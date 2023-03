BUCHER HYDRAULICS ERDING GmbH

Teilen

Werden Sie Teil eines tollen Teams © Bucher Hydraulics Erding GmbH

Mit Persönlichkeit punkten: Bucher Hydraulics bietet die Chance, die Zukunft mitzugestalten

Bei Bucher Hydraulics fließen hohe Fachkompetenz und ein starkes Miteinander zusammen. In dem Unternehmen mit Standort in Erding wird eine Kultur gelebt, die offene Kommunikation, persönliche Entwicklung und intensives Teamwork auf breiter Ebene fördert. Das überdurchschnittliche Engagement, die hohe Einsatzbereitschaft und die Eigeninitiative der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilden ein immenses Potenzial, aus dem Bucher Hydraulics schöpfen kann. Jetzt haben Interessierte – ob erfahrene Arbeitskräfte oder Nachwuchs – die Chance, sich dem Unternehmen anzuschließen.

Bucher Hydraulics entwickelt, produziert und vertreibt komplexe Hydraulikkomponenten und -systeme für mobile und stationäre Anwendungen für die Land-, Förder- und Umwelttechnik. Das Unternehmen ist dabei einer der international führenden Hersteller in der Mobil- und Industriehydraulik. Hohe Kundenorientierung und Produktqualität machen es weltweit zu einem der wichtigsten Anbieter.

Die Bucher Hydraulics Erding GmbH ist einer der vier Standorte des Unternehmens in Deutschland. Neben Erding ist das Unternehmen in Deutschland auch in Klettgau (Hauptsitz), Dachau und Remscheid vertreten. Jeder Standort ist auf ein gezielt abgestimmtes Produktportfolio spezialisiert. In Erding werden zum Beispiel überwiegend Hydraulikzylinder nach den spezifischen Anforderungen der Kunden entwickelt und produziert. Mit hoher technischer Kompetenz werden Projekte von der Idee bis zum serienreifen Produkt begleitet.

Die Mitarbeitenden sind für Bucher Hydraulics das wichtigste Gut

Hier wird kräftig angepackt: Bei der Bucher Hydraulics Erding GmbH erhalten die Auszubildenden einen starken Bezug zur Praxis und dürfen auch Verantwortung übernehmen. © Bucher Hydraulics Erding GmbH

Rund 220 Mitarbeitende sind in Erding in den unterschiedlichsten kaufmännischen, technischen und gewerblichen Bereichen beschäftigt. Jetzt soll das Team weiter verstärkt werden. Wer sich für Bucher Hydraulics entscheidet, darf sich über ein flexibles Arbeitszeitmodell freuen, das je nach Bedarf und Aufgabe passgenau zugeschnitten wird. Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege prägen das Betriebsklima, in denen die Mitarbeitenden wachsen können, zum Beispiel dank bedarfsorientierter Weiterbildungen.

Für Bucher Hydraulics sind die Mitarbeitenden das wichtigste Gut. Um das Miteinander weiter zu stärken, organisiert das Unternehmen viele unterschiedliche Veranstaltungen wie zum Beispiel einen gemeinsamen Skiausflug, den Besuch des Herbstfestes am Tag der Betriebe oder dem Familientag. Dieses Jahr wird Bucher am Standort Klettgau 100 Jahre alt. Daher gibt es auch in Erding ein großes Fest in Kombination mit einem Tag der offenen Tür am 1. Juli 2023.

Bucher Hydraulics bietet den besten Weg zum Traumjob

Offene Kommunikation und intensives Teamwork prägen das Betriebsklima bei der Bucher Hydraulics Erding GmbH. © Bucher Hydraulics Erding GmbH

Die Bucher Hydraulics Erding GmbH bietet zudem vielseitige und interessante Ausbildungsstellen und Einstiegsmöglichkeiten. Ob im gewerblichen, technischen oder im kaufmännischen Bereich – Interessierte haben hier gute Zukunftsperspektiven und attraktive Anstellungsbedingungen, entweder in einer klassischen Ausbildung oder über ein duales Studium.

Zur Unternehmensphilosophie von Bucher Hydraulics gehört es, jungen Menschen einen starken Bezug zur Praxis, große Selbstständigkeit und Verantwortung zu ermöglichen. Hier kann man mit Persönlichkeit punkten. Seinen Charakter zu kennen, zu zeigen und seine Persönlichkeit zu entwickeln – das verschafft berufliche Freiräume im Leben und ist der beste Weg zum Traumjob. (Manuel Eser)

Bucher Hydraulics freut sich auf Ihre Bewerbung Alle Ausbildungsstellen und Berufsangebote finden Sie auf unserem Karriereportal: www.bucherhydraulics.com/

Kontakt

Bucher Hydraulics Erding GmbH

Albert-Einstein-Straße 12

85435 Erding

Tel. 08122/9713 208

E-Mail: application.ed@bucherhydraulics.com

Web: www.bucherhydraulics.com

Zurück zur Übersichtsseite