Fünf Gründe, warum die Freisinger Stadtwerke ein Top-Unternehmen sind.

„Alles, was wir tun, hat Auswirkungen auf Mensch, Umwelt und Wirtschaft.“ Die Freisinger Stadtwerke tragen als kommunales Unternehmen eine große Verantwortung für ihre Region. Für die Geschäftsführer Andreas Voigt und Dominik Schwegler ist das eine Triebfeder. „Unser Handeln ist von Grund auf nachhaltig orientiert“, sagt Voigt, und Schwegler ergänzt: „Die Dienstleistungen der Freisinger Stadtwerke tragen wesentlich zur Daseinsvorsorge vor Ort bei.“

Die Mitarbeitenden leben diese Ideale. Sie sind stolz darauf, die Menschen sicher mit Strom, Gas, Wärme und Wasser zu versorgen. Beruf und Karriere nennt fünf Gründe, warum die Freisinger Stadtwerke ein Top-Unternehmen sind:

1. Die Freisinger Stadtwerke bieten erstklassiges Trinkwasser

„Unser Trinkwasser weist Spitzenqualität auf“, sagt Voigt. Die Freisinger Stadtwerke haben einen eigenen Weg gefunden, das Grundwasser vor Nitrat zu schützen: Dank einer freiwilligen Kooperation mit den Landwirten im Trinkwassereinzugsgebiet wurde der Nitratwert im Trinkwasser in den vergangenen fast drei Jahrzehnten um 50 Prozent gesenkt.

2. Die Freisinger Stadtwerke bieten saubere Energie

Die Freisinger Stadtwerke leisten ihren Beitrag zum Klimaschutz. Sie beziehen für den gesamten Bedarf aller Kunden in der Region nur Strom, der zu 100 Prozent aus regenerativen Energien stammt. Das Unternehmen betreibt 13 PV-Anlagen, ist an vier Windkraftparks beteiligt und setzt mit „Isarstrom“ und „Regionalstrom Natur“ auch auf Wasserkraft. Mit Fernwärme und einem neuen Nahwärmenetz bauen die Stadtwerke eine zukunftsfähige Wärmeversorgung auf.

3. Die Freisinger Stadtwerke bieten Spaß und Erholung

Wo andere Kommunen Bäder für immer schließen, eröffneten die Stadtwerke eines: Seit 2019 ist das Freisinger Erlebnis Schwimmbad fresch in Betrieb. Für rund 40 Millionen Euro haben die Stadtwerke diese Oase realisiert, die Spaß und Erholung zugleich bietet, und das ganzjährig - dank der Kombination aus Freibad und Hallenbad. Der mit dem Gütesiegel „Premium-Sauna“ ausgezeichnete Wellness-Bereich dient der Entspannung.

4. Die Freisinger Stadtwerke bieten eine tolle Ausbildung

Jedes Jahr im September beginnen junge Menschen hier ihre Karriere als Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement, Elektroniker für Betriebstechnik, Anlagenmechaniker und als Fachangestellte für Bäderbetriebe. „Die Ausbildungen dauern zwischen drei- und dreieinhalb Jahren“, erklärt Schwegler. „Die fundierte Ausbildung lohnt sich auch für uns als Unternehmen, denn viele der Azubis bleiben nach ihrer Ausbildung bei uns.“

5. Die Freisinger Stadtwerke bieten einen Mehrwert für die ganze Region

15 Cent jedes Euros, den die Kunden an die Freisinger Stadtwerke zahlen, verbleiben in der Region. Mehr als neun Millionen Euro kamen so 2019 der Region zugute. Über 200 Jobs in der Region sind den Stadtwerken zuzurechnen. (Manuel Eser)

