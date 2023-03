DRIESCHER

Willkommen bei Driescher in Moosburg: Das Unternehmen bietet spannende Jobs in einer krisensicheren und zukunftsrelevanten Branche. © DRIESCHER

Top Innovator bietet elektrisierende Projekte. Wer die Energiewende aktiv mitgestalten will, ist bei DRIESCHER goldrichtig.

Wer für die Firma DRIESCHER arbeitet, gehört zu den Pionieren auf dem Gebiet der Schalttechnik. 1909 gegründet, entwickelt, produziert und vertreibt das Familienunternehmen mit den Standorten Moosburg und Eisleben Produkte, die für eine zuverlässige Stromverteilung essenziell sind und häufig neue Branchenstandards setzen. Ob in den Werken von BMW und Audi, bei der Elektrifizierung des Gotthart-Tunnels in der Schweiz oder bei Projekten der Bahnelektrifizierung in Australien, Kanada und Tansania – Nieder- und Mittelspannungs-Schaltanlagen und Schaltgeräte von DRIESCHER finden regional und global in allen Himmelsrichtungen reißenden Absatz. Nachhaltigkeit und Klimaschutz sind dabei für DRIESCHER ein großer Antrieb. „Neben dem Einsatz von recyclebaren Materialien absolvieren unsere Produkte die Schaltvorgänge ohne klimaschädliche isolierende Gase, so wie dies in den meisten Anwendungsfällen in der Branche heute noch üblich ist“, erklärt Geschäftsführer Bernhard Nick. Nicht umsonst wurde Driescher 2022 als Top 100 Innovator in Deutschland ausgezeichnet.

Wer die Energiewende aktiv mitgestalten will, ist bei DRIESCHER in Moosburg richtig. „Wir suchen laufend Fach- und Führungskräfte, die mit uns die Herausforderungen der Zukunft unserer Stromversorgung meistern“, betont Nick. Auch für Azubis ist das Unternehmen eine Top-Adresse. Der Ausbildungsbetrieb hat zahlreiche Einser-Absolventen hervorgebracht und trägt damit erheblich zur Fachkräftesicherung bei. „Unser Erfolg basiert maßgeblich auf unseren Mitarbeitern, die mit ihrem Know-how und Engagement DRIESCHER zu dem machen, was wir heute sind: ein mittelständisches Unternehmen, das in einer krisensicheren Branche agiert, spannende Projekte in der Energiebranche bearbeitet und wirtschaftlich ein großes Zukunftspotenzial bietet.“ (mes)

