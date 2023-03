ECA

Über einen krisensicheren Job mit Spaßfaktor freut sich das ECA-Team mit Geschäftsführer Christian Erl (mit „Juniorchefin“ Veronika im Arm). Links neben ihm Ehefrau Katharina Erl, rechts von ihm Seniorchef Franz Erl. © Eser

„Ruf bei ECA an!“ Abrechnungsservice ist als starker Partner in der Region auf Wachstumskurs.

ECA kümmert sich um Nebenkosten-Abrechnungen aller Art. Persönlichkeit und Regionalität, Verlässlichkeit und Kompetenz sind für ECA zentrale Werte. Sie waren für Christian Erl vor elf Jahren der Motor, gemeinsam mit seinem Vater Franz ein eigenes Familienunternehmen zu gründen. Inzwischen hat sich der ECA Abrechnungsservice als starker Partner in der Region etabliert.

„Wir sind spezialisiert auf die verbrauchsgerechte Erfassung und Abrechnung von Energie, Wasser und Hausnebenkosten“, berichtet Christian Erl. Die Kunden – Hausverwaltungen, Vermieter und Energieversorger – profitieren dabei von dem umfassenden ECA-Dienstleistungsangebot. Von der Lieferung und Installation der Messgeräte über die Verbrauchserfassung bis hin zur verbrauchsgerechten Abrechnung erhalten sie alles aus einer Hand.

Christian Erl war schon vor der eigenen Firmengründung in der Branche tätig, sammelte dabei viel Know-how, aber auch schlechte Erfahrungen. Oft hatte er den Eindruck, dass er Kunden nicht so helfen konnte, wie er es selbst gerne getan hätte. Auch im Umgang mit dem Personal fehlte ihm häufig die Wertschätzung. Als er ECA mit seinem Vater gründete, war ihm daher klar: „Wir machen es anders.“

Die Qualitäten von ECA haben sich in der Branche herumgesprochen

Das ist ihm offenbar gelungen, denn die Zahl derjenigen, die seine Dienste in Anspruch nehmen, wächst und wächst. Sein Erfolgsgeheimnis: „Die Kunden wollen einen festen Ansprechpartner, der sich um sie kümmert, wenn sie ein Anliegen haben.“ Was sich simpel anhört, ist heutzutage nicht mehr selbstverständlich – in Zeiten, wo Service-Nummern oft zu Call Centern in entfernten Städten führen, bei denen sich am Ende aber niemand zuständig fühlt.

Ein Feedback, das Erl oft zu hören bekommt, ist: Dankbarkeit. „Meine Kunden erzählen mir oft, wie sehr sie es zu schätzen wissen, dass sie einen verlässlichen Partner am Telefon haben, der ihnen vernünftige Antworten gibt, Tipps parat hat und sie ernst nimmt.“ Das spricht sich rum in der Branche. „Ruf bei ECA an“ ist zu einem geflügelten Wort geworden.

„Wir sind auf Wachstumskurs“, freut sich Christian Erl und will deshalb sein Team verstärken, sucht motivierte Arbeitskräfte für den Innen- und Außendienst. „Wer zu uns kommt, hat einen krisensicheren Arbeitsplatz“, verspricht der Geschäftsführer. „Die Arbeit geht nicht aus.“ Im Gegenteil: 11.000 Wohnungen deckt das Familienunternehmen im Moment ab, bis Ende des Jahres dürften es 12.000 werden, schätzt Erl. Einen Wohnraum in Arbeitsnähe kann er vermitteln, Parkplätze warten direkt vor dem Büro.

ECA bietet „Riesenspielwiese“ und „total menschliches Betriebsklima“

Das Team freut sich bereits auf Verstärkung und empfiehlt seinen Arbeitgeber wärmstens. „Hier herrscht ein total menschliches Betriebsklima“, schwärmt Service-Leiter Georg Vogl. Die Türen zum Chefbüro stünden immer offen, und jeder habe die Möglichkeit, eigene Ideen einzubringen. „So macht das Arbeiten Spaß.“

Was Vogl ebenfalls „unheimlich gefällt“, ist die Fachlichkeit bei ECA, die dazu führt, dass alle Kolleginnen und Kollegen hier täglich dazulernen könnten. „Das Schöne ist, dass hier jeder sein Wissen gerne weitergibt. Das ist nicht selbstverständlich.“ Einerseits ist ECA ein kleines, familiäres Unternehmen. „Auf der anderen Seite haben wir hier eine Riesenspielwiese“, betont Georg Vogl. „In kaum einer Branche gibt es so viele vielschichtige Tätigkeiten wie in unserer. Langweilig wird es da nie.“ (Manuel Eser)

ECA freut sich auf Ihre Bewerbung

Kaufmann (m/w/d) für den Vertriebsinnendienst

(m/w/d) Kaufmann (m/w/d) für den Abrechnungsservice

(m/w/d) Außendienstmitarbeiter im Vertrieb (m/w/d)

Weitere Informationen gibt es online unter www.eca-abrechnungsservice.de/stellenangebote

Kontakt

ECA Abrechnungsservice

St.-Georg-Straße 15

85354 Freising-Sünzhausen

Tel. 08161/886680

info@eca-abrechnungsservice.de

www.eca-abrechnungsservice.de

