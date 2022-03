TTI Inc.

TTI Inc., ein Unternehmen der Gruppe Berkshire Hathaway, ist einer der am Weltmarkt führenden Spezialdistributoren für passive, diskrete und elektromechanische Bauelemente sowie Leistungs-, Sensor- und Steckverbinderkomponenten. Seit 50 Jahren steht im Unternehmen eine hohe Lieferfähigkeit und Liefertreue auf höchstem Qualitätsniveau an erster Stelle.

Die umfangreichen Warenbestände umfassen mehr als 90.000 verschiedene Artikel. Davon sind mehr als 80% jederzeit für eine sofortige Lieferung frei verfügbar. Nach Ausbau der Kapazitäten am Standort Maisach-Gernlinden steht seit Frühjahr 2018 ein verdoppeltes Lagervolumen von insgesamt fast 40.000 qm zur Verfügung.

Neben dem modernen Lagerkomplex befindet sich am Standort Gernlinden auch noch die Verwaltung mit über 300 ergonomischen Büroarbeitsplätzen. Ein neues Betriebsrestaurant mit Frischküche sowie ein Konferenzzentrum stärken den Standort zusätzlich.

TTI bietet viel: abwechslungsreiche Projekte in internationalen Teams, individuell angepasste Karrierepfade sowie umfangreiche freiwillige Zusatzleistungen. Besonders auf die Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben wird großen Wert gelegt. Hier haben Sie die Chance, sich im Münchner Westen – und gleichzeitig in einem internationalen Umfeld – zu verwirklichen:

IHRE VORTEILE BEI TTI

TTI ist einzigartig. Mit der Unternehmenskultur werden neue Mitarbeiter gewonnen und Menschen gehalten, die engagiert sind und sich hervorragenden Leistungen verschrieben haben. Diese Gemeinschaft stärkt TTI und die Entwicklung der Mitarbeiter.

Besonders stolz ist das Unternehmen auf die Vielfalt der Belegschaft, darunter zum Beispiel Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen mit einer Herkunft aus über 50 verschiedenen Nationen. Über zwei Drittel der Beschäftigten wohnen im näheren Umland, insbesondere im Landkreis Fürstenfeldbruck. Als Ausbildungsbetrieb wird natürlich ebenso auf den Nachwuchs gebaut. Bei TTI finden Sie Menschen, die alles dafür geben, Kunden zu begeistern und die Konkurrenz auf Distanz zu halten.

Das sagen die Mitarbeiter:

Als junge Mutter eines 5-jährigen Kindes und in leitender Position finde ich dank meiner flexiblen Arbeitszeiten die richtige Work-Life-Balance.

Die Variation an Aufgaben macht meine Arbeit zu etwas ganz Besonderem. Die Atmosphäre ist super, und ich habe großartige Kollegen.

Zahlen und Fakten

Warehouse Gernlinden:

Mehr als 18 Mrd. Teile im Lager

Maximiertes Volumen durch Autostore System mit 211.000 Behälter

Hochregallager mit 31.000 Palettenplätzen

Papierlose Prozesse durch Handgelenkscanner und Tablets

Optimierter Verpackungsprozess durch automatisierte Warenerkennung und Verpackung

Ergonomische Arbeitsplätze durch intelligente Automatisierung

Wareneingang: täglich über 250 Paletten

Warenausgang: 4000 Lieferungen pro Tag

Die TTI sucht:

Duale Berufsausbildung:

Groß- und Außenhandel

Büromanagement

Für Berufseinsteiger und Fachexperten:

Mitarbeiter Lagerlogistik

Hochschulabsolventen

Fach- und Führungskräfte

Kontakt

TTI, Inc.

Ganghoferstraße 34

82216 Maisach-Gernlinden

Tel. 08142/6680-0

Karriereseite: https://jobs.ttieurope.com/Jobs

Webseite: www.ttieurope.com

