Westlake Vinnolit produziert hochwertiges PVC – ein Schlüsselwerkstoff für viele Zukunftstechnologien. © Georg Willmerdinger/Westlake Vinnolit

Erfolgreiche Verbindung von Erfahrung und Innovation: Westlake Vinnolit ist ein führender deutscher Kunststoff-Hersteller mit Sitz in Ismaning

Es ist einer der wichtigsten Kunststoffe weltweit: Ob Fußbodenbeläge, Fensterrahmen, Wasserrohre, Folien, Kreditkarten, Gummistiefel oder Tablettenblister – all diese und viele weitere Produkte im Bau-, Automobil- und Medizinbereich werden aus PVC hergestellt. Darüber hinaus ist PVC ein Schlüsselwerkstoff für viele Zukunftstechnologien, die unsere Welt besser, sicherer und nachhaltiger machen sollen, wie beispielsweise beim energieeffizienten Bauen, in der Intensivmedizin oder der Elektromobilität.

In Ismaning sitzt mit Westlake Vinnolit einer der weltweit führenden PVC-Hersteller, vor allem für hochwertige PVC-Spezialprodukte. Das Unternehmen verfügt über jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich und gilt in der Branche nicht nur als zuverlässiger und kompetenter Partner für individuelle Kundenlösungen, sondern dank seiner Forschung, Entwicklung und kundennaher Anwendungstechnik auch als sehr innovativ. Ein Schwerpunkt liegt auf nachhaltigeren Produkten: Die erfolgreiche neue GreenVin®-Produktlinie wird mit erneuerbarem Strom und teils auch aus Biomasse hergestellt und spart so bis zu 90 Prozent CO 2 im Vergleich zu konventionellem Vinnolit-PVC ein.

Als Arbeitgeber bietet Westlake Vinnolit:

Flexible Arbeitszeiten & mobiles Arbeiten

Attraktives Vergütungspaket inkl. Sozialleistungen und Bonusprogramme

30 Tage Urlaub

Weiterbildungsmöglichkeiten mit individuellen Coachings, Seminaren und Trainings

Altersvorsorge

Individuelle Gesundheitsförderung & Jobrad

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung: Mischen Sie bei uns mit! Ob als IT-Specialist, Hauptbuchhalter, Einkäufer oder Legal Counsel – aktuelle Jobs im kaufmännischen und IT-Bereich finden Sie unter: www.westlakevinnolit.com/stellen

Kontakt

Westlake Vinnolit GmbH & Co. KG

Carl-Zeiss-Ring 25, 85737 Ismaning

Tel. 089/961030

E-Mail: info@westlakevinnolit.com

Web: www.westlakevinnolit.com

