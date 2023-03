Über 90 Prozent der Führungskräfte rekrutiert REWE aus den eigenen Reihen

REWE

Auf die eigene Art echt was erreichen: REWE bietet Nachhaltigkeit in allen Bereichen

REWE bietet seinen Mitarbeiter:innen das komplette Sortiment: Wer in einem genossenschaftlichen Unternehmen tätig ist, kann auch international tätig werden und die Welt entdecken. Zugleich können Angestellte mit REWE heimisch werden. „Wir vereinen die Vorteile eines großen Unternehmens mit Jobangeboten in unterschiedlichen Städten“, betont Laura Bauer, Referentin im HR-Kompetenzcenter REWE Region Süd. „Gleichzeitig kann man auch aus der Region für die Region arbeiten. Denn uns gibt es deutschlandweit und um die Ecke.

Die genossenschaftlich organisierte REWE Markt GmbH gehört zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige Kaufleute betrieben. Allein die REWE Region Süd, die in Bayern operiert, beschäftigt über 22.000 Mitarbeiter:innen. Rund 1.100 junge Menschen absolvieren in den Märkten, der Verwaltung und der Logistik ihre Ausbildung. Die über 540 REWE-Märkte in Bayern werden unter anderem vom Lagerstandort Eitting (Landkreis Erding) täglich beliefert.

Feinkost-Expertin fühlt sich bei REWE „super aufgehoben“

Zwölf Ausbildungsberufe und drei duale Studiengänge bieten die Märkte, die Logistik und die Zentrale. „Unsere Beschäftigten arbeiten im Verkauf, sind Metzger:innen, Gastronom:innen, Florist:innen und vieles mehr“, sagt Laura Bauer. „Wir sind sehr

unterschiedlich, doch uns eint, dass wir alle Gastgeber für unsere Kund:innen sind.“ So wie Manuela Stuka, die in einem REWE-Markt an der Frischetheke arbeitet.

„Ich habe bei REWE schon meine Ausbildung gemacht und mich immer super aufgehoben gefühlt“, berichtet sie. Im Unternehmen entwickelte sich Manuela Stuka zur Kauffrau im Einzelhandel mit Schwerpunkt Feinkost. „Mir macht das Arbeiten an der Frischetheke sehr viel Spaß. Ich bin die Expertin für unsere Waren und kann unsere Kund:innen dazu beraten. Auch die Kolleg:innen sind super.“

Über 90 Prozent der Führungskräfte rekrutiert REWE aus den eigenen Reihen

Wer seine Abschlussprüfung besteht und mit guten Leistungen überzeugt, wird in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis übernommen, berichtet Laura Bauer. Auch nach der Ausbildung unterstützt das Unternehmen seine Beschäftigten dabei weiterzuwachsen.

In der eigenen REWE-Akademie wurden 70 Fortbildungsmodule entwickelt, die Mitarbeiter:innen zu Fachexpert:innen und Führungskräften weiterbilden. Über 90 Prozent der Führungskräfte werden aus den eigenen Reihen rekrutiert.

Zugleich bietet REWE vielseitige Möglichkeiten, Beruf, Familie und Privatleben zu vereinen und wurde hierfür bereits mehrfach mit dem Zertifikat zum „audit berufundfamilie“ ausgezeichnet. In Kooperation mit der Arbeiterwohlfahrt unterstützt das Unternehmen seine Mitarbeiter:innen bei der Kinderbetreuung und der Pflege von Angehörigen. Für junge Eltern besteht die Möglichkeit, bei REWE eine Ausbildung in Teilzeit zu absolvieren.

Und auch eine Auszeit von bis zu sechs Monaten ist ohne Angabe von Gründen möglich. Mithilfe einer familienfreundlichen Personalpolitik und unterschiedlichen Gesundheitsmaßnahmen sorgt REWE dafür, dass Mitarbeitende gesund und motiviert arbeiten. (Manuel Eser)

