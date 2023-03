HEINZ

Teilen

Heinz: Zufriedene Mitarbeiter sind das Erfolgsrezept des Moosburger Traditionsunternehmens © Heinz

Karriere machen bei Heinz. Entdecken Sie spannende Ausbildungsberufe und Stellenangebote an verschiedenen Standorten.

Wertschätzung, familiäres Betriebsklima und Nachhaltigkeit in allen Belangen scheinen keine Ausschlusskriterien für Innovation und erfolgreiches Wirtschaften. „Bei uns trifft bayerische Gelassenheit auf Innovationsgeist, und das seit über 85 Jahren“, sagt Otto Heinz, einer von drei Geschäftsführern beim Entsorgungsunternehmen HEINZ in Moosburg.

Mehr erfahren

Ein respektvoller und wertschätzender Umgang mit den Mitarbeitern ist für den Familienbetrieb das A und O. „Es ist das Engagement und der unermüdliche Einsatz unserer Mitarbeiter, die HEINZ zu dem machen, was wir heute sind: ein modernes und innovatives Unternehmen mit starken regionalen Wurzeln“, meint Otto Heinz.

Diese Denke passt laut neuer Studien sehr gut in die Anforderungen vieler junger Fach- und Führungskräfte. In Zeiten, in denen flexible Arbeitszeiten, mobiles Arbeiten und Selbstverwirklichung wichtiger sind als der Firmenwagen und zunehmend Jobs gesucht werden, die sinnstiftend sind, kann HEINZ an allen Fronten punkten. Auf dem Entsorgungssektor wird schon seit Jahren ans Klima gedacht, und das nicht nur punktuell. HEINZ schließt Kreisläufe und sorgt dafür, dass Müll nicht einfach weggeschmissen wird, sondern getrennt und recycelt als wichtiger Rohstoffe in den Kreislauf zurückgeführt wird.

HEINZ: Firmenjubiläen bei Mitarbeitern sind die Regel

Im Frühjahr 2023 wird die Verwaltung im Hauptsitz in Moosburg aufgestockt, um den Bereich Nachhaltigkeit (CSR) stärker aufzustellen. „Wir suchen motivierte Menschen, die langfristig mit uns zusammenarbeiten. Bei uns sind Sie nicht irgendein weiterer Mitarbeiter, die Persönlichkeit jedes Einzelnen steht für uns im Mittelpunkt“, animiert Otto Heinz alle Interessenten, sich für eine der ausgeschriebenen Stellen zu bewerben.

Die Unternehmenskultur in der mittelständischen Firma ist offen, ehrlich und authentisch. Mitdenken, die Meinung sagen, diskutieren – das alles sind Dinge, die bei HEINZ über Jahrzehnte dazu geführt haben, dass Innovation und Fortschritt gelebt und der Zusammenhalt und die Fürsorge einer Familie gefühlt werden. Firmenjubiläen sind bei HEINZ-Mitarbeitern keine Ausnahme, sondern die Regel.

Selbst im Ruhestand gibt es noch Volksfest-Gutscheine und Weihnachtsgeld von HEINZ

13 Standorte betreibt der Entsorger in Ober- und Niederbayern und bietet seinen über 6.000 Kunden aus unterschiedlichen Branchen individuelle Entsorgungs-, Recycling- und Logistiklösungen. Mittlerweile sind bei HEINZ mehr als 550 Mitarbeiter beschäftigt, werden dort über dem Branchendurchschnitt bezahlt und kommen in den Genuss von zahlreichen Benefits wie betriebliche Altersvorsorge, bezahlte Überstunden, zusätzliches Urlaubsgeld und Weihnachtsgratifikation. Auch flexible Arbeitszeiten, moderne Büroausstattung und mobiles Arbeiten gehören dazu.

HEINZ FREUT SICH AUF IHRE BEWERBUNG

Die aktuellen Stellenausschreibungen der Firma HEINZ finden Sie hier: www.teamH1.de

Kontakt

HEINZ Gruppe

Neue Industriestraße 1

85368 Moosburg

Tel. 08761/6800

E-Mail: heinz@heinz-entsorgung.de

Web: www.heinz-entsorgung.de

Zurück zur Übersichtsseite