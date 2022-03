VOLKSBANK RAIFFEISENBANK DACHAU

Vielfältigkeit zeichnet die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Volksbank Raiffeisenbank Dachau aus. © VB

Die Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG lebt von ihren innovativen, menschlichen und gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Aktuell ist Verstärkung gesucht.

Bei einem Arbeitsplatz in einer Bank denkt man oft, wie in vielen Filmen dargestellt, an staubige Anzugträger, die Scheine und Münzen von links nach rechts schieben. Der reine Bargeldverkehr ist aber schon lange passé. Eine Tätigkeit in der Bank ist heutzutage vielfältig und abwechslungsreich.

Die Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG versorgt Privatkunden und die Wirtschaft ihrer Region mit finanziellen Spielräumen und Anlagen. Sie kümmert sich dadurch um die Erfüllung von Wünschen und Zielen im Leben. „Egal ob man sich und seine Liebsten finanziell absichern möchte oder als Start-up-Unternehmen eine erste Anschubfinanzierung benötigt – die Volksbank Raiffeisenbank ist der richtige Partner“, sagt Vorstandsvorsitzender Günter Wörl.

Und dieser Partner „Bank“ lebt von seinen innovativen, menschlichen und gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die mit Fingerspitzengefühl, Wissen und viel Empathie auf ihre Kunden eingehen. Und das macht jeder auf seine Art und Weise.

Die IT-Experten haben immer ein offenes Ohr

Begehrt sind weltoffene Arbeitskräfte, die sich gerne auf dem neuesten Stand beim Wirtschaftsgeschehen der Unternehmen halten. Denn die Vermögensberater:innen der Volksbank Raiffeisenbank Dachau sind fit in allen Themen rund um die weltweiten Börsen und Steuern. Sie finden somit die passende Kapitalanlage für ihre Kunden.

Wer gewissenhaft, strukturiert und genau arbeitet, passt ebenfalls bestens zu der Bank. „Unsere Mitarbeiter:innen der Abteilung Organisation- und Prozessmanagement sind gründliche Menschen, die darauf achten, dass alle Regeln des Bankgeschäfts eingehalten werden und die Arbeitsabläufe optimiert werden“, betont Wörl.

Auch Interesse für Technik und ein offener, aufgeweckter Charakter, der gerne anderen hilft, sind eine hervorragende Kombination. Denn die Mitarbeiter:innen aus dem Bereich IT-Management haben immer ein offenes Ohr für ihre Kollegen und helfen mit Rat und Tat bei technischen Problemen. Sie finden gemeinsam die optimale Lösung für die Bank.

Know-how, um Träume der Kunden zu verwirklichen

Wer sich ein Projekt oder einen Wohntraum bereits kreativ vorstellen kann und Pläne gerne in die Tat umsetzt, findet bei der Volksbank Raiffeisenbank Dachau auch eine geeignete berufliche Heimat. „Für viele Investitionen, wie der Bau eines Hauses oder die Anschaffung einer neuen Fertigungsanlage, reicht das Eigenkapital der Kunden nicht aus“, erklärt Wörl. „Unsere Kreditspezialisten kennen ihre Kunden und wissen über vielfältige Fördermöglichkeiten Bescheid, um die Träume und Pläne unserer Kunden zu verwirklichen.“

Der Vorstandsvorsitzende freut sich auf Verstärkung: „Alle zusammen bilden ein junges und dynamisches Team, das unsere Bank und unsere schöne Region aktiv mitgestaltet.“ (mes)

Die Volksbank Raiffeisenbank Dachau freut sich auf Ihre Bewerbung

Alle Jobs gibt es unter www.vr-dachau.de/karriere

Kontakt

Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG

Augsburger Straße 33 – 35

85221 Dachau

Tel. 08131/77-0

mailbox@vr-dachau.de

vr-dachau.de

