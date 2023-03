DV IMMOBILIEN GRUPPE

Traumhafter Arbeitsplatz: Der Business Campus München-Garching bietet Büros und Infrastruktur für 130 Unternehmen und ihre über 8.000 Mitarbeiter. © Clemens Meyer

Die Planungsspezialisten für nachhaltige Immobilienstandorte: Die DV Immobilien Gruppe bietet Jobsicherheit und vieles mehr.

Seit über 50 Jahren baut und betreibt die DV Immobilien Gruppe Business Parks, Shopping-Center und Autohöfe für den Eigenbestand. Dabei entwickeln die 290 Mitarbeiter innovative Standortkonzepte mit dem Ziel, für Unternehmen und deren Mitarbeiter ein funktionales und nachhaltiges Umfeld zu schaffen.

Um Projekte in dieser Größenordnung realisieren zu können, setzt die Gruppe auf die Expertise eines eigenen Planungsbüros. Die DV Plan GmbH mit 80 Architekten, Ingenieuren und weiteren Fachleuten übernimmt die Planung, Realisierung und Instandhaltung aller Standorte. „Die enorme Dynamik und das starke ­Wachstum unserer Immobiliengruppe führen zu einer starken und kontinuierlichen Auslastung unseres Büros“, sagt Florian Müller, Geschäftsführer der DV Plan. „Darum können wir unseren Mitarbeitern einen sicheren Arbeitsplatz bieten.“





Die DV Plan verfügt selbst über alle Fachbereiche vom Tiefbau bis zur technischen Gebäudeausrüstung mit Spezialisten für Elektro, Heizung oder Lüftung. „Unsere Planungsteams betreuen die Projekte von Anfang bis Ende, da wir alle Planungsschnittstellen im eigenen Haus abdecken können. Dieses umfangreiche Know-how und die langjährige Erfahrung ermöglichen sehr kurze Entscheidungswege und machen Outsourcing unnötig“, weiß Müller.



DV Immobilien Gruppe: Zwei Großprojekte in der Umsetzung

Da die DV Plan den Immobilienbestand der DV Gruppe langfristig betreut, können die Mitarbeiter auch miterleben, wie sich ihre Planungen in der Praxis bewähren. „Dieser ganzheitliche und nachhaltige Ansatz ist ein besonderes Merkmal unserer Projekte“, betont Florian Müller. „Das schätzen unsere Mitarbeiter genauso wie den in der Branche nicht unbedingt üblichen festen und ortsnahen Einsatzort, den wir dank unserer vielen Bürostandorte bieten können.“



Unter anderem realisiert die DV Plan GmbH derzeit im Norden von München für die DV Immobilien Gruppe zwei Großprojekte. Der Business Campus München-Garching steht kurz vor der Vollendung. Auf 264.000 Quadratmetern bietet der multifunktionale Büro- und Dienstleistungspark moderne Büros und eine umfangreiche und nachhaltige Infrastruktur für 130 Unternehmen und ihre über 8000 Mitarbeiter.



Gleichzeitig entsteht in Unterschleißheim ein weiterer Business Campus auf dem ehemaligen Airbus-Gelände an der Landshuter Straße. Wie in Garching werden auch hier in einem offenen, parkähnlich angelegten Business Park einmal bis zu 4500 Mitarbeiter ein modernes Arbeitsumfeld finden und von umfangreichen Angeboten am Standort profitieren, zum Beispiel einem Betriebsrestaurant, einer Kindertagesstätte und Fitnessangeboten.



„Daher fußt un­sere Firmenphilosophie auf Werten wie Beständigkeit, Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit“

Dass sich die Firmen und ihre Mitarbeiter im Business Campus wohlfühlen, dafür sorgt Lars Dücker, der Geschäftsführer der Business Campus Management GmbH. „Das aktive Management ist das Qualitätsmerkmal unserer Standorte. Daher brauchen wir hier echte Immobilienexperten, ob im Vermietungsmanagement, im Facility Management, bei der Haustechnik oder dem Betrieb unserer Immobilien.“



Michael Blaschek ist seit 16 Jahren bei der DV Immobilien Gruppe. Der Zentralgeschäftsführer hat den Standort Garching von der ersten Ideenskizze an begleitet und weiß, was die Mitarbeit in der DV Gruppe so besonders macht. „Wir sind Bestandshalter und Manager unserer Gewerbeimmobilien-Standorte. Daher fußt un­sere Firmenphilosophie auf Werten wie Beständigkeit, Nachhaltigkeit und Verlässlichkeit. Diese Werte leben wir auch als Arbeitgeber gegenüber unseren Mitarbeitern.“



Benefits bei der DV Immobilien Gruppe

Umfangreiche Möglichkeiten der Weiterbildung in allen Bereichen der Gewerbeimmobilien-Projektentwicklung (Planung, Bauausführung, Vermietung und Management)

Sichere Arbeitsplätze mit einer langfristigen Perspektive in einem werteorientierten, mittelständischen Unternehmen

Hohes Maß an Eigenverantwortung dank kurzer Entscheidungswege und flacher Hierarchien

Flexible Arbeitszeitmodelle und Verfügbarkeit von Kinderbetreuung, Nahversorgung, Ärzten und Serviceangeboten

Fester Einsatzort an einem der Standorte mit optimaler Erreichbarkeit per Auto, Fahrrad oder ÖPNV

Die DV Immobilien Gruppe freut sich auf Ihre Bewerbung:

Teamassistenz (m/w/d) Office Services in Garching (BCM GmbH)

Ingenieur/Architekt (m/w/d)

Ausschreibung in Voll-/Teilzeit in Garching (DV Plan)

Technischer Systemplaner (m/w/d) Elektrotechnische Systeme in Garching (DV Plan)

Projektleiter (m/w/d) Tiefbau in Garching (DV Plan)

Kontakt

DV Immobilien Management GmbH

Im Gewerbepark C 25

93059 Regensburg

Tel.: 09 41 / 4 00 82 18

Mail: personal@dvimmobilien.de

Web: www.dv-gruppe.de/karriere

Standorte:

Regensburg, Nürnberg, Garching, Unterschleißheim, Ansbach

