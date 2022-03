SCHARF OMNIBUS & REISEBÜRO

Ein Job, der verbindet: Respekt und Wertschätzung stehen bei Scharf Omnibus & Reisebüro an oberster Stelle. © Scharf

Scharf Omnibus & Reisebüro – die Welt des Reisens ist das Herzstück des bereits in dritter Generation geführten Familienbetriebs.

Alle Busse entsprechen den höchsten Ansprüchen an Sicherheit, Komfort und Umweltschutz. Ganz neu in der Flotte sind z.B. die Elektro-Kleinbusse, die für den klimaneutralen Einstieg der Großen Kreisstadt Erding im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) stehen.

Auch in den Büroräumen wird viel Wert darauf gelegt, dass sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wohlfühlen und ihre Arbeit mit Hilfe neuester Technik sicher ausführen können. Seit über 90 Jahren sind die aktuell 88 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Betriebshof in Tittenkofen und in den Reisebüros in Erding das größte Potenzial des Unternehmens. Das Thema „Ausbildung“ wird bei Scharf Reisen großgeschrieben. Die Einstiegschancen in die berufliche Laufbahn reichen vom Kraftfahrzeugmechatroniker (m/w/d) über den Omnibusfahrer (m/w/d) bis zur/m Kauffrau/-mann im Büromanagement und im Tourismus.

„Respekt und Wertschätzung für unsere Beschäftigten und Auszubildenden stehen bei uns an oberster Stelle“, sagt Gesellschafter Martin Scharf. „Es ist für uns eine Selbstverständlichkeit, dass wir für sie die bestmöglichen Lösungen finden. Flexibilität und die kontinuierliche, zukunftsgewandte Weiterentwicklung stehen bei uns im Fokus. Es ist unser Ziel, Perspektiven zu geben.“ Scharf Reisen lebt die Verbindung aus Tradition und Moderne. Unternehmerische Phantasie, Kreativität und Innovation stehen hier im Fokus. Und natürlich die Leidenschaft fürs Reisen. (mes)

Kontakt

Scharf Omnibus & Reisebüro OHG

An der Erdinger Straße 1-2

85447 Tittenkofen

Tel. 08122/97500

info@scharf-reisen.de

www.scharf-reisen.de

