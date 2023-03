LANDRATSAMT FREISING

Eine Herzensangelegenheit: Landratsamt Freising startet Ausbildungsoffensive – jetzt bewerben.

„Ich bin ein Kind des Landratsamtes“, das sagt Thomas Gabriel. Der stellvertretende Personalleiter der Behörde hat, obwohl oder gerade weil er erst 32 Jahre alt ist, eine beeindruckende und inspirierende Laufbahn hingelegt. Jetzt sucht er unter anderem neuen Berufsnachwuchs: Das Landratsamt, seit jeher beliebter Ausbildungsbetrieb, erweitert sein Azubi-Angebot noch einmal deutlich.

Gabriel kann das Landratsamt als Arbeitgeber für junge Talente wärmstens empfehlen, hat er doch selbst vor rund zehn Jahren hier ein duales Studium absolviert. „In diesem Rahmen durfte ich die verschiedensten Bereiche der Behörde kennenlernen“, berichtet er. Anschließend wurde er Personalsachbearbeiter oder modern benannter HR-Generalist, schließlich stellvertretender Personalleiter. Als solcher ist er unter anderem auch für das Recruiting verantwortlich.

Eine große Herzensangelegenheit ist Gabriel die Betreuung junger Talente. Ab Juli ist er auf der Suche nach neuen Nachwuchskräften: Die Behörde startet eine Ausbildungsoffensive. Das erweiterte Angebot soll zeitnah auf 70 Plätze ausgeweitet werden. Die Voraussetzungen hierzu können auf der Homepage des Landratsamtes eingesehen werden. „Wer vorab reinschnuppern möchte, kann ein Schulpraktikum machen“, erklärt Gabriel. Auch Praktikumsstellen für Studierende gibt es.

Heiß begehrt sind unter anderem auch Sozialpädagog:innen

Was das Landratsamt auszeichnet, ist eine große Vielfalt an ganz unterschiedlichen Berufen und Aufgaben, die vom Architekten bis zum Verwaltungswirt reicht und große Erfüllung bietet: „Denn was uns alle eint: Wir arbeiten für die Menschen und das Gemeinwohl im Landkreis“, betont Gabriel. „Die Mitarbeitenden können sich hier weiterentwickeln, dürfen Verantwortung und Führungsaufgaben übernehmen.“

Er selbst findet auch nach zehn Jahren im Amt noch jeden Arbeitstag spannend. „Es herrscht nie Stillstand. Bei uns kommen immer neue Themen auf, die bewältigt werden müssen.“ Eine der großen Herausforderungen der jüngsten Zeit: die Aufnahme zahlreicher Flüchtlinge. Involviert waren und sind hier nicht nur Verwaltungsexperten, die sich etwa mit Asylrecht auskennen, sondern auch Techniker und Ingenieure, die kurzfristig angemietete Gebäude so umgestalten, dass dort Menschen untergebracht werden können, und sozialpädagogische Kräfte, die traumatisierte Menschen nach der Ankunft im Landkreis begleiten.

Landratsamt bietet als Arbeitgeber „Megapluspunkte“

Inklusive Auszubildende arbeiten rund 950 Menschen im Landratsamt. Tendenz weiter steigend. Heiß begehrt sind aktuell Sozialpädagogen sowie Ingenieure und Fachkräfte für technische Berufe. Motivierte Kräfte, die sich um Ausschreibungen und Vergabeverfahren kümmern, finden ebenfalls offene Türen vor. „Wichtig sind Zuverlässigkeit, ein sicheres Auftreten, Team- und Kommunikationsfähigkeit“, sagt Gabriel. Abhängig von der jeweiligen Vorbildung sind auch eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten, eine Weiterbildung zum Verwaltungsfachwirt oder ein abgeschlossenes Studium gefragt. Berufserfahrung ist wünschenswert. Aber die meisten Stellen sind auch für Berufseinsteiger geeignet.

Mitarbeiter:innen des Landratsamtes dürfen sich über einen krisensicheren Job freuen und eine ausgewogene Work-Life-Balance. So wurden während der Pandemie ad hoc über 300 Heimarbeitsplätze geschaffen, die nun zu einem regelbetriebenen Homeoffice etabliert wurden. Ergänzt wird dies durch mobiles Arbeiten, flexible Arbeitszeiten sowie eine digitale Arbeitszeiterfassung. „Bei uns geht keine einzige Überstunde verloren“, sagt Gabriel. Außerdem erhalten die Beschäftigten eine betriebliche Altersvorsorge, in die sie selbst keinen Cent einzahlen müssen. „Das Besondere ist, dass sie rein arbeitgeberfinanziert ist. Diese Superzusatzrente ist ein Megapluspunkt.“ (Manuel Eser)

Eine Vielzahl an Traumjobs wartet auf dem Karriereportal des Landratsamtes:

mein-check-in.de/kreis-freising

Kontakt

Landratsamt Freising

Landshuter Straße 31

85356 Freising

Tel. 08161/6000

bewerbung@kreis-fs.de

www.kreis-freising.de

