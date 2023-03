NUTZ GmbH

Die Gebäudetechnik von morgen ist das Steckenpferd und die Kernkompetenz der Nutz GmbH. Dafür setzt das Unternehmen auch auf viele junge Arbeitskräfte. © Nutz GmbH

Nachhaltige Sicherheit aus einer Hand: Elektrotechnik, Sicherheitssysteme und Gebäudeautomation: Die Nutz GmbH sucht Verstärkung für den Großraum München

Firmenwagen, Jobrad, hochwertige Ausrüstung, betriebliche Altersvorsorge und vieles mehr. Die Nutz GmbH hat einiges für ihre Mitarbeitenden zu bieten. Werte wie Familie, Wertschätzung, Nachhaltigkeit und Ehrlichkeit bilden das Fundament einer vertrauensvollen Zusammenarbeit und werden hier richtig gelebt.

„Es ist uns wichtig, unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die bestmöglichen Arbeitsbedingungen zu bereiten. Besonders in diesen Zeiten haben wir gemerkt, wie bedeutsam es ist, flexibel auf die Bedürfnisse der Mitarbeiter einzugehen und wie in einer Familie rücksichts- und verantwortungsvoll miteinander umzugehen und füreinander da zu sein“, betont Thomas Wimmer, CFO.

Nutz baut innovative Räume für kreative Menschen

Was in der Garage des Gründers 1978 in Aschau am Inn begann, ist heute ein erfolgreicher mittelständischer Betrieb mit knapp 400 Mitarbeitenden im Bereich der Elektro-, Sicherheits- und Datentechnik sowie der Gebäudeautomation. Die Firma Nutz integriert komplexe Systeme in ein Gesamtkonzept, in dem die einzelnen Systeme effizient, automatisiert und nachhaltig zusammenarbeiten. Von der Planung und Beratung über die Herstellung und Installation bis hin zur Wartung und Instandhaltung – die Nutz GmbH bietet nachhaltige Technik aus einer Hand und steht seinen nationalen und internationalen Kunden Deutschland- und EMEA-weit vollumfänglich zur Seite.

Auszeichnung als Bayerns Best 50

Die Nutz GmbH zählt zu den 50 wachstumsstärksten Unternehmen im Freistaat und wurde dafür mit dem Bayerischen Porzellan-Löwen ausgezeichnet. © Nutz GmbH

Die Firma Nutz wächst kontinuierlich, die Zahl der Mitarbeitenden steigt stetig, und das Firmengebäude wird erweitert, um diesem Wachstum gerecht zu werden. Die Auszeichnung mit dem Bayerischen Porzellan-Löwen belegt diese Entwicklung. Die Firma Nutz zählt damit zu den 50 wachstumsstärksten mittelständischen Unternehmen in Bayern. Und auch der Blick in die Zukunft ist ein positiver.

Die politischen Vorgaben sowie das geschaffene Bewusstsein für Umweltthemen führen zu neuen Anforderungen an Gebäude. Die Gebäudetechnik von morgen ist das Steckenpferd und die Kernkompetenz der Nutz GmbH. Durch individuell gestaltete Automatisierungsprozesse und dem intelligenten Gebäudemanagementsystem enVision Buildings gelingt es, energiefressende Bauwerke in hochmoderne Gebäude zu verwandeln.

Mit dem Fahrrad zur Baustelle

Durch den Umzug nach Ampfing im Jahr 2019 und dank der A94 ist die Firma Nutz ganz nah an München herangewachsen. Da die Landeshauptstadt mit vielen Großprojekten aufwartet – auch mit Beteiligung der Nutz GmbH – sucht das Unternehmen nach Elektrikern (m/w/d) und Servicetechnikern (m/w/d) für die Bereiche Sicherheitstechnik und Elektrotechnik, um das #teamnutz speziell im Großraum München zu verstärken.

„Der große Münchner Vorteil ist der, dass die Kollegen vor Ort mit dem Rad oder den Öffentlichen zur Baustelle fahren können. Die Anwesenheit in Ampfing ist da gar nicht zwingend nötig“, erklärt Andreas Bauer, Bereichsleiter Instandhaltung und Service. Den Weg zur Arbeitsstelle vereinfacht das Ampfinger Unternehmen für seine Angestellten dank Dienstwagen, Zuschüssen für den ÖPNV und Jobrad. Zudem warten viele weitere Vorteile auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. (Manuel Eser)

Die Nutz GmbH freut sich auf Ihre Bewerbung – Elektriker (m/w/d) ab sofort – Bauleiter (m/w/d) ab sofort – Projektleiter (m/w/d) ab sofort Alle offenen Stellen auf www.nutz-karriere.com

Kontakt

Nutz GmbH

Adlerstraße 1

84539 Ampfing

Tel.: 08636 69 581 0

E-Mail: bewerbung@nutz.com

Web: www.nutz.com

