere Standorte in ganz Europa“, berichtet Heike Rüber, HR-Generalist von RINGANA in Neufahrn. „An unserem Standort in Neufahrn werden die Produkte liebevoll von Hand konfektioniert, kommissioniert und für den Versand nach ganz Europa vorbereitet.“ Von der Naturkosmetik, die das österreichische Pionierunternehmen entwickelt und herstellt, sind über 1,3 Millionen Kunden begeistert – Tendenz steigend.

Die Produktion von RINGANA ist eine Erfolgsgeschichte, die 1996 begann. Aus einem kleinen Labor im österreichischen Hartberg, in dem eine Handvoll Leute gearbeitet haben, ist eine hochmoderne Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionsstätte geworden. Ein hohes Maß an Qualität und Nachhaltigkeit entlang der gesamten Wertschöpfungskette sind dem Unternehmen dabei besonders wichtig.

Dass hinter diesen Worten Taten stehen, zeigen die zahlreichen Auszeichnungen, die RINGANA auf Landes- und EU-Ebene erhalten hat: „Unternehmen mit Verantwortung“ und das EU-Ecolabel gehören dazu. RINGANA zählt aber auch zu den ersten Kosmetikfirmen, die mit dem österreichischen Umweltzeichen prämiert wurde.

RINGANA hat schon vegan produziert, als das Wort noch keiner kannte

Fresh, Excellent und Trendsetting sind die drei Werte, die in der DNA von RINGANA verankert sind. Fresh: Natur und Wissenschaft – nach diesem Credo entstehen die Produkte. Excellent: „Wir wollen die Besten sein, und zwar auf allen Ebenen. Daher stellen wir den höchsten Anspruch an unsere Produkte, unseren Umgang mit Menschen und der Umwelt.“ Trendsetting: „Dem Markt und den Wünschen der Kunden immer einen Schritt voraus zu sein, befeuert unser Handeln. Als das Wort vegan noch niemandem bekannt war, hat RINGANA bereits vegane Frischekosmetik produziert.“

Wer sich damit identifizieren kann, ist bei RINGANA herzlich willkommen. Das Unternehmen sucht weitere Arbeitskräfte in den Bereichen Versand und Lager. Ob Schichtleiter (m/w/d), Lagermitarbeiter (m/w/d), Versandmitarbeiter (m/w/d) oder Aushilfen (m/w/d) – willkommen sind alle motivierten Kräfte, die Freude an Teamarbeit, Sorgfalt und Qualitätsbewusstsein besitzen. „Auch die Bereitschaft zur Schichtarbeit, Deutschkenntnisse in Wort und Schrift und idealerweise Erfahrung im Bereich Lager sollten vorhanden sein.“

Ein Miteinander mit gegenseitiger Unterstützung und Vertrauen

Interessenten dürfen sich auf ein modernes Arbeitsumfeld und einen Betrieb freuen, der Teamwork großschreibt. „Unsere Zusammenarbeit fußt auf einem harmonischen Miteinander, gegenseitiger Unterstützung und Vertrauen“, betont Rüber. „Basis dafür sind eine gute Kommunikation, eine positive Fehlerkultur und lösungsorientiertes Denken.“ Wer bei RINGANA beschäftigt ist, kann sich weiter entwickeln – ganz nach dem Motto „Stillstand ist Rückschritt“. So wie Ela Filipovic, die erst kürzlich von der Linienleiterin zur Schichtleiterin befördert wurde.

Attraktive Arbeitszeiten sorgen dafür, dass sich Beruf und Privatleben gut vereinbaren lassen. „Dieser Spagat ist oft nicht einfach, aber bei RINGANA bekomme ich beides unter einen Hut“, sagt Lager-Mitarbeiterin Michaela Pankratz. Im Unternehmen hat sie ihre Chance über die Zeitarbeit als Versandmitarbeiterin am Schopf gepackt. Als Linienleiterin hat sie erfolgreich ein Team aufgebaut und mit der Zeit immer mehr Aufgaben im Lager verantwortet, bis sie schließlich vor einem Jahr zur Lagerverwaltung kam.

Sie sagt: „Ich liebe das Staplerfahren, gehe aber als begeisterte Teamplayerin auch in der Zusammenarbeit mit anderen Abteilungen auf.“ Neben ihrer Sachkenntnis profitieren die Kolleginnen und Kollegen aber auch von ihrer Leidenschaft fürs Backen. Denn dank ihrer früheren beruflichen Laufbahn im Bereich Konditorei & Bäckerei bringt sie auch mal süße Kreationen mit zur Arbeit – fresh und excellent. (Manuel Eser)

RINGANA freut sich auf Ihre Bewerbung

Ringana sucht aktuell einen Schichtleiter (m/w/d) sowie Aushilfen (m/w/d) für den Sommersale (vom 25. Juli bis 2. September) und bietet vielfältige Karrierewege unter www.ringana.com/jobs

Kontakt

Ringana Logistics Germany GmbH

Am Gfild 10

85375 Neufahrn

Ansprechpartnerin: Heike Rüber

heike.rueber@ringana.com

www.ringana.com

