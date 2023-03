ALPHA TRANS

Teilen

Haben tierisch viel Spaß bei alpha trans: Kundenflüsterin Conni Schreck und ihre Hündin Wilmadürfen auch im Arbeitsalltag zusammen sein. © alpha trans

Auf die individuelle Tour – Mit Persönlichkeiten und Teamgeist: alpha trans Luft- und Seefrachtspedition ist auf Erfolgskurs.

Gelebter Teamgeist, Kommunikation auf Augenhöhe, flache Hierarchien und ein familiäres Betriebsklima: Das sind die wichtigsten Koordinaten im Wertenavigationssystem der Luft- und Seefrachtspedition alpha trans. Das inhabergeführte Logistikunternehmen mit Hauptsitz am Flughafen München verfügt über mehr als 40 Jahre Know-how in der Branche und ist Experte für smarte Transportlösungen.

Was die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dem Unternehmen antreibt? Dass ihre Persönlichkeit respektiert wird. Dass sie im Job sie selbst sein dürfen:

Wir sind davon überzeugt, dass jedes Mitglied unseres Teams eine individuelle Bereicherung ist. Deshalb muss sich bei uns auch niemand verbiegen. Vielmehr soll sich jede und jeder bei alpha trans entsprechend der eigenen Stärken und Vorlieben beruflich entfalten und weiterentwickeln.

Tagtäglich darf Connis Hündin mit zur Arbeit kommen

Alphatiere bei alpha trans? Gibt es natürlich auch. Hündin Wilma etwa sorgt für frischen Wind, gute Laune und volle Mitarbeitermotivation. Von ihrem Lohn kann sie gut satt werden: Am Morgen einen Kauknochen auf ihrem Platz vor dem Büro, mittags ein Stückchen Pelle, wenn es Weißwürste in der Küche gibt – schon treibt sie den Rest des Kollegiums wieder an, und sei es beim Gassi-Gehen am Nachmittag.

Wilma ist die beste Freundin auf vier Pfoten von Frauchen Conni Schreck und damit fester Bestandteil des alpha-trans-Verkaufsteams.

Ich freue mich sehr, dass es bei alpha trans möglich ist, meine Wilma täglich mit zur Arbeit zu nehmen.

Es ist ein wesentlicher Grund für sie, dass sie bereits seit 18 Jahren an Bord des Speditionsunternehmens ist. Als Kundenflüsterin ist Conni Schreck erst zufrieden, wenn es auch die Kunden sind. „Halbe Sachen mache ich nicht.“

Verkaufsleiter mit Sportsgeist und sozialerAder: Florian Rüdiger punktet in der Arbeit mitviel Persönlichkeit. © alpha trans

Dasselbe gilt für Verkaufsleiter Florian Rüdiger, der als echtes Naturtalent in der Beratung ebenfalls mit viel Persönlichkeit punktet. Der Logistik-Experte hält privat am liebsten Kurs Richtung Berge, wo er sich gerne aufhält, im Winter selbstverständlich auf Skiern. Zu seinem Sportsgeist kommt eine große soziale Ader hinzu. So gibt er mit viel Freude Skikurse für Kinder. Dass sich auch sein Arbeitgeber immer wieder gesellschaftlich engagiert, trägt zur hohen Identifikation mit seinem Job bei:

So hat sich alpha trans zum Beispiel logistisch an einem Spendentransport für die Kriegsopfer in der Ukraine beteiligt. Das hat mich sehr stolz gemacht.

So individuell wie die Mitarbeitenden sind auch die Lösungen

Egal ob Mode-/Sportartikel, Elektronik, Brauanlagen oder etwas ganz anderes transportiert wird – die alpha-trans-Flotte segelt auf der Erfolgswelle. Der Kundenstamm mit hauptsächlich mittelständischen Unternehmen wächst stetig. Auch, weil alpha trans in der Branche dafür bekannt ist, individuelle Lösungen mit persönlichem Support zu bieten, zum Beispiel, wenn es um Unterstützung für komplizierte Zollangelegenheiten geht oder wenn eine Ladung eine spezielle, maßgefertigte Verpackung oder Sicherung für den Transport benötigt. Zudem punktet alpha trans mit einem internationalen Partnernetzwerk auf allen Kontinenten und verfügt über ein eigenes Büro in Hongkong.

Mit Rückenwind ist das Unternehmen nun auf der Suche nach neuen Persönlichkeiten. Sachbearbeiter für Luft- und Seefracht sind ebenso willkommen wie Auszubildende. Neue Kräfte dürfen sich unter anderem auf betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen freuen. Sie erwartet eine hochwertige Arbeitsplatzausstattung, flexible Arbeitsmodelle, viele attraktive Mitarbeiter-Benefits und vor allem ein Team mit einer herzlichen Willkommenskultur. Hündin Wilma wedelt schon mit dem Schwanz. (Manuel Eser)

Bewerben Sie sich jetzt als:

Sachbearbeiter für Export Seefracht (m/w/d)

(m/w/d) Sachbearbeiter für Import Luftfracht und/oder Seefracht (m/w/d)

(m/w/d) Auszubildender Kaufmann/frau für Spedition und Logistikdienstleistung (m/w/d)

Weitere spannende Jobs unter alphatrans.de/karriere

Kontakt

alpha trans Luft- und Seefrachtspedition GmbH & Co. KG

Rainer Hörmansperger

Frachtgebäude Modul G

85356 München Flughafen

Tel.: 089/978550

E-Mail: bewerbung@alphatrans.de

Web: www.alphatrans.de

Zurück zur Übersichtsseite