Moderne und spannende Arbeitsplätze bietet die MIAS GmbH ihren Auszubildenden. © MIAS

Vorfreude auf die Next Generation – Theorie UND Praxis: Die MIAS GmbH kümmert sich um die Profis von Morgen.

Dieses Unternehmen ist ein Anziehungsmagnet für Nachwuchskräfte ganz unterschiedlicher Couleur: Seit 35 Jahren bildet die MIAS GmbH mit Sitz in Eching erfolgreich aus und entwickelt so ihre eigenen Fachkräfte für die Zukunft. Warum das Unternehmen bei jungen Talenten so beliebt ist? Weil es alles bietet – von fairer Vergütung über modernste Ausstattung bis hin zur fundierten Ausbildung.

Das ist die MIAS GmbH in Eching

Als Arbeitgeber mit internationaler Ausrichtung ist die MIAS GmbH Spezialistin für weltweit gefragte Lösungen in der automatisierten Logistik. „Hier konstruieren und bauen wir Komponenten für automatisierte Hochregallager“, berichtet Geschäftsführer Manfred Klug. Dies sind Lösungen mit Power und Intelligenz.

Seit 2020 hat das Unternehmen mit Standorten in Ungarn, USA, China und Australien seinen Hauptsitz in einem topmodernen Gebäude in Eching. Dort findet auch die Ausbildung statt. Zusätzliche Sicherheit und finanzielle Stärke gewinnt die MIAS GmbH als Teil der Jungheinrich AG, bleibt aber zugleich eine eigenständige Marke.

Wir können unabhängig und flexibel entscheiden. Wir sind kein anonymes Großunternehmen, bei dem Mitarbeitende oder Auszubildende nur eine ,Nummer‘ sind.

Darin hat MIAS Erfahrung

Seit mehr als 35 Jahren bildet die MIAS GmbH aus und freut sich jedes Jahr auf die „Next Generation“. Unterstützt werden die Talente in ihrer Ausbildung und auf ihrem beruflichen Weg von einem Team, das aus über 200 Kolleginnen und Kollegen besteht.

Wir wissen, wie wichtig der Schritt der Berufswahl für junge Menschen ist. Hier möchten wir sie in jeder Hinsicht unterstützen.

Für die berufliche und erfolgreiche Zukunft ist die Wahl der richtigen Ausbildung im richtigen Unternehmen entscheidend. Dazu müssen die individuellen Fähigkeiten und Interessen passen. Darauf achten die Ausbildungsbeauftragten, zu denen neben Claudia Klameth auch noch Mike Herrmann (für Feinwerkmechaniker), Michael Kiener (für Mechatroniker) und Tu-Nhi Tran (für Produktdesigner) gehören. Mit einer fundierten Ausbildung bei MIAS legen sie die Basis für die kommenden Berufsjahre. Die Balance zwischen Theorie und Praxis vermittelt in attraktiver Weise je nach Ausbildungsberuf kaufmännisches Know-how oder technische Fähigkeiten.

Das bietet MIAS seinen Auszubildenden

In dieser modernen und zukunftsorientierten Wachstumsbranche bietet die MIAS GmbH die Sicherheit, dass motivierte Nachwuchskräfte ihre Potenziale langfristig entfalten können. Das Versprechen des Unternehmens an die Next Generation:

Die Branche bietet dir die besten Perspektiven für deine Zukunft. Hierfür stehen dir bestens qualifizierte Ausbilder und ein engagiertes Team zur Seite.

Das Unternehmensziel: dass die jungen Fachkräfte nach ihrer abgeschlossenen Ausbildung im MIAS-Team bleiben.

Auch kaufmännisches Know-how vermittelt die MIAS GmbH. © MIAS

Die MIAS GmbH zahlt überdurchschnittliche Ausbildungsgehälter und übernimmt das 365-Euro-Ticket für Azubis. Alle Azubis erhalten 30 Tage Urlaub. „Zum Geburtstag gratulieren wir nicht nur, sondern zahlen auch ein kleines Extra“, ergänzt Claudia Klameth. Die MIAS-Kantine bietet gesundes und für Azubis besonders günstiges, abwechslungsreiches Essen. Natürlich gibt es von Unternehmensseite auch vermögenswirksame Leistungen. Gleitende Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten werden schon lange praktiziert. Auch darum erhalten die Industriekaufleute und Produktdesigner:Innen ein eigenes Dienst-Notebook mit allen erforderlichen Programmen und eine fundierte Einarbeitung in das Teleworking.

MIAS bietet langfristige Perspektiven

„Wir setzen alles daran, dass du bei uns deine Ziele verwirklichen kannst, gerne bei uns arbeitest und dich bei uns engagierst“, verspricht Claudia Klameth ihren Profis von Morgen. „Nur wenn dir das Umfeld gefällt und dir das Fachgebiet und die Aufgaben Spaß machen, wirst du langfristig bei uns bleiben. Daran arbeiten wir.“

Bewerben Sie sich jetzt für eine Ausbildung als:

Feinwerkmechaniker (m/w/d) im Maschinenbau

Industriekaufleute (m/w/d)

Techn. Produktdesigner (m/w/d)

Mechatroniker (m/w/d) Fachrichtung Maschinenbau

Kontakt

MIAS GmbH

Dieselstraße 12

85386 Eching

Tel.: 08165/70310

E-Mail: info@mias-group.com

Web: mias-group.com

