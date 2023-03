KAMMERMEIER

Geschäftsführer Robert Kammermeier: „Für mich hat Bayerisch-Sein mit Bodenständigkeit zu tun.“ © Karl Kammermeier GmbH & Co. KG

„Wir geben uns so, wie wir sind“ – Autohaus Kammermeier punktet mit seiner bayerischen Identität.

Authentizität ist Robert Kammermeier wichtig. Deshalb nennt sich das Autohaus Kammermeier, das es nunmehr seit 90 Jahren gibt, auch das bayerische Autohaus in Freising. Im Interview mit Beruf und Karriere betont der Geschäftsführer und Inhaber, was Bayerisch-Sein für ihn ausmacht, und warum er gerade Auszubildenden gern eine berufliche Heimat in dem Familienunternehmen bietet.

Sie bezeichnen Ihr Unternehmen selbst als Bayerisches Autohaus. Warum ist Ihnen das wichtig?

Es geht mir nicht um Dirndl und Lederhose oder andere Klischees, sondern es geht mir um Authentizität. Ich bin der Überzeugung, dass sich Kunden nur wirklich ernst genommen fühlen können, wenn sich das Unternehmen und seine Leute so geben, wie sie tatsächlich sind. Und in Zeiten von Gleichmacherei ist es mir und meinen Partnern auch wichtig, eine gewisse Individualität zum Ausdruck zu bringen – nicht zuletzt, weil es bei uns vielleicht tatsächlich ein bisserl anders zugeht als bei anderen.

Was macht für Sie das Bayerische aus?

Die Marke Mercedes weckt bei manchen Menschen die Erwartungshaltung, dass wir abgehoben oder arrogant wären. Aber das sind wir nicht. Für mich hat Bayerisch-Sein mit Bodenständigkeit zu tun. Mit einer gewissen Gelassenheit, die man nicht mit Wurschtigkeit verwechseln darf. Die Kammermeiers sind in der Regel unverkrampft und unaufgeregt. Das ist auch deshalb möglich, weil wir uns eben nicht verstellen müssen.

Jahr für Jahr erhält das Autohaus Kammermeier das konzerninterne Prädikat „Service mit Stern“ für herausragende Serviceleistungen und höchste Kundenzufriedenheit. Liegt das an der viel gerühmten bayerischen Gastfreundlichkeit?

Der Kunde soll sich bei uns wohlfühlen. Das ist uns wirklich wichtig. Das Prädikat wird zwar von der Mecedes Benz AG vergeben, aber auf Basis von Kundenbefragungen. Insofern sind es die Kunden, denen wir das Prädikat verdanken. Und die bringen uns offenbar eine größere Begeisterung entgegen, als sie etwa mit dem bayerischen „Passt scho“ zum Ausdruck kommt.

Welchen neuen Arbeitskräften wollen Sie künftig eine berufliche Heimat geben?

Wir wollen im Herbst sehr gerne wieder einen Ausbildungsplatz für einen Kaufmann oder eine Kauffrau für Büromanagement anbieten. Uns ist es wichtig auszubilden – zum einen aus Eigennutz, zum anderen aber auch aus gesellschaftspolitischer Sicht heraus. Man kann nicht über einen Fachkräfte-Mangel jammern, wenn man selbst nicht ausbildet, und es ist wichtig, jungen Menschen eine Chance und eine Perspektive zu bieten.

Gibt es eigentlich ein Wort, dass Sie in Ihrer Branche tagtäglich benutzen und für die es ums Verrecken keinen bayerischen Ausdruck gibt?

Das kann gut sein, aber bisher ist uns noch immer eine bayerische Übersetzung eingefallen. Wir versehen auf unserer Firmen-Homepage ja auch jedes Thema mit einem Absatz in Mundart. Eines ist klar: In der bayerischen Sprache weiß jeder, wie er dran ist. Andererseits muss bei uns nicht jeder bayerisch sprechen. Wie gesagt: Niemand soll sich verstellen müssen und außerdem: Leben und leben lassen ist ja ebenfalls zutiefst bayerisch.

Welches bayerische Wort sollten dennoch alle Ihre Mitarbeiter beherrschen?

Eigentlich sind es zwei Wörter: Grüß Gott.

(Manuel Eser)

