INFINITY HOTEL& CONFERENCE RESORT MUNICH

Wohlfühl-Resort: Das INFINITY begeistert Gäste, Kunden und Mitarbeitende gleichermaßen. © Eckhart Matthaeus

Karriere machen bei INFINITY. Entdecken Sie Ausbildungsberufe und Stellenanzeigen in dem Resort.

Es ist das größte Hotel und Konferenzzentrum in Süddeutschland und zugleich erste Adresse für Tagungen und Events: das

INFINITY Hotel & Conference Resort Munich in Unterschleißheim. Zwischen Flughafen und Münchner City gelegen – mit optimaler Anbindung an Innenstadt und Flughafen – bietet das INFINITY ein einzigartiges Hideaway für Veranstaltungen, private Feiern oder eine erholsame Auszeit zu zweit.

Mehr erfahren

Mit einer Eventfläche von 7500 Quadratmetern ist das INFINITY die perfekte Location für besondere Veranstaltungen. Das Resort bietet nicht nur 43 Meetingräume, ein Auditorium für bis zu 2750 Personen, verschiedene festliche Locations und 439 Zimmer, sondern auch das große Ballhausforum und die urige Hirschalm. Hinzu kommen weitläufige Außenbereiche und 1000 kostenfreie Parkplätze.

Wohlfühlen im INFINITY Hotel & Conference Resort Munich. © INFINITY Hotel & Conference Resort Munich

„Wir möchten unsere Kunden und Gäste durch Flexibilität und operative Exzellenz begeistern und überzeugen“, betont Geschäftsführer Andreas Striebel. „Durch unsere Individualität, die vielfältigen Möglichkeiten und die Eleganz unseres Hauses

wird das INFINITY das Gesicht in der Menge.“ Ehrlichkeit und Respekt, Vertrauen und Teamwork sind die zentralen Werte, mit denen der Betrieb eine Vorbildfunktion einnimmt.

Hotel Infinity: Nachwuchskräfte, Dualstudenten und Auszubildende haben große Chance

Mit seiner Philosophie ist das INFINITY auf Wachstumskurs und will sich deshalb personell verstärken. Vor allem Nachwuchskräfte, Auszubildende oder Dualstudenten erhalten hier die große Chance, Teil eines ambitionierten Teams zu werden. Sie erleben eine spannende Konstellation aus Eventlocation und SPA-Erlebnis, aus bodenständiger Regionalität und feiner Kulinarik, aus Heimat und „weite Welt.“

Hotel Infinity: „Schon nach kürzester Zeit spürt man den Zusammenhalt“

„Wir suchen Leute, die sich für die Hotellerie interessieren und dafür brennen. Mitarbeiter, die es lieben, dass kein Tag dem

anderen gleicht“, erklärt HR-Managerin Martina Bergler. Was zum Job dazugehört: eine Gastgeberpersönlichkeit mit Herz, Zuverlässigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit, ein gepflegtes Erscheinungsbild und sehr gute Umgangsformen. Fließende Deutsch- und sichere Englischkenntnisse sind ebenfalls hilfreich.



Neue Arbeitskräfte erhalten eine strukturierte Einarbeitung in ihre Aufgaben. Sie dürfen sich auf ein Umfeld freuen, das geprägt ist von persönlicher Wertschätzung und gegenseitiger Unterstützung, individuellen Perspektiven und vielfältigen Möglichkeiten der Weiterbildung. Michelle Nötzel, Event Management Executive, die erst seit wenigen Wochen zum Team gehört, kann das nur bestätigen: „Schon nach kürzester Zeit im INFINITY spürt man die Offenheit gegenüber den Kunden und den Zusammenhalt unter den Mitarbeitern.“

Hotel Infinity: Unbefristeter Arbeitsvertrag, übertarifliche Bezahlung – Ihre Benefits

Neben einer tollen Zusammenarbeit auf Augenhöhe über alle Ebenen hinweg bietet das privat geführte Hotel viel Raum für

Individualität und Ideen. Das INFINITY bietet einen unbefristeten Arbeitsvertrag, übertarifliche Bezahlung, vermögenswirksame Leistungen und eine individuelle betriebliche, übertarifliche Altersvorsorge. Die Kantine bietet beste, gesunde und vielseitige Verpflegung. Mitarbeitenden steht ein kostenfreier Parkplatz zur Verfügung, auch eine Unterbringung ist möglich. Mitarbeiter-Benefits und spannende Events für die INFINITY-Familie sorgen neben dem abwechslungsreichen Arbeitsalltag für weitere Glücksmomente.



„Durch die vielfältigen Möglichkeiten des Hotels werden Kunden und Mitarbeiter begeistert“, schwärmt Lilli Januschkowetz

aus dem Event-Sales-Team des Infinity. Auch Tobias Siebke, Director of Sales, liebt seinen Beruf. „Er lässt Raum für Kreativität, fordert Tatkraft und verbindet mich mit spannenden Menschen.“ (Manuel Eser)

INFINITY freut sich auf Ihre Bewerbung

Chef de Partie (m/w/d)

Rezeptionist (m/w/d)

Sales Manager (m/w/d)

Weitere spannende Stellenangebote finden Sie unter:

www.infinity-munich.de/karriere

Kontakt

INFINITY

Hotel & Conference Resort Munich

Andreas-Danzer-Weg 1-3

85716 Unterschleißheim

Tel. 089/999560

personalabteilung@infinity-munich.de

www.infinity-munich.de/home

