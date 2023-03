Bestehende Elektro-Infrastruktur wird weiter aufgerüstet

FREISINGER BANK

Die Freisinger Bank agiert auf Augenhöhe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: Das begeistert Controllerin Barbara Seewald-Radlmeier und Kundenberater Mathias Hermann. © Freisinger Bank

Kurzer Freitag: Die Freisinger Bank punktet als Branchen-Vorreiter bei der Arbeitsplatzmobilität

Den Freitag im Homeoffice verbringen und dann bereits mittags ins lange Wochenende starten – klingt nach einem Traum? Es ist möglich bei der Freisinger Bank eG.

Die Freisinger Bank bietet ihren Mitarbeitern seit 2022 die Möglichkeit an, bis zu 50 Prozent ihrer Zeit hybrid, also aus dem Homeoffice zu arbeiten. „Dies wird besonders gerne von Kolleginnen und Kollegen genutzt, die einen längeren Fahrtweg in die Arbeit haben“, berichtet Sophia Vaas aus dem Personalmanagement.

Barbara Seewald-Radlmeier ist eine von ihnen. Die Landshuterin ist erst seit Januar 2023 Teil der Freisinger Bank im Bereich Risikocontrolling, die familiäre und freundliche Atmosphäre im Haus schätzt sie allerdings schon nach wenigen Wochen sehr. Für sie war die Möglichkeit, von Zuhause aus zu arbeiten, ein wesentlicher Grund für ihren Wechsel nach Freising.

Freisinger Bank punktet bei Mitarbeitern mit Sozialkompetenz

„Wenn ich mobil arbeite, dann kann ich Privatleben und Job ideal in mein Leben integrieren und habe an Tagen, an denen ich nicht nach Freising fahre, deutlich mehr Zeit für meine Familie, ein Hobby oder ein Ehrenamt, erklärt Barbara Seewald-Radlmeier und nennt einen weiteren Vorteil. „In einer privaten und ruhigen Arbeitsumgebung kann ich verglichen mit anderen Arbeitsplatzmodellen konzertierter arbeiten.“

Auch für Mathias Hermann bringt das mobile Arbeiten insbesondere Vorteile mit sich. „Es ist eine enorme Zeit- und auch Kostenersparnis, von Zuhause aus zu arbeiten“, sagt der Firmenkundenberater. „So kann ich unter anderem mein Privatleben flexibler gestalten und habe am Ende des Tages auch mehr Zeit für ehrenamtliches Engagement wie die Freiwillige Feuerwehr.“ Gerade mit ihrer Sozialkompetenz punktet für Hermann auch die Freisinger Bank. „Sie agiert auf Augenhöhe der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.“

Eine weitere Besonderheit des Hauses ist auch der „kurze Freitag“ – eine echte Rarität in der Finanzbranche. Hintergrund hierfür war eine Kundenbewegungsanalyse im Jahr 2019.

Ergebnis: Am Freitagnachmittag ist sowohl der Bedarf für Beratungstermine als auch die Anzahl der Kundinnen und Kunden, die mit persönlichen Belangen an den Schalter kommen, sehr gering.

Bestehende Elektro-Infrastruktur wird weiter aufgerüstet

Die logische Konsequenz: Eine Anpassung der Öffnungszeiten an die Bedürfnisse der Kundschaft und die optimale Nutzung der menschlichen Ressourcen. „Kurz“ bedeutet bei der Freisinger Bank eine Schließung der Schalter schon um 14 Uhr, Beratungstermine nach vorheriger Vereinbarung sind aber selbstverständlich möglich und ausdrücklich gewünscht.

Nicht nur in punkto Arbeitszeiten, sondern auch in Bezug auf Nachhaltigkeit geht die Freisinger Bank neue Wege. Mit ihren Firmenwagen, einen Mitsubishi Eclipse und einem BMWi3, setzt die Genossenschaft auf E-Fahrzeuge, und auch die Tiefgarage wird entsprechend aufgerüstet. Aktuell finden sich dort zwei Wallboxen und mehrere Steckdosen für das Laden von E- und Hybrid-Fahrzeugen. Bis Ende 2023 wird diese Infrastruktur noch um fünf weitere Wallboxen mit je zwei Lademöglichkeiten ergänzt.

Das bringt auch Mathias Hermann zum Nachdenken. „Noch besitze ich kein E-Auto, aber die vorhandene Infrastruktur hier in der Bank ist auf alle Fälle ein Entscheidungsfaktor bei einer zukünftigen Neuanschaffung.“ (mes)

