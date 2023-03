FIRMA BOCK

Gekommen, um zu bleiben: Mitarbeiter der Firma Bock fühlen sich so wohl, dass sie oft jahrzehntelang die Treue halten. © Bock

Der Familienbetrieb Bock hat offene Stellen für Azubis (m/w/d) sowie Anlagenmechaniker (m/w/d) und Projektleiter (m/w/d) in der Sanitär-Heizung-Klima-Branche.

Beruf und Familie unter einen Hut zu bekommen, wird immer wichtiger. Der Alfred Bock GmbH ist genau das ebenfalls ein großes Anliegen. Das Unternehmen aus Neufahrn, das Bäder baut und saniert, aber auch Experte für Heizungs-, Klima-, Lüftungs- und Elektrotechnik ist, wurde nun offiziell als „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ zertifiziert. Damit zeichnet sich der Handwerksbetrieb durch authentisches und glaubwürdiges Engagement für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf aus.

„Mitarbeiterzufriedenheit und Vertrauen sind die Basis für eine erfolgreiche Zusammenarbeit, vor allem im Handwerk“, betont Personalleiterin Sabrina Bock. Mit der Auszeichnung bürgt die Alfred Bock GmbH nicht nur für die gegenwärtigen Arbeitsbedingungen – mit der Zertifizierung geht auch eine Analyse der Zukunftspotentiale einher. Nachhaltige Personalpolitik mit Wohlfühlcharakter ist ein stetiger Prozess, das weiß die Familie Bock.

Das Siegel „Familienfreundlicher Arbeitgeber“ wird seit nunmehr zehn Jahren als Initiative der Bertelsmann Stiftung deutschlandweit vergeben, erklärt Sabrina Bock. „Grundlage für die Vergabe in unserem Haus war eine Mitarbeiterbefragung und ein Workshop der Führungsverantwortlichen, in denen wir unsere familienfreundliche Personalpolitik unter Beweis stellen konnten.“

Bock GmbH: Teamleiter und Meister werden aus den eigenen Reihen entwickelt

Als Ausbildungsbetrieb und Arbeitgeber ist die Alfred Bock GmbH seit 113 Jahren vor Ort. Aktuell sind 57 Personen, darunter 8 Auszubildende, im Familienunternehmen tätig. Allein zwischen Januar und Juli des vergangenen Jahres haben vier Auszubildende die Lehre bei der Alfred Bock GmbH abgeschlossen: Alle vier arbeiten nun als qualifizierte Fachkräfte in dem Unternehmen – eine große Freude für die Familie Bock

.„Wir stellen nicht nur Auszubildende, sondern auch Facharbeiter beziehungsweise Techniker mit Erfahrung im Bereich Anlagenmechanik, SHK oder Elektronik für Energie- und Gebäudetechnik ein“, berichtet Sabrina Bock. Aufstiegsmöglichkeiten bietet das Familienunternehmen ebenfalls – Teamleiter und Meister werden gerne aus den eigenen Reihen entwickelt.

Mitarbeiter schwärmen von dem tollen Arbeitsklima in der Bock GmbH

Diese enge Bindung zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden wissen auch die Kundinnen und Kunden sehr zu schätzen. „Vor kurzem rief eine Dame an und wollte einen Termin zu Besprechung der Renovierung ihrer Gäste-Toilette vereinbaren“, berichtet Sabrina Bock. Sie versprach der Kundin einen baldigen Rückruf des Abteilungsleiters Bad, Sigi Busch, und nannte dabei auch dessen Namen. „Die Kundin kannte ihn noch. Sie hat sich sehr darüber gefreut, dass derjenige, der bereits 1995 das erste Bad in ihrem Haus saniert hat, und in dem sie sich heute noch wohlfühlt, auch ihr Ansprechpartner für ihr neues Badprojekt sein wird - nach fast 28 Jahren!“

Matthias Glas ist ebenfalls schon lange Teil der Alfred Bock GmbH. 2005 absolvierte er die Lehre in dem Neufahrner Betrieb. Seitdem ist er Teil des Teams, das Traumbäder realisiert. „Bei der Firma Bock versteht man sich supergut mit der Geschäftsleitung, Vorgesetzten und Kollegen“, berichtet er. „Beim Arbeiten auf der Baustelle haben wir immer Spaß. Auch wenn es ab und zu mal stressig zugeht, findet man für alles eine Lösung.“ Was er ebenfalls sehr zu schätzen weiß: Dass die Arbeiten immer abwechslungsreich sind. „Wie ich immer so schön sag: Bad ist nicht gleich Bad.“

Die Bock GmbH freut sich auf Ihre Bewerbungen

Bock auf Karriere? – Wer aus alten Bädern neue Wohlfühloasen zaubern will, darf sich sehr gern melden:

Projektleiter Bad/Meister (m/w/d)

(m/w/d) Anlagenmechaniker-Meister SHK (m/w/d)

(m/w/d) Azubi Anlagenmechaniker SHK (m/w/d)

Kontakt

Alfred Bock GmbH

Bahnhofstraße 26

85375 Neufahrn

Tel. 08165/6479118

Mail: info@ich-hab-bock.de

Web: www.ich-hab-bock.de

