Die Barmherzige Brüder Behindertenhilfe Oberbayern bietet Fach- und Hilfskräften Sicherheit und Abwechslung.

Es ist ein kleines Paradies. In idyllischer Umgebung leben Menschen mit Behinderung in Algasing nahe der Stadt Dorfen (Landkreis Erding). Das ehemalige Klosterareal haben die Barmherzigen Brüder in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts von einem Volksschulinternat zu einem Ort umgewandelt, an dem erwachsene Menschen mit geistiger Behinderung in differenzierten Wohnangeboten leben und/oder in einer Werkstatt arbeiten bzw. eine Förderstätte besuchen können. Sie werden auf vielfältige Art gefördert und haben die Möglichkeit, ihr Leben zunehmend inklusiver zu gestalten.

Dafür sucht die Barmherzige Brüder Behindertenhilfe Oberbayern Fach- und Hilfskräfte, die in Voll- und Teilzeit arbeiten. Auch Quereinsteiger sind gerne gesehen. „Hauptsache, es handelt sich um Menschen, die ihrer Arbeit mit Freude und Leidenschaft nachgehen und sich in ihrem Tun leiten lassen von den Orientierungswerten der Hospitalität: Qualität, Respekt, Verantwortung und Spiritualität“, betont Ary Witte-Kriegner, Geschäftsführer der Barmherzige Brüder Behindertenhilfe Oberbayern, die noch weitere Wohnangebote und eine weitere Förderstätte in Waldkraiburg (Landkreis Mühldorf) betreibt.

Neue Arbeitskräfte erhalten in Algasing einen krisensicheren Arbeitsplatz, eine Vergütung nach Tarif mit Sonderzahlungen und eine zusätzliche betriebliche Altersversorgung. Auch Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten gibt es.

Vor allem aber dürfen sich die Herzensmenschen über einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag freuen, der die Chance eröffnet, sich selbst zu verwirklichen und Zeit für die Bewohner:innen und gemeinsame Aktivitäten mit ihnen bietet. (Manuel Eser)

Kontakt

Barmherzige Brüder

Behindertenhilfe Oberbayern

Algasing 1

84405 Dorfen

Tel. 08081/9340

bewerbung@barmherzige-algasing.de

www.barmherzige-behindertenhilfe.de

