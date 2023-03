BAYERISCHES ROTES KREUZ DACHAU

Teilen

Der BRK-Kreisgeschäftsführer Dennis Behrendt (Mitte) mit seinem Team aus der Verwaltung. © BRK Dachau

Job mit Sinn gesucht? Das BRK Dachau ist ein Arbeitgeber mit Perspektive.

Der BRK-Kreisverband Dachau ist ein engagierter und wertschätzender Arbeitgeber im Landkreis Dachau. Ein fantastisches Team aus über 2.000 aktiven Rotkreuzler:innen, davon 350 hauptamtliche Mitarbeiter:innen und 1.700 Ehrenamtliche und Freiwillige, hauchen gemeinsam, Tag für Tag, rund um die Uhr, der Idee des Roten Kreuzes in Stadt und Landkreis Dachau Leben ein.

Motivierter Nachwuchs ist unser zentraler Schlüssel, um auch weiterhin mit professionellen und bestens ausgebildeten Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzlern für die Menschen in Dachau und im Landkreis da zu sein. Daher liegt uns die berufliche Aus- und Weiterbildung ganz besonders am Herzen.

Nicht nur in den „klassischen“ Tätigkeitsfeldern des Roten Kreuzes (wie beispielsweise im Rettungsdienst), sondern auch in unserem kaufmännischen Bereich bieten wir attraktive Ausbildungsplätze mit ausgezeichneten Entwicklungsmöglichkeiten an.

Der Kreisgeschäftsführer Dennis Behrendt erläutert: „Wir sorgen aus Überzeugung für eigenen Nachwuchs und investieren sehr viel in die Förderung unserer Auszubildenden. Als großer Arbeitgeber bieten wir eine langfristige Perspektive und vielfältige Chancen.“

Nahezu alle ehemaligen Auszubildenden setzen ihre Karriere nach der Ausbildung im BRK Dachau fort. Dies ist ein Zeichen für die Verbundenheit und eine große Wertschätzung für uns als Arbeitgeber.

Für alle, die nach der Schule nicht direkt mit der Ausbildung starten, gibt es bei uns auch die Möglichkeit einen Bundesfreiwilligendienst (BFD) zu leisten. „Diese Zeit schafft eine solide Grundlage für eine spätere Berufsausbildung und erleichtert den Einstieg in das Arbeitsleben, ob im Gesundheitswesen oder in einem anderen Bereich“, weiß Dennis Behrendt.

Die besten Beispiele hierfür sind unser Auszubildender Thomas Kölbl und unsere BFD-Leistende Mira Jocham.

Thomas Kölbl – Auszubildender

Auszubildender Thomas Kölbl: „Ich wollte unbedingt beim BRK weitermachen.“ © BRK Dachau

Im September 2022 startete Thomas – im Anschluss an einen BFD – seine Ausbildung zum Kaufmann für Büromanagement. „Schon die Zeit im BFD war super und ich wollte danach unbedingt beim BRK weitermachen“, so Thomas Kölbl. Der 20-Jährige aus Markt Indersdorf konnte im BFD erste Einblicke gewinnen, die ihn weiterbrachten und in seiner neuen Berufswahl bestärkten. Jetzt erhält er in den verschiedenen Abteilungen – wie beispielsweise Personalwesen, Soziales und Service, Finanzen und IT – eine fundierte Ausbildung auf Augenhöhe, mit einer kollegialen Einbindung in die bestehenden Teams.

Mira Jocham – Bundesfreiwilligendienstleistende

Bundesfreiwillligendienstleistende Mira Jocham: „Die Atmosphäre ist sehr familiär und kollegial.“ © BRK Dachau

Nach dem Abitur am Gymnasium in Dachau entschied sich die 18-jährige Mira zunächst für den BFD, um sich beruflich zu orientieren. Im Oktober 2022 startete sie ihren Dienst im Team Hausnotruf und fühlte sich vom ersten Tag an wohl. „Es macht mir viel Spaß, da ich unglaublich viel lernen kann und die Atmosphäre sehr familiär und kollegial ist“, berichtet sie. Vor allem die Kontakte zu erfahrenen Rotkreuzlerinnen und Rotkreuzlern aus den verschiedenen Bereichen sind für sie eine große Bereicherung. Die Berufsorientierung ist bereits gelungen: Nach dem Bundesfreiwilligendienst möchte Mira Psychologie studieren, um auch zukünftig Menschen zu helfen.

Besuchen Sie das BRK Dachau auf der „Job“ Dachau am 6. Mai in der ASV-Halle!

Kontakt

Bayerisches Rotes Kreuz

Kreisverband Dachau

Rotkreuzplatz 3–4

85221 Dachau

Tel. 08131/36630

fb.com/brk.dachau

instagram.com/roteskreuzdachau

info@kvdachau.brk.de

www.brk-dachau.de

Zurück zur Übersichtsseite