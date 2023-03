JUNGHEINRICH MOOSBURG AG & Co. KG

Mit einer Riesenauswahl an Flurförderzeugen machen die Jungheinrich-Mitarbeiter Kunden fit für die Herausforderungen der Industrie 4.0. © Jungheinrich Moosburg AG & Co. KG

Unternehmen mit nachhaltigem Antrieb: Intralogistik-Champion Jungheinrich ist in vielen Bereichen ausgezeichnet

Ein Börsenkonzern mit Familiencharakter, ein großes Unternehmen mit Umweltbewusstsein, ein Branchenführer mit ausgezeichnetem Gesundheitsmanagement: Es gibt viele Gründe, warum sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter voll mit Jungheinrich identifizieren können. Auch viele neue Kräfte können bald Teil des innovativen Lösungsanbieters für Intralogistik sein.

„Wir sind ein börsennotierter Konzern, der sich dennoch den familiären Charakter bewahrt hat“, sagt Lars Planko, Geschäftsführer am Standort Moosburg, wo das Unternehmen zwei Werke betreibt. Jungheinrich bietet seinen Kunden mit einem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Automatiksystemen und Dienstleistungen passgenaue Lösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0 aus einer Hand.

„Jungheinrich verfügt über eine brancheneinmalige Energiekompetenz und ist Vorreiter in der Lithium-Ionen-Technologie“, berichtet Planko. „Mit unserer Konzernstrategie 2025+ haben wir uns dem Ziel verpflichtet, nachhaltig Werte zu schaffen – für unsere Kunden, Mitarbeitende, Aktionärinnen und Aktionäre und Geschäftspartner sowie für die Gesellschaft insgesamt.“ Dazu tragen mehr als 19.000 Jungheinrich-Beschäftigte bei.

Ob Berufsanfänger oder erfahrene Kräfte – Jungheinrich bietet viele Chancen

Und das Unternehmen mit 4,2 Milliarden Euro Jahresumsatz will weiter wachsen. Über 100 offene Stellen bietet der Konzern in Moosburg derzeit an.

Nachwuchskräfte haben ebenfalls gute Chancen, bei Jungheinrich ins Berufsleben zu starten. Ausgebildet werden (m/w/d) Elektroniker für Automatisierungstechnik, Industriemechaniker, Fachkräfte für Metalltechnik, Fachkräfte für Lagerlogistik, Fachlageristen und Technische Kaufleute. Auch ein Duales Studium Elektro- und Informationstechnik ist möglich, berichtet Andreas Seibold, Personalleiter für den Standort Moosburg. „Auf die jungen Erwachsenen wartet in den nächsten Jahren eine praxisnahe Ausbildung mit vielfältigen Entwicklungsperspektiven.“

Neben einer attraktiven Vergütung dürfen sich Jungheinrich-Arbeitskräfte über eine 35-Stunden-Woche, 30 Tage Urlaub und Gleitzeit freuen. Weil dem Konzern die Gesundheit der Beschäftigten ein großes Anliegen ist, steht jedem ein Betriebsarzt zur Verfügung. Und weil auch bewusste, vielseitige Ernährung für das Wohlbefinden eine wichtige Rolle spielt, wird das Betriebsrestaurant bezuschusst.

Das Wohlbefinden der Belegschaft ist die Basis für Erfolg

Das Gesundheitsmanagement des Unternehmens ist im wahrsten Sinn des Wortes ausgezeichnet: Jungheinrich hat dafür im Werk Degernpoint die Gold-Zertifizierung durch die DQS GmbH (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen) bekommen. Für Personalchef Andreas Seibold ist das eine Herzensangelegenheit: „Wir haben auf diesem Wege ein nachhaltiges Konzept geschaffen, das einen wichtigen Beitrag zum Erhalt und zur Förderung der Gesundheit unserer Mitarbeitenden leistet.“ Das Wohlbefinden der Belegschaft sei die Basis für den Erfolg des Unternehmens.

Aber auch beim Thema Nachhaltigkeit glänzt Jungheinrich. Von der renommierten internationalen Ratingagentur EcoVadis ist der Konzern mit „Platin“ ausgezeichnet worden – das höchste Level. Damit darf sich Jungheinrich zum zweiten Mal in Folge zu den „Top 1 Prozent“ der global nachhaltigsten Unternehmen zählen. „Als Familienunternehmen ist es unser Anspruch, innovative Produkte und ökonomischen Erfolg mit ökologischer und sozialer Verantwortung zu vereinen“, erklärt Vorstandsvorsitzender Lars Brzoska.

So hat sich Jungheinrich schon vor Jahren zu einem eigenen Arbeits- und Menschenrechtskodex in all seinen Direktvertriebsgesellschaften in weltweit 40 Ländern verpflichtet. Außerdem bekennt sich das Unternehmen klar zum Pariser



1,5-Grad-Ziel und will Klimaneutralität erreichen. Dafür sollen bis zum Jahr 2030 alle Jungheinrich Standorte CO 2 e-neutral (Scope 1 und Scope 2) arbeiten. Schon jetzt werden alle deutschen Standorte mit Ökostrom versorgt, die ausländischen Werke und Niederlassungen ziehen nach. Die positive Energie spüren auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Sie sind stolz, für Jungheinrich zu arbeiten. (Manuel Eser)

