Die Heimat der Altmann Industrietechnik, das Hautgebäude in der Otto-Hahn-Straße 22 im Dachauer Gewerbegebiet. © Altmann

Altmann Industrie sucht Helden und Heldinnen der Industrietechnik – toller Teamgeist, flache Hierarchien und stetiges Wachstum bieten spannende Karriere-Chancen.

Unsere gemeinsame Leidenschaft für Technik zeichnet uns aus“, bringt es Karolin Wiegerling, die Personalbeauftragte der Altmann Industrietechnik, auf den Punkt. Rund 120 Mitarbeitende sind derzeit bei Altmann Industrietechnik tätig, neben der Zentrale in Dachau auch in den Niederlassungen in Straubing, Nußdorf am Inn und Oberursel (bei Frankfurt am Main). Die Industrietechnik-Profis sind breit aufgestellt, mit mehr als 4000 Kunden aus den unterschiedlichsten Sparten der deutschen Industrie.

Altmann: Kommunikation ist eine wichtige Säule

Die Altmann-Gruppe fußt auf drei Säulen: Technischer Handel, Mechanische Services sowie das namhafte Altmann Technologie-Center, in dem Probleme analysiert und Lösungen erarbeitet werden. „Bei uns ist Abwechslung die Tagesordnung, Langeweile kommt nie auf“, betont die Personalexpertin. Ganz wichtig seien flache Hierarchien und eine Firmenkultur, die auf Kommunikation, Respekt, Teamgeist und Kundenorientierung beruht. Und die durch gemeinsame Events gepflegt wird: Von der Laufgruppe bis zum gemeinsamen Wiesnbesuch.

Die kurzen Wege innerhalb des mittelständischen Familien-Unternehmens sowie der durchdachte Wachstumskurs bieten für Einsteiger spannende Karriere-Chancen.

Mitarbeiterbindung durch Wertschätzung bei Altmann

Karolin Wiegerling ist dafür ein gutes Beispiel. Vor sechs Jahren stieg sie als Assistentin der Geschäftsführung bei Altmann Industrietechnik ein. Schnell stellte die Betriebswirtin fest, dass der Personalbereich wichtige Potenziale bietet. Etwa bei der Optimierung von Personalprozessen, um künftige, aktuelle sowie ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter möglichst ideal zu betreuen. Innovativ ist zum Beispiel ein „Onboarding-Prozess“, der über die neue Personalsoftware digital abgebildet wird. „Dies hat dem Einarbeitungsprozess und allen daran Beteiligten eine völlig neue Wertigkeit gegeben“, erläutert Wiegerling. „Wertschöpfung und Mitarbeiterbindung durch Wertschätzung“, laute die Altmann-Erfolgsformel. Mit individuellen Weiterbildungsmöglichkeiten und regelmäßigem Feedback.

Von der Wertschätzungskultur bei Altmann profitieren auch die Auszubildenden. So wurde Veronika Gasteiger im September 2022 von der Dachauer Innung als Jahrgangsbeste im Ausbildungsberuf Kauffrau für Büromanagement ausgezeichnet. Heute ist sie als „operative Einkäuferin“ im Unternehmen tätig. Technikleiter Paul Runz bringt das Selbstverständnis des Unternehmens auf den Punkt: „Wir wollen bester technischer Dienstleister sein!“ „Wir sind sozusagen alle Helden und Heldinnen der Industrietechnik“, lächelt Karolin Wiegerling.

Zur Verstärkung der Altmann-Familie sind derzeit diverse Stellenanzeigen im Karriere-Portal auf der Homepage veröffentlicht: 15 Profile für Festanstellungen (davon sechs in Dachau) sowie neun Azubistellen (davon vier in Dachau). Hybrides Arbeiten, flexible Arbeitszeitmodelle, 30 Tage Urlaub, individuelle Förderung sowie attraktive Vergütungen sind bei Altmann Industrietechnik selbstverständlich.

Altmann freut sich auf Ihre Bewerbung

Mehr Informationen, Karrierechancen und Ausbildungsplätze unter www.altmann-industrietechnik.de

Kontakt

Altmann Industrietechnik GmbH & Co. KG

Otto-Hahn-Str. 22

85221 Dachau

Tel. 08131/31590-0

info@altmann-industrietechnik.de

www.altmann-industrietechnik.de

