CEWE

Vielfältig wie die Bilder, mit denen CEWE-Kunden ihre Produkte gestalten können, sind auch die Entwicklungsmöglichkeiten der Mitarbeitenden. © CEWE

Ausgezeichneter Arbeitgeber in der Region: Bilderbuch-Unternehmen: CEWE bietet vielseitige Berufschancen

Aus den Anfängen im Jahr 1912 hat sich CEWE zum europäischen Marktführer entwickelt für alle, denen das individuelle Gestalten ihrer Fotoprodukte am Herzen liegt. Rund 4000 Mitarbeitende in 21 Ländern zaubern Kundinnen und Kunden täglich ein Lächeln ins Gesicht, wenn diese ihre individuellen Fotoprodukte in den Händen halten.

Dass die Mitarbeitenden bei CEWE Freude bei der Arbeit empfinden, attestierte dem Unternehmen das internationale Forschungs- und Beratungsinstitut Great Place to Work® mit der Auszeichnung „Deutschlands Beste Arbeitgeber 2022“. Als einer der 100 besten Arbeitgeber des Landes wurde das Unternehmen besonders für sein Engagement bei der Gestaltung einer vertrauensvollen und förderlichen Kultur der Zusammenarbeit im Unternehmen prämiert. Insgesamt nahmen an der Befragung etwa 84 Prozent der Mitarbeitenden der CEWE Gruppe in Europa teil. Das Ergebnis: 81 Prozent bewerteten CEWE als Arbeitgeber mit „sehr gut“.

Dieses so überwältigend positive Resultat liegt für Christina Sontheim-Leven, Vorständin für Personal- und Organisationsentwicklung bei CEWE, letztlich auch an der wertschätzenden Unternehmenskultur: „Die individuellen Talente des Einzelnen werden gefördert, ohne dass Teamwork und Gemeinschaft zu kurz kommen. Nur ein Umfeld, in dem man gern arbeitet und sich respektiert fühlt, spornt zu Höchstleistungen an.“

Von Auszubildenden empfohlen

Auch die Ausbildungsarbeit wurde positiv hervorgehoben: Alle vier deutschen CEWE-Standorte (Germering bei München, Mönchengladbach, Freiburg und der Hauptsitz in Oldenburg) wurden in einer Studie des genannten Instituts mit dem Prädikat „Great Start!“ geehrt. Dabei bewertete die Studie die Darstellung des betrieblichen Ausbildungskonzepts und umfasste eine anonyme Befragung der Auszubildenden. In beiden Untersuchungen schnitt CEWE mit vorbildlichen Ergebnissen ab. „Unsere Lernenden stellen uns mit diesem Ergebnis ein Zeugnis unserer erstklassigen Ausbildung aus“, unterstreicht Christina Sontheim-Leven die Bedeutung der Auszeichnung von Great Place to Work®.

All diese positiven Bestätigungen entstehen aus dem Miteinander der vielfältigen Belegschaft, die für die Herstellung der unterschiedlichsten individuellen Fotoprodukte des Unternehmens verantwortlich sind. Neben dem bekanntesten Produkt, dem CEWE FOTOBUCH, sind das zahlreiche Fotos, Wandbilder, Kalender und eine Vielzahl an weiteren Fotogeschenken. Darüber hinaus ist CEWE auch in den Geschäftsfeldern Kommerzieller Online-Druck und Einzelhandel aktiv.

Seine Innovationsfähigkeit erlangt das Unternehmen durch flache Hierarchien und zahlreiche Möglichkeiten, sich auch über seine Kerntätigkeit hinaus zu engagieren, wie zum Beispiel durch das Einbringen neuer Produktideen im unternehmenseigenen Innovationswettbewerb.

Die gesamte CEWE-Gruppe ist auf nachhaltige Unternehmensführung ausgerichtet. Dies umfasst nicht nur Umweltschutz und Ressourcenschonung, sondern auch ehrliches und faires Verhalten, wirtschaftliche Zukunftsfähigkeit, Verantwortung für Mitarbeitende sowie gesellschaftliches Engagement.

Der erfolgreiche Start bei CEWE wird gewährleistet durch einen umfassenden Einblick in die Wertschöpfungskette der Produkte. Neben einem Welcome Day und einem umfänglichen Onboarding versüßen auch vielfältige Benefits wie ein Mitarbeiteraktienprogramm, flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten, eine betriebliche Altersvorsorge, Kita-Zuschuss, Job Rad, Gesundheitsprogramme und viele weitere Vorteile das Arbeitsleben bei CEWE.

So unterschiedlich der Einstieg sein kann, so vielfältig sind auch die Entwicklungsmöglichkeiten: Ob Ausbildung, Direkteinstieg oder Praktikum – bei CEWE stehen viele Wege offen. Neue Mitarbeitende können sich auf ein spannendes Umfeld freuen, in dem persönliche Entwicklung und Offenheit für Ideen, Begeisterung für die gemeinsame Sache sowie der Zusammenhalt im Vordergrund stehen. Bei CEWE warten in jeder Position interessante Aufgaben, großartige Produkte, eine freundliche Arbeitsatmosphäre und ein bemerkenswerter Teamgeist. (mes)

