HEILIGGEIST PFLEGE

Viel Grün und ein familiäres Ambiente bietet die Heiliggeist Pflege ihren Angestellten und den betreuten Menschen. © Heiliggeistspital

Hier ist Pflege mehr als pflegen! Bei der Heiliggeist Pflege dürfen Arbeitskräfte auch eigene Ideen umsetzen. Jetzt bewerben!

Mehr Tradition geht kaum: Bereits 1376 wurde die Heiliggeistspital-Stiftung gegründet. Seitdem stehen in den Einrichtungen die Unterstützung älterer und kranker Menschen im Mittelpunkt. Diese jahrhundertealte Tradition führt die Heiliggeist Pflege gGmbH in Freising fort – mit Leidenschaft und erprobten wissenschaftlichen Erkenntnissen aus der Pflege. Dafür sucht sie Pflegekräfte und Auszubildende, die sich über eine erfüllende Arbeit und zahlreiche Leistungen freuen dürfen.

„Der Mensch als Individuum steht bei uns im Mittelpunkt“, sagt Einrichtungsleiter Björn Kummerow-Fuchs. „Bedürfnisse, Vorlieben und Fähigkeiten stehen im Fokus – nicht die Defizite.“ Wichtig ist der Heiliggeist Pflege neben professioneller Pflege und Betreuung im Alter auch ein reger Austausch mit der Freisinger Bevölkerung. „Das fördert Gemeinschaftsgefühl und Lebensfreude.“

Die Einrichtungen der Heiliggeist Pflege gGmbH in Freising bieten 277 Plätze in der Stationären Pflege, auch für Kurzzeitpflege. Davon liegen 19 Plätze im beschützenden Wohnen für Demenzerkrankte. 105 Ein- und Zweizimmer-Apartments stehen für ein barrierefreies Wohnen im Alter zur Verfügung. Darüber hinaus zählen ein Mobiler Pflegedienst und Menüservice zu den Angeboten.

Die Heiliggeist Pflege gGmbH bietet gute Aufstiegschancen

Viel Grün und helle Farben prägen die Einrichtung. Ein schöner Garten und kleine Parkanlagen sorgen ebenfalls für ein schönes Ambiente, in dem sich nicht nur die betreuten Menschen wohl fühlen, sondern auch die Arbeitskräfte. „Neben einer freundlichen Atmosphäre sind uns Fairness und Offenheit im Umgang zwischen Vorgesetzten, Kollegen, Kunden und Bewohnern wichtig“, betont Pflegedienstleiterin Bianca Sterz. „Denn unsere Beschäftigten haben auch die Möglichkeit, pflegerische Prozesse mitzugestalten und weiterzuentwickeln.“

Neue qualifizierte Arbeitskräfte mit Liebe zu ihrem Beruf sind in der Heiliggeist Pflege gGmbH immer willkommen. Wer über eine abgeschlossene Ausbildung als Altenpfleger, Gesundheits- und Krankenpfleger oder Pflegefachhelfer verfügt, ist in den Einrichtungen im Herzen Freisings richtig. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhalten eine leistungsorientierte Vergütung und eine betriebliche Altersvorsorge.

„Wer bei uns beginnt, erhält eine strukturierte, ausreichende Einarbeitungszeit“, berichtet Geschäftsführer Hermann Weiß. Auf die Beschäftigten warten moderne ergonomische Arbeitsplätze, freie Getränke und vergünstigtes Essen. „Wichtig ist es uns auch, unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf ihrem beruflichen Weg verlässlich zu begleiten, ihnen die Möglichkeit zu geben, sich zu entwickeln.“ Daher bietet die Heiliggeist Pflege gGmbH umfangreiche Fort- und Weiterbildungsangebote. „Bei uns gibt es gute Aufstiegschancen.“

Auszubildende erhalten viele Kosten erstattet

Im Kampf gegen den Fachkräftemangel leistet die Heiliggeist Pflege gGmbH seit vielen Jahren einen wichtigen Beitrag: mit einem starken Engagement in der Ausbildung eigener Kräfte. „Wer Freude daran hat,

an­de­ren Menschen zu helfen, Abwechslung im Beruf möchte und sich für den medizinischen und pflegerischen Bereich interessiert, ist bei uns bestens aufgehoben“, sagt Ausbildungsleiterin Sina Knierim. Die Heiliggeist Pflege übernimmt die Kosten für Lernmittel und das ÖPNV-Ticktet zwischen Wohn- und Lernort, unterstützt bei der Wohnungssuche und organisiert alle Einsätze in der Alten-, Kranken- und Kinderkrankenpflege.

Zudem ist der Ausbildungsbetrieb bestens im Rahmen der neuen generalistischen Pflegeausbildung organisiert. „Wir haben eine stabile Kooperation zu umliegenden Krankenhäusern und Berufsfachschulen“, informiert Sina Knierim. „Unsere Auszubildenden haben klar organisierte Freistellungen und werden von allen Praxisanleitern in den Häusern unterstützt und angeleitet.“ Wöchentlich finden in Kleingruppen Lerninseln statt, monatlich Lerntage aller Auszubildenden, die in der Heiliggeist Pflege gGmbH beschäftigt sind. „Wir sind inzwischen zu einem großen Team zusammengewachsen, was sich gegenseitig fördert und motiviert.“

Wer sich für eine Ausbildung bei der Heiliggeist Pflege gGmbH interessiert, sollte über einen Realschulabschluss oder einen Mittelschulabschluss mit mindestens zweijähriger abgeschlossener Berufsausbildung verfügen. „Die Stimmung bei uns ist familiär“, berichtet Sina Knierim. „Unsere Azubis dürfen eigenständig und verantwortungsvoll arbeiten. Und wir ermutigen sie, eigene Ideen einzubringen und umzusetzen.“ (Manuel Eser)

