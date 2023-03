Larissa Förster – Leitung Integrationskindergarten

BAYERISCHES ROTES KREUZ DACHAU

Kinderkrippe Nesthäkchen ist eine von 14 Einrichtungen des BRK Dachau. © BRK

Von der Kinderpflege bis zur Führungsposition – das BRK Dachau macht Karrieren möglich!

Kinderbetreuung ist eine Herzensangelegenheit und eine tragende Säule für das Bayerische Rote Kreuz in Dachau. In seinen insgesamt 14 Kinderbetreuungseinrichtungen (Krippen, Kindergärten, Horten und Mittagsbetreuungen) betreut das BRK rund 1.200 Kinder. Um den Kindern eine hohe pädagogische Betreuungsqualität und bestmögliche Unterstützung bei der Entwicklung zu ermöglichen, setzt das BRK besonders auf seine mehr als 200 Mitarbeitenden in diesem Tätigkeitsfeld. Die tägliche Arbeit mit Kindern ist mit viel Verantwortung und menschlichen Werten verbunden.

Den Kindern und ihren Familien wollen wir die Gewissheit geben, dass sie bei uns bestmöglich aufgehoben sind und stets gefördert werden. Unseren Mitarbeitenden vertrauen wir und geben ihnen die größtmögliche Freiheit, damit sie ihre Konzepte jeden Tag mit Herzlichkeit und Wärme zum Wohl der Kinder umsetzen können.

Berufliche Aus- und Weiterbildung ist für uns eine Selbstverständlichkeit und unser Schlüssel zum Erfolg. Deshalb sind wir stolz, dass unsere individuelle Förderung die Entwicklung unserer Mitarbeitenden in den Fokus nimmt. Für unsere Kolleginnen und Kollegen ermöglichen wir regelmäßig gezielte Berufsförderungen.

Nathalie Schieb – Krippenleitung

In der Kinderkrippe Nesthäkchen in Karlsfeld verwirklicht Nathalie Schieb (33) Pädagogik nach neuesten Erkenntnissen. „Das macht uns besonders“, sagt die Krippenleitung. Zusätzlich ist sie als Fachberaterin für die Mitarbeitenden in allen weiteren Kinderkrippen des BRK Dachau da. Fortlaufende Reflexion, Überprüfung der Konzepte und Flexibilität sind ihr Ansporn. „Wir

wollen keinen Stillstand“, sagt sie. Zur Pädagogik gehört ein ganzjähriges Eingewöhnungsmodell, das den Kindern und den Eltern genügend Zeit für den neuen Lebensabschnitt lässt. Der selbst entwickelte Beobachtungsbogen „Pusteblume“ dokumentiert die Entwicklungsstufen jedes einzelnen Kindes im Alter von 12 bis 36 Monaten und ermöglicht die gezielte Förderung von Stärken und Schwächen. „Wir können unsere Ideen umsetzen und haben eine sehr enge und wertschätzende Beziehung zur Geschäftsführung. Das ist wunderbar“, so Schieb. Die vierjährige Zusatzausbildung zur Pikler-Pädagogin wird vom BRK Dachau unterstützt.

Krippenleiterin Nathalie Schieb verwirklicht Pädagogik nach den neuesten Erkenntnissen. © BRK

Larissa Förster – Leitung Integrationskindergarten

Die 25-jährige Erzieherin arbeitet seit 2018 im Integrationskindergarten „Flohzirkus“ in Karlsfeld. „Nach meiner Ausbildung war das meine erste feste Stelle als Gruppenleiterin“, berichtet sie. Rasch folgte die Beförderung zur stellvertretenden Kindergartenleiterin. Ihre Vorgesetzte hatte vorgeschlagen, ob sie nicht ihre Nachfolgerin werden wolle. „Dieses große Vertrauen hat mich sehr bestärkt“, so Larissa Förster. Seit Mai 2022 leitet sie den „Flohzirkus“ und liebt ihre Arbeit. Nebenberuflich absolviert sie an einer Fern-Uni das Studium zur Heilpädagogin. Als Ziele nennt sie „spielerisches Lernen und Wertschätzung für jedes Kind in dessen Einzigartigkeit“. Im Team sind ihr ein Miteinander auf Augenhöhe und ein Füreinander wichtig. „Ich möchte, dass alle gerne in die Arbeit kommen“, so Larissa Förster.

Susanne Kuska – Gruppenleitung

Sie startete im Oktober 2015 beim BRK und konnte sich 2022 zur Gruppenleitung qualifizieren. Susanne Kuska (52) ist das Paradebeispiel für eine erfolgreiche Karriere beim BRK Dachau. Nachdem sie als Kinderpflegerin begonnen hatte, folgte im Dezember 2020 die Weiterbildung zur Erzieherin. Bereits ein gutes Jahr später kam die Qualifizierung zur Gruppenleitung. Heute freut sich die 52-Jährige über jeden Tag, den sie mit den Kindern und ihrem Team in der Kinderkrippe verbringen darf. „Ich wurde in meiner Fortbildung vom Arbeitgeber vorbildlich gefördert und unterstützt. Alle meine Schulungen wurden vom BRK Dachau finanziert“, berichtet sie.

Gruppenleiterin Susanne Kuska freut sich über jeden Tag, den sie mit den Kindern und ihrem Team in der Kinderkrippe verbringen darf. © BRK

