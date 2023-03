STADT FREISING

Motivierte Pädagog:innen wie Anna Silberbauer mit Freude an der Arbeit sind der Schlüssel für eine optimale Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsqualität in der Stadt Freising. © Stadt Freising

Die Stadt Freising geht neue Wege. Moderne Ausbildung, Dienstwohnung, Zuschläge: Für Kita-Kräfte ist im Job vieles drin.

Eine solche Bandbreite an Berufsgruppen, wie bei der Stadt Freising beschäftigt sind, sucht ihresgleichen. Vom Amtsleiter in der Kämmerei bis zum Zimmerer im Bauhof sorgen rund 800 Mitarbeiter:innen dafür, dass Freising lebens- und liebenswert bleibt. Für die rund 50.000 Menschen, die hier wohnen, aber auch die vielen Einpendler:innen, die in die Kreisstadt zum Arbeiten kommen, und nicht zuletzt die Gäste, Ausflügler:innen sowie Einkäufer:innen, die schon heute Attraktivität und Mehrwert der neugestalteten Innenstadt genießen. „Wer hier tätig ist, hat die Möglichkeit, seine eigene Stadt mitzugestalten“, betont Oberbürgermeister Tobias Eschenbacher. „Unsere Mitarbeiter sind motiviert, weil sie aus ihrer Tätigkeit einen großen Mehrwert ziehen: Sie leisten Dienst am Bürger.“

Das gilt in besonderem Maße für die vielen Kräfte, die in den 15 kommunalen Kindertageseinrichtungen tätig sind. Mehr als 175 pädagogische Mitarbeiter:innen in Voll- und Teilzeit begleiten etwa 1.000 Kinder in Krippe, Kindergarten und Hort in ihrer Entwicklung. „Wir streben eine optimale Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsqualität an“, betont Helga Schöffmann, Leiterin des Amtes 51, das für Kitas und Schulen zuständig ist. „Diesem Anspruch möchten wir auch durch einen guten Personalschlüssel gerecht werden, um die Kinder individuell anzunehmen und die vielfältige, pädagogische Arbeit bestmöglich zu gestalten.“

Eine Pädagogin, die genau dafür seit 20 Jahren in der Stadt Freising steht, ist Nicole Schäckeler. Nach der Ausbildung startete sie ihre Berufslaufbahn im Haus des Kindes, wirkte danach in den Kindergärten „Im Sonnenhof“ und im „Gänseblümchen“, ehe sie 2017 Leiterin des Kindergartens Neustift 1 wurde. „Es ist eine Freude, Kinder bis zu ihrer Schulzeit begleiten zu dürfen und zu sehen, was dabei Gutes herauskommt“, sagt sie. „Aber: Man muss es mit Herzblut machen. Die Kinder merken es sofort, wenn jemand nicht motiviert ist. Die sind da sehr ehrlich.“

Kita-Leiterin und Azubi sind sich einig: Die Wertschätzung der Stadt Freising ist groß

Die „kleinen Chefs“ geben Nicole Schäckeler viel, dasselbe gilt für den „großen“ Arbeitgeber. Was sie an der Stadt Freising sehr zu schätzen weiß: „Es gibt immer eine Ansprechpartnerin oder einen Ansprechpartner, der für mich da ist, wenn mal die Hütte brennt. Gleichzeitig bekommt man immer rückgemeldet, wenn etwas gut läuft.“ Ein großes Plus ist für sie auch, dass ihr das Amt 51 viel Bürokratie abnimmt. Das hilft ihr, sich als Leiterin eines Kindergartens auf ihr eigentliches Jobprofil zu konzentrieren. Was Nicole Schäckeler auch viel bedeutet hat: Als sie Mama wurde und in Elternzeit ging, wurde ihr sofort signalisiert, dass sie jederzeit zurückkommen kann, wenn sie will, auch in Teilzeit. „Da bin ich der Stadt sehr dankbar. Denn diese Flexibilität gibt es nicht überall.“

Die Bereitschaft, neue Wege zu gehen, beweist die Stadt Freising auch bei der Entwicklung von Nachwuchskräften. Junge Menschen können ihre Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin (m/w/d) im Rahmen der praxisintegrierten Ausbildung zum/zur Erzieher:in (früherer Modellversuch OptiPrax) absolvieren. „Das ist eine dreijährige Ausbildung, bei der ich abwechselnd im Kindergarten und der Fachakademie für Sozialpädagogik bin“, erklärt Antonia Diener, die ebenfalls im Kindergarten Neustift 1 beheimatet ist. „Ich kann diese duale Ausbildung nur jedem empfehlen.“ Denn im Vergleich zur herkömmlichen Ausbildung ist die Lehrzeit kürzer und wird deutlich besser vergütet. Schon im ersten Ausbildungsjahr, in dem sie sich befindet, erhält sie knapp 1.200 Euro Brutto von der Stadt.

Das ist ein Grund, warum sich Antonia Diener von ihrem Arbeitgeber wertgeschätzt fühlt. Was die Stadt Freising außerdem bietet: eine zusätzliche leistungsabhängige Vergütung und 140 Euro Freising-Zulage, ein weiterer Zuschuss im Speckgürtel München. Zudem erhalten Beschäftigte von der Stadt – je nach Verfügbarkeit – kostengünstigere Dienstwohnungen und eine Vielzahl an Fortbildungsmöglichkeiten. „Am besten finde ich es aber, dass die Fahrkosten erstattet werden“, sagt Antonia Diener.

Hinzu kommt eine Arbeit, mit der sich die 20-Jährige voll und ganz identifizieren kann. „Mit Kindern zu arbeiten, erfüllt mich sehr.“ Besonders wichtig ist ihr angesichts einer hohen Migrationsrate in den Kitas, Werte wie Respekt und Toleranz jedem gegenüber zu vermitteln. „Ich finde es toll, dass ich daran mitwirken darf.“ (Manuel Eser)

Die Stadt Freising freut sich auf Ihre Bewerbung

Pädagogische Fachkräfte (m/w/d) für Kitas

(m/w/d) für Kitas Pädagogische Fachkräfte (m/w/d) für einrichtungsübergreifende Einsätze in Kitas

(m/w/d) für einrichtungsübergreifende Einsätze in Kitas Pädagogische Ergänzungskräfte (m/w/d) für Kitas

Weitere Informationen gibt es über das Karriereportal der Stadt Freising:

Zum Karriereportal

Kontakt

Stadt Freising

Obere Hauptstraße 2

85354 Freising

Tel. 08161/540

karriere@freising.de

www.freising.de/rathaus/karriere

