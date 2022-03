STADTWERKE DACHAU

Immer auf Achse für das Gemeinwohl: das Team der Stadtwerke Dachau. © Stadtwerke Dachau

Die Stadtwerke Dachau haben es sich zur Aufgabe gemacht, die Lebensqualität der Dachauerinnen und Dachauer beständig zu verbessern.

Darüber hinaus kümmern sie sich um eine moderne Infrastruktur, zum Beispiel bei der Trinkwasser- und Energieversorgung, beim Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs oder durch zukunftssichere Telekommunikationsangebote (zusammen mit der Tochterfirma Dachau CityCom). Zudem werden nicht nur die beliebten Dachauer Bäder von den Stadtwerken in Schuss gehalten, sondern sogar ein neues Hallenbad gebaut.

Flexibilität, faire Bezahlung und gute Arbeitsatmosphäre

„Ganz wichtig ist uns aber, durch einen persönlichen und kompetenten Service immer für unsere Kunden ansprechbar zu sein“, betont Werkleiter Robert Haimerl. „Und auch die Lebensqualität unserer Mitarbeiter ist uns ein großes Anliegen.“ Viele der über 200 Beschäftigten kommen aus der Region, schätzen die kurzen Arbeitswege und die familienfreundlichen Arbeitszeiten.

Im öffentlichen Dienst zu arbeiten und sich für das Gemeinwohl einzusetzen heißt auch, eine sinnstiftende Aufgabe zu haben. „Gemeinsam erwirtschaften wir in den verschiedenen Betriebszweigen einen Jahresumsatz von nahezu 70 Millionen Euro“, berichtet Haimerl. „Damit leisten wir täglich einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität in Dachau und dem Umland.“ Denn: Ein Großteil der Einnahmen, die von den Stadtwerken erzielt werden, fließt in die Stadt und die Region zurück.

Ein persönlicher und kompetenter Service sind den Mitarbeiterinnen der Stadtwerke besonders wichtig. © Stadtwerke Dachau

Es gibt viele gute Gründe bei den Stadtwerken Dachau zu arbeiten

Sinnvolle und verantwortungsvolle Tätigkeit im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge für die Große Kreisstadt Dachau

Tarifvertraglich gebundene Vergütung im Rahmen des Tarifvertrags für Versorgungsbetriebe (TV-V) mit 13. Monatsgehalt

30 Tage Jahresurlaub

Dienstfrei an Heiligabend, Silvester und Faschingsdienstag Nachmittag, Sonderurlaub bei Geburt des Kindes, Todesfall und Betriebsjubiläum, Jubiläumszuwendung

Altersversorgung des öffentlichen Dienstes in der Zusatzversorgungskasse des öffentlichen Dienstes

Vereinbarkeit von Familie und Beruf durch familienfreundliche Arbeitszeiten in einem flexiblen Arbeitszeitmodell durch Gleitzeit (Verwaltung)

Großzügige Förderung der persönlichen Fort-und Weiterbildung

Modernes Betriebsgebäude mit ergonomischen und modernen Arbeitsplätzen

Gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Gewährung eines Fahrtkostenzuschusses durch den Arbeitgeber

Jährlicher Betriebsausflug und Besuch des Dachauer Volksfestes

Die Stadtwerke Dachau freuen sich über Ihre Bewerbung

Aktuelle Stellenangebote finden Sie auf der Webseite

Kontakt

Stadtwerke Dachau

Brunngartenstraße 3

85221 Dachau

Tel. 08131/7009-0

info@stadtwerke-dachau.de

www.stadtwerke-dachau.de

