Besonders krisenfester Arbeitgeber: Die älteste Brauerei, Weihenstephan, glänzt mit allgegenwärtigem Fortschritt

Als älteste Brauerei der Welt kann die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan auf eine fast 1000-jährige Geschichte zurückblicken. Doch nie hatte man so viele Mitarbeiter wie heute – gesundes Wachstum, Stabilität in Krisenzeiten und vor allem ein hochwertiges Produkt machen die Brauerei zu einem verlässlichen Arbeitgeber. „Wir exportieren mittlerweile in über 50 Länder“, sagt Prof. Dr. Josef Schrädler, Direktor der Brauerei. Zahlreiche Auszeichnungen aus aller Welt bestätigen die hohe Qualität, die die Biere aus Weihenstephan haben – eine Qualität, der auch die Corona-Pandemie nichts anhaben konnte. Vor allem in dieser Zeit hat sich die Bayerische Staatsbrauerei Weihenstephan als besonders krisenfest erwiesen.

„Diese Stabilität zeichnet uns aus“, erklärt Personalleiter Patric Rathgeb. Kombiniert man diese Sicherheit mit einer einzigartigen und modernen Brauerei, so ist klar: Die Arbeitsplätze am Weihenstephaner Berg sind besonders attraktiv. Neueste Anlagen, eine digitalisierte Arbeitsumgebung und spannende Aufgaben – der Fortschritt ist in der ältesten Brauerei der Welt allgegenwärtig: „Ganz getreu unseres Mottos Tradition und Moderne“, sagt Rathgeb. Begünstigt wird dieser Fortschritt auch durch die enge Kooperation mit dem Lehrstuhl für Brau- und Getränketechnologie sowie dem Forschungszentrum Weihenstephan an der Technischen Universität. In Weihenstephan ist man immer am (Brau-)Puls der Zeit!

Doch was wäre die ganze Technologie ohne die passenden Mitarbeiter? Werte wie Teamgeist, Vertrauen und Hilfsbereitschaft stehen an oberster Stelle.

Wir sind überzeugt, dass ein Unternehmen nur dann erfolgreich ist, wenn die Mitarbeiter sich wohlfühlen und mit Leidenschaft für ihr Produkt arbeiten. So trägt jeder Mitarbeiter seinen Teil zum weltweiten Erfolg der Brauerei bei.

