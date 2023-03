GEMEINDE NEUFAHRN

Eng verzahnt arbeiten die Fachkräfte im Bauamt der Gemeinde Neufahrn zusammen. Teamwork wird großgeschrieben. © Gemeinde Neufahrn

Die Gemeinde Neufahrn sucht für verschiedenen Aufgabenbereiche im Bauamt kompetente Mitarbeiter, die Lust auf eigene Projekte haben.

Neufahrn floriert. Die Nähe zu München und zum Flughafen macht die Gemeinde im Landkreis Freising zu einer attraktiven Wohn- und Arbeitsregion. Inzwischen leben bereits 21.000 Menschen hier, darunter auch viele junge Familien. Den steigenden Bedarf an Kindertagesstätten und Schulen zu decken, ist eine von zahlreichen verantwortungsvollen Aufgaben, die das Bauamt der Gemeinde Neufahrn erfüllt. Ein weiteres spannendes Projekt ist aktuell die Entwicklung einer attraktiven Ortsmitte.

„Wer es zu schätzen weiß, einen hohen Grad an Selbstständigkeit für den eigenen Aufgabenbereich zu genießen und Projekte gerne selbst verwirklicht und zum Erfolg führt, ist herzlich willkommen“, sagt Michael Schöfer, Leiter des Bauamts. Um sein Team zu verstärken, sucht er derzeit Planer für Architektur und Städtebau, Bautechniker und Bauingenieure sowie Verwaltungsfachkräfte.

Neben einem großen Gestaltungsfreiraum und der Möglichkeit, das Leben der Neufahrnerinnen und Neufahrner positiv mitzugestalten, genießen die Bauamt-Beschäftigten wie alle 220 Mitarbeiter:innen der Gemeinde einen krisensicheren Arbeitsplatz. „Wir haben außerdem einen hohen Stand der Digitalisierung und rüsten unsere Beschäftigten mit mobilen Arbeitsgeräten aus“, berichtet Schöfer. Er betont den großen Zusammenhalt. „Hier ist keiner als Einzelkämpfer im Bürozimmerchen auf sich gestellt, sondern wir arbeiten gut verzahnt im Team und unterstützen uns gegenseitig.“

Gemeinde Neufahrn: Die Kombination aus Büro und Baustelle ist besonders reizvoll

Die Aufgabenfelder im Bauamt sind vielschichtig. Bauanträge prüfen, gemeindliche Satzungen und Bebauungspläne aufstellen, sich um Fragen der Landschaftspflege, des Umwelt- und Naturschutzes kümmern, Gebäude und Straßen bauen und unterhalten – das sind nur einige der Tätigkeiten, um die sich inklusive des gemeindeeigenen Bauhofs rund 40 Beschäftigte kümmern. Einer von ihnen ist Peter Wondra, der in der Gemeinde für den Tiefbau zuständig ist. Ihn reizt die Kombination aus Büro- und Baustellentätigkeit. „Ich schätze die tägliche, vielseitige Herausforderung der Projektarbeit, wo es gilt, intern wie extern die verschiedensten Stellen einzubinden und soziale Kontakte zu pflegen.“

Die Vielfalt der Rathausverwaltung zeigt sich auch im Ausbildungsberuf zum/zur Verwaltungsangestellten. Nachwuchskräfte erhalten in einer dreijährigen Ausbildung im dualen System Einblick in alle Abteilungen. Begleitend besuchen sie die Berufsschule und Bayerische Verwaltungsschule. Im Anschluss haben sie gute Chancen auf Weiterbeschäftigung, Interessierte können sich auch zum Verwaltungsfachwirt weiterbilden. Überhaupt bietet die Gemeinde eine umfangreiche Palette an Fortbildungsmöglichkeiten, die gerne in Anspruch genommen wird.

Der Bürgermeister setzt auf ein „menschliches Miteinander“

Bei der Work-Life-Balance punktet die Kommune ebenfalls. Flexible Arbeitsmodelle mit Gleitzeitregelung und Teilzeitangeboten ermöglichen eine optimale Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Im Rahmen eines Homeoffice-Konzepts wird inzwischen in den meisten Abteilungen auch das Arbeiten zu Hause ermöglicht. Gemeindemitarbeiter:innen profitieren zudem von der Großraumzulage, einer jährlichen Leistungsprämie und einer Jahressonderzahlung.

Denn Bürgermeister Franz Heilmeier liegt neben dem Service am Bürger auch das Wohl seiner Beschäftigten am Herzen. Er setzt auf ein „menschliches und werteorientiertes Miteinander“ am Arbeitsplatz. „Denn es geht nicht nur darum, die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu gewinnen, sondern sie auch zu halten.“

Die Gemeinde Neufahrn freut sich auf Ihre Bewerbung:

