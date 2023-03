AUTOHAUS HANS MAIER

Ein eingeschworenes Team: Im Autohaus Hans Maier arbeiten alle eng zusammen und halten zusammen. © Autohaus Hans Maier

Das Autohaus Hans Maier setzt auf Zusammenhalt und Fortschritt. Hier werden Mitarbeiter zu Freunden.

Der Urgroßvater gründete eine Schmiede, der Opa ein Autohaus in Finsing, der Vater ein zweites modernes Autohaus am Standort in Erding, und Ann-Kathrin Maier kümmert sich gemeinsam mit ihrem Vater nun federführend darum, das Autohaus Maier um Werkstätten nach modernsten Standards zu erweitern. Vier Generationen haben das Autohaus Maier zu dem gemacht, was es heute ist. Und obwohl sich das Unternehmen mit den Vertragspartnern VW und Audi stark auf Wachstumskurs befindet, bleibt es sich doch immer treu: Der Betrieb ist familiär und setzt über alle Abteilungen hinweg auf die Kraft eines eingeschworenen Teams.

„Motivierte Mitarbeiter sind der entscheidende Faktor für den Erfolg eines Unternehmens“, betont Geschäftsführerin Ann-Kathrin Maier. „Deshalb erhalten sie von uns genügend Freiräume, sich zu entfalten und einzubringen. Wir haben dafür immer ein offenes Ohr.“ Als Familienbetrieb mit einer fast 100-jährigen Geschichte setzt das Autohaus Maier auch bei einem Stamm von mittlerweile fast 70 Mitarbeitenden auf Persönlichkeit und Nähe. „Wir sind eine Du-Gesellschaft.“

Teil dieser Gemeinschaft ist auch Josef Springinsfeld. Wie findet er seinen Arbeitgeber? Der VW-Verkäufer lacht, bevor er die Frage beantwortet: „Ich bin seit 1998 bei der Firma. Das sagt doch alles.“ Er habe in seinem Berufsleben mehrfach Angebote gehabt zu wechseln. „Aber ich habe es nicht gemacht, weil Zusammenhalt im Autohaus Maier groß geschrieben wird. Das findet man nicht überall.“

Haben immer ein offenes Ohr für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter: die Geschäftsführer Hans und Ann-Kathrin Maier. Vater und Tochter führen das Autohaus in Erding generationenübergreifend. © Autohaus Hans Maier

Um rund 700 Quadratmetern wird die Werkstatt erweitert und modernisiert

Sehr zu schätzen weiß es Springinsfeld, dass die Geschäftsführung allen Mitarbeitenden auf Augenhöhe begegnet, oder wie er es ausdrückt: „Hier ist niemand, der den Über-Chef raushängen lässt.“ Stattdessen springt in dem eingeschworenen Team jeder für jeden in die Bresche. „Ich arbeite eigentlich nur noch vier Tage die Woche“, erzählt der 60-Jährige. „Aber wenn es brennt, dann komme ich in die Firma, damit der kranke Kollege zuhause bleiben kann.“ Genau das lebt auch die Geschäftsführung vor. Wenn es mal personelle Engpässe gibt, dann wechselt Chef Hans Maier eben vom Büro in die Werkstatt.

Die wird aktuell um rund 700 Quadratmeter erweitert und modernisiert. Die Arbeiten dazu sind bereits in vollem Gange und werden voraussichtlich noch in diesem Frühjahr fertiggestellt. Dann dürfen sich Kunden über noch kürzere Wartezeiten freuen und Mitarbeiter über modernste Diagnose- und Hightech-Arbeitsplätze. „Es handelt sich um vollausgestattete Hochvolt-Arbeitsplätze mit besonderen Sicherheitsstandards für alle Mitarbeiter“, erklärt Ann-Kathrin Maier den Weg in die mobile Zukunft. „Damit sind wir bestens für sämtliche Wartungs- und Reparaturarbeiten an E-Fahrzeugen gerüstet.“

Ein Erfolgsgeheimnis des Familienbetriebs ist es, dass es stets bei seinen Wurzeln geblieben ist und dennoch weiterwächst. „Wir achten darauf, dass wir immer auf dem neuesten Stand sind, um auch Arbeitserleichterungen zu schaffen“, sagt Ann-Kathrin Maier. Wenn es bei VW etwas Neues gibt, ist es so gut wie sicher: Das Autohaus macht mit als Pilotprojekt-Partner. „Die kommen automatisch schon immer auf uns zu.“

Weiterentwicklung ist auch Quirin Kistler wichtig. Seit seinem ersten Lehrtag arbeitet er beim Autohaus Maier, ist inzwischen als Service-Berater tätig. Warum er seinem Arbeitgeber stets die Treue gehalten hat? Weil das personelle Grundgerüst aus Menschen gebaut wird, die im Betrieb auch gelernt haben, weil die Cheftüren immer offenstehen, und weil die Entscheidungswege kurz sind. „Durch alle Abteilungen duzen wir uns“, bestätigt er. „Diese Arbeitsatmosphäre sorgt dafür, dass ich jeden Tag gerne hier reingehe, auch nach Ladenschluss geschäftliche Kontakte pflege, und dass Mitarbeiter hier zu Freunden werden.“

Dass das Autohaus Maier wächst und bald neue Arbeitskräfte dazustoßen sollen, freut Quirin Kistler. Wer sich integrieren will, sei selbstverständlich willkommen. „Wir teilen dieses familiäre Flair gerne mit neuen Kollegen.“ (Manuel Eser)

Autohaus Hans Maier freut sich auf Ihre Bewerbung

Automobilverkäufer (m/w/d)

(m/w/d) Kfz-Mechatroniker (m/w/d)

Weitere Jobs und Informationen auf

www.autohaus-maier.de/stellenangebote

Kontakt

Autohaus Hans Maier GmbH

Am Kletthamer Feld 11

85435 Erding

Tel. 08122/995850

info-erding@autohaus-maier.de

www.autohaus-maier.de/stellenangebote

