Christian Fanter erledigt auch viele administrative Aufgaben. © Franziskuswerk Schönbrunn

Das Franziskuswerk sucht für seine Wohngruppen in Schönbrunn sowie in der Region im Landkreis Dachau Alltagsassistenten / Hilfskräfte mit oder ohne Ausbildung (m/w/d) in Voll- /Teilzeit.

Die Arbeit mit Menschen mit Behinderung ist bei vielen Menschen Liebe auf den ersten Blick. Wie bei Corinna Niedermeyer und Christian Fanter, die als Quereinsteiger ins Franziskuswerk Schönbrunn kamen und sich jetzt keinen anderen Arbeitsplatz mehr vorstellen können.

Corinna Niedermeyer ist gelernte Einzelhandelskauffrau und früh Mutter geworden. Als Alleinerziehende hat sie viele Jahre als Reinigungskraft gearbeitet, um Kind und Arbeit unter einen Hut zu bekommen. Schließlich ist sie über ein Stellenangebot der Hauswirtschaft ins Franziskuswerk gekommen.

Franziskuswerk Schönbrunn: Corinna Niedermeyer liebt ihre Arbeit in der Wohngruppe. © Franziskuswerk Schönbrunn

Die Arbeit hat für sie sofort gepasst: „Ich hatte vorher nie Berührungspunkte mit geistig behinderten Menschen. In der Wohngruppe habe ich den Bewohnern bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten geholfen - und das hat etwas mit mir gemacht!“ Die Menschen mit Behinderung haben ihr gezeigt, worauf es wirklich im Leben ankommt, wie heilsam Freundlichkeit ist, dass man Dinge auch langsam tun kann, um zum Ziel zu kommen und vieles mehr.

In der Hauswirtschaft wurde ihr Potenzial schnell erkannt und sie wechselte bereits nach rund drei Monaten als Hilfskraft in eine andere Wohngruppe. Dann hat Niedermeyer der Ehrgeiz gepackt: Sie absolvierte die einjährige Ausbildung zur Heilerziehungspflegehilfe mit Bravour und will jetzt weitermachen. Im September beginnt sie die Ausbildung zur Heilerziehungspflegerin. „Das ist das Tolle am Franziskuswerk: Du kannst dich ständig weiterentwickeln. Deine Stärken werden erkannt, und du wirst gefördert“, erzählt sie begeistert. Die Kosten der Weiterbildung werden in den meisten Fällen vom Franziskuswerk übernommen. Corinna Niedermeyer ist überzeugt davon, dass sie am richtigen Ort ist: „Ich habe immer ein gutes Gefühl nach der Arbeit, man bekommt hier so viel zurück.“

Quereinsteiger begeistert: „Ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen“

Genauso geht es Christian Fanter. Auch er ist Quereinsteiger im Franziskuswerk und liebt seine Arbeit. Fanter hat ursprünglich Maurer gelernt. Nach vielen Jahre auf dem Bau wollte er sich beruflich neu orientieren. Vor mittlerweile 13 Jahren hat er im Franziskuswerk hospitiert und gleich danach als Hilfskraft in einer Wohngruppe angefangen. „Ich kann mir nichts anderes mehr vorstellen, ich gehe jeden Tag gerne zur Arbeit“, erzählt er begeistert.

Vor vier Jahren hat er dann die einjährige Ausbildung zur Heilerziehungspflegehilfe absolviert. In seiner Arbeit begleitet er die Bewohner seiner Wohngruppe im täglichen Leben: bei der Körperpflege, der Auswahl der Kleidung oder bei Freizeitaktivitäten wie Ausflügen, aber auch bei Ferienfreizeiten. Durch die viele gemeinsame Zeit wachsen Bewohner und Betreuer fest zusammen.

Das Schöne: Auch Hobbys können in diesem Job miteinfließen

„Wir sind mehr als Assistenten, wir sind Freunde, Zuhörer, Koch – und Sekretär“, erzählt Fanter lachend. Denn auch administrative Tätigkeiten wie Termine, Korrespondenz mit Behörden und vieles mehr gehören zu seinen Aufgaben. So ist die Arbeit in einer Wohngruppe sehr abwechslungsreich und nie langweilig. Christian Fanter kann sich aber auch noch anders im Franziskuswerk einbringen. Ein Hobby von ihm ist die Erstellung von Videos und der Drohnenflug. Gemeinsam mit einem Kollegen hat er für das Franziskuswerk schon einige professionelle Filme gedreht. Beide Quereinsteiger sind sich einig: „Mit behinderten Menschen zu arbeiten, macht Spaß und bringt jeden persönlich weiter.“

Das Franziskuswerk Schönbrunn freut sich auf Ihre Bewerbung:

Voraussetzungen für Hilfskraft:

Keine Ausbildung nötig

Interesse, Freude am Umgang mit Menschen mit Behinderung

Empathie

Deutschkenntnisse

Bitte bewerben Sie sich über die Karriereseite www.franziskuswerk.de oder über bewerbung@schoenbrunn.de

Kontakt

Franziskuswerk Schönbrunn

Geschäftsbereich Personal

Julia Hilgart

Tel. 08139/800 8319

bewerbung@schoenbrunn.de

www.franziskuswerk.de

