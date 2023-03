AICHER GROUP

Mit ihrem stützenden Arm und ihrem aufmunternden Lächeln sorgen die Service Agents des Aicher Mobility Service dafür, dass die Passagiere mit eingeschränkter Mobilität am Flughafen München gut zu ihrem Fliegern kommen. © Aicher Mobility Service

Beförderung zum Engel: Der Aicher Mobility Service macht für Flughafen-Passagiere Unmögliches möglich.

Ob Gipsbein oder schwaches Orientierungssystem, Rollstuhl oder Krücken: Reisen ist für sehr viele Menschen eine echte Hürde. Mehr noch: Eine Flugreise wäre für sie unmöglich, ohne fremde Hilfe. Ohne die Hilfe der Service Agents, die Menschen mit körperlicher oder geistiger Behinderung am Flughafen München an ihr Ziel bringen. Graziella Lando ist eine von rund 200 Service Agents, die sich täglich um rund 1000 Passagiere kümmern:

Ich finde, dass ich einen der schönsten Jobs habe, weil ich als Mensch für Menschen da sein darf.

Mit ihrer gelben Weste bekleidet ist sie leicht zu erkennen für Menschen, die auf Hilfe beim Check-In, bei der Sicherheitskontrolle oder beim Boarding angewiesen sind. Graziella Lando hat aber auch selbst ein waches Auge, wer ihre Unterstützung beim Umsteigen auf dem Weg vom Terminal zum Ausgang oder durch die Passkontrolle benötigt. Immer in ihrer Nähe hat sie ihr E-Car, mit dem sie Passagiere auf dem Flughafen transportieren kann, falls Strecken nicht zu Fuß bewältigt werden können.

Der andere Antrieb für die Service Agents des Aicher Mobility Service sind Einfühlungsvermögen und ausgeprägte soziale Kompetenzen. Um ihrem verantwortungsvollen Job gerecht zu werden, erhalten sie regelmäßig Schulungen, in denen die Abläufe trainiert werden. Graziella Lando weiß das auch sehr zu schätzen. „Aber alles lässt sich nicht lernen“, betont sie. „Manches müssen wir schon selbst mitbringen.“ Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit etwa.

Service Agents machen Passagiere dankbar und glücklich

„Der Aicher Mobility Service bietet ein langfristiges Arbeitsverhältnis mit vielen Aufstiegsmöglichkeiten“, sagt die Personalleitung. Wer sechs Monate Berufserfahrung als Service Agent am Flughafen München hat, kann etwa Dispositionsmitarbeiter:in werden und damit Einsätze koordinieren. Die höchste Beförderung erhalten Graziella Lando und ihre Kollegen aber von den Kundinnen und Kunden, von denen sie oft als „Engel“ bezeichnet werden.

Engel, genau das ist Graziella Lando für den Großvater, der nur mit ihrer Hilfe alle Barrieren überwinden kann, um seinen Enkel besuchen und ihn in die Arme schließen zu können. Oder für die Eltern eines kleinen Mädchens, das sich im Urlaub verletzt hat. Der stützende Arm der Service Agent und ihr aufmunterndes Lächeln, ihr offenes Ohr und ihre bestärkenden Worte sind der Anfang und das Ende der Reise für viele dankbare Passagiere.

Die meisten Passagiere sind wirklich froh, dass wir für sie da sind. Das gibt einem das überragende Gefühl, etwas Wertvolles zu tun. Einmal habe ich einen KZ-Überlebenden kennengelernt. Es war bewegend, seine Geschichte zu hören, und eine Ehre, ihn betreuen zu dürfen.

Die Dankbarkeit, der Graziella Lando tagtäglich begegnet, ist ein Quell von Glückshormonen in ihrem Berufsleben. Viele persönliche E-Mails und WhatsApp-Nachrichten sind der Beleg dafür. Mit manchen Passagieren ist sie immer noch in Kontakt.

Zur Belohnung gibt es am Abend ein unvergleichliches Ambiente

Künftig sollen sogar noch mehr Engel am Flughafen München tätig werden. Der Aicher Mobility Service sucht weitere Service Agents und Disponenten in Voll- und Teilzeit, die das Team verstärken.

Auf Bewerberinnen und Bewerber wartet unter anderem ein Einstiegsgehalt ab 2862 Euro für eine Vollzeitstelle, steuerfreie, überdurchschnittlich hohe Zuschläge für Sonn- und Feiertagsdienste und eine betriebliche Altersvorsorge mit Unternehmenszuschuss.

Benötigt werden ein Führerschein der Klasse B, sichere Deutsch- und grundlegende Englischkenntnisse, aber auch Flexibilität. Denn Schichtdienst gehört für Service Agents dazu.

Graziella Lando liebt ihre unterschiedlichen Arbeitszeiten sogar. Sie sind Teil des Abwechslungsreichtums, der ihren Alltag immer wieder spannend macht. Ein später Arbeitseinsatz etwa ermöglicht ihr Einkäufe, Behördengänge oder andere Besorgungen am Tag – und ein unvergleichliches Ambiente am Abend. „Es ist einfach eine tolle Stimmung, wenn die Lichter am Vorfeld angehen, und ich liebe die Sonnenuntergänge am Flughafen.“ (Manuel Eser)

