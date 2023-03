SPARKASSE FREISING MOOSBURG

„Wir nehmen die Wünsche ernst“: Die Sparkasse Freising Moosburg bietet, was Berufseinsteiger heute erwarten.

Geld, Geld, Geld. Früher ging es bei der Jobsuche hauptsächlich um das Gehalt. Mittlerweile jedoch haben sich die Erwartungen an den Arbeitgeber deutlich gewandelt. Gerade bei Berufseinsteigern stehen Faktoren wie ein angenehmes Betriebsklima, ein vielschichtiger Aufgabenbereich und eine gute Work-Life-Balance auf der Wunschliste ganz oben.

„Bei der jüngeren Generation werden solche immateriellen Konditionen immer wichtiger, und wir nehmen diese Wünsche ernst“, sagt Claudia Schmidbauer, Leiterin der Abteilung Personal und Bildung bei der Sparkasse Freising Moosburg. „Wir achten sehr auf ein ermutigendes und positives Arbeitsklima und bieten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zum größten Teil flexible Arbeitszeitmodelle und die Möglichkeit, von zu Hause zu arbeiten.“ Spätestens Corona habe deutlich gemacht, wie gut das mobile Arbeiten funktioniere, sagt sie.



Spaß, Abwechslung – und die Chance, schnell voranzukommen

Doch das allein reicht schon lange nicht mehr. Die Generationen Y und Z suchen einen Job, der ihnen Spaß macht, Abwechslung und Karrieremöglichkeiten mit sich bringt. „Nur wer als Arbeitgeber spannende Aufgaben und die Möglichkeit bietet, schnell voranzukommen, kann junge Talente für sich gewinnen“, so Schmidbauer.



Wie das bei der Sparkasse Freising Moosburg aussieht, zeigt das Beispiel von Anja Schwaiger. Die 28-Jährige begann im September 2013 ihre Ausbildung zur Bankkauffrau und schloss diese im Juli 2015 als „Verkürzerin“ ab. Danach folgte der klassische Karriereweg im Privatkundenvertrieb: über den Kundenservice und anschließend den Finanzservice in die Finanzberatung. Eine Tätigkeit, die Anja Schwaiger großen Spaß machte, weshalb sie sich entschied, noch ein berufsbegleitendes Studium an der Sparkassen-Hochschule „draufzusetzen“.



Seit einem Jahr ist sie nun als Vermögensberaterin tätig. Warum sie sich für eine Ausbildung bei der Sparkasse entschieden hat? „Wegen der verschiedenen Tätigkeitsfelder und Aufgaben“, sagt sie. „Immer wieder neue Herausforderungen und Perspektiven zu haben – das ist mir enorm wichtig.“



Sparkasse Freising Moosburg: Lernen als lebenslanger Prozess

Sich kontinuierlich weiterentwickeln. Auch das ein Wunsch, der typisch ist für die Berufseinsteiger von heute. „Wir sehen das nicht nur bei unseren Auszubildenden, sondern auch bei jungen Fachkräften: Lernen ist für sie ein lebenslanger Prozess. Die professionelle Entfaltung ist mit dem Eintritt in die Arbeitswelt für sie nicht abgeschlossen – sie beginnt dann eigentlich erst“, sagt Claudia Schmidbauer.



Neben der Ausbildung zum Bankkaufmann/zur Bankkauffrau und einem ausbildungsintegrierten Studium zum Bachelor of Arts bietet die Sparkasse deshalb auch verschiedene berufsbegleitende Entwicklungsmöglichkeiten an. Etwa die Weiterbildung zum/zur Sparkassenfachwirt/in und Sparkassenbetriebswirt/in sowie ein nebenberufliches Bachelor-/Masterstudium an der Sparkassenhochschule. Darüber hinaus werden zahlreiche interne Förderprogramme und Seminare zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung angeboten. (mes)

Mehr als nur Geld – neue Perspektiven bei der Sparkasse

Die Sparkasse hat einiges zu bieten – neue Perspektiven, einen Job, der Spaß macht, und viele weitere Vorteile:



Flexible Arbeitszeit – Work-Life-Balance (Gleitzeitregelung, Vertrauensarbeitszeit, Teilzeit)

Mobiles Arbeiten

Leistungs- und erfolgsorientierte Zusatzvergütung

Arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge

Betrieblich finanzierte Krankenzusatzversicherung

Höchstsatz der Vermögenswirksamen Leistungen

30 Urlaubstage bei 39-Stunden-Woche

Weiterbildungsmöglichkeiten und Karrierewege

Betriebsveranstaltungen

Vergünstigungen bei vielen Geschäften im Landkreis Freising

… weil’s eben um mehr als Geld geht.



Kontakt

Sparkasse Freising Moosburg

Abteilung Personal und Bildung

Untere Hauptstraße 29

85354 Freising

Tel.: 08161/56-0

Mail: claudia-schmidbauer@sparkasse-freising-moosburg.de

Web: www.sparkasse-freising.de/karriere

