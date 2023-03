ADLDINGER

Teilen

Daumen hoch für Adldinger: Bauleiterin Kathrin Porrer ist begeistert von der guten Zusammenarbeit im Team. © Adldinger

Die Bauunternehmensgruppe Adldinger wächst und sucht für ihre Projekte Zimmerer (m/w/d), Projektleiter (m/w/d) sowie Bauleiter (m/w/d) zum nächstmöglichen Zeitpunkt.

Pioniergeist und ein hohes Maß an gesellschaftlicher Verantwortung zeichnet die Firma Adldinger aus. Egal ob es um Hilfesuchende aus dem Ausland geht oder um Forscher, die sich um den Fortschritt verdient machen: Adldinger realisiert Architektur mit hoher Aufenthaltsqualität. Weil das die Kunden honorieren, wächst das Unternehmen kontinuierlich und sucht motivierte Arbeitskräfte, die am Erfolg mitbauen wollen.

Mehr erfahren

Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Kranzberg arbeitet als Generalübernehmer, Projektentwickler, Investor und Partner mit öffentlichen Kunden. Die Bandbreite der Projekte reicht dabei von Wohngebäudekomplexen, über öffentliche Einrichtungen bis hin zu komplexen Bauaufgaben wie Spezial-Laboren. „Unser Ansatz ist der Kunde. Was sind die Anforderungen an das Projekt, welche Wünsche gibt es, und wie bringen wir beides mit den Bauvorschriften in Einklang, und zwar schnell und nachhaltig“, erklärt Inhaber Andreas Adldinger.

Wenn gewünscht, sucht Adldinger auch einen neuen Metzger für eine Stadt

Dabei ist der Ansatz ganzheitlich: Die Architektur soll eine hohe Aufenthaltsqualität, die Projekte einen gesellschaftlichen Mehrwert haben. Deswegen sucht Adldinger, wenn notwendig, auch einen neuen Metzger, der eine Innenstadt wiederbelebt, oder installiert vertikale Parktürme statt Tiefgaragen.

Adldinger wurde 1850 gegründet als Zimmerei und ist seitdem kontinuierlich gewachsen. Bereits in den 1950er Jahren übernimmt das Unternehmen Großprojekte wie den Bau des Freisinger Krankenhauses. 2010 stellt sich Adldinger um auf die Projektentwicklung von Großprojekten. Steter Begleiter ist dabei das Holz. Der Baustoff ist nachhaltig, vielseitig einsetzbar, wächst nach und speichert auch nach der Ernte noch CO₂.

Ein wichtiges Stichwort ist die Vorfertigung: „Die Gebäudeteile aus Holz werden vorgefertigt und just in time an die Baustellen geliefert und sofort montiert“, erklärt Adl-dinger. Damit das reibungslos funktioniert, setzt das Unternehmen auf Projektvorbereitung und eine Bauausführung im Lean-Construction-Verfahren. Jeden Tag werden alle notwendigen Schritte besprochen und Probleme sofort aufgegriffen.

Adldinger sucht Verstärkung für zukünftige Projekte

Für künftige spannende Projekte sucht Adldinger weiterhin Zimmerer, Projektleiter, Bauleiter, Projektassistenten und Architekten (m/w/d). „Wir sind in Bewegung, unser Team ist agil und flexibel, und wir suchen neue Teamplayer, die mit uns weiterwachsen wollen“, sagt Adldinger. Dabei bietet das Unternehmen nicht nur Aufträge mit den unterschiedlichsten Anforderungen, sondern auch weitere Vorteile. Neben der Zentrale in Kranzberg hat Adldinger im vergangenen Jahr auch einen Co-Workingspace in der Nähe des Freisinger Bahnhofs eröffnet, um Mitarbeitern und Partnerunternehmen neben der Arbeit auf der Baustelle oder im Homeoffice einen attraktiven Arbeitsplatz zu bieten. Zudem gibt es eine bestehende Flotte aus E-Autos, Bezahlung nach Tarif, betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen, Weiterbildungsangebote und tolle Firmenevents.

Hat viele Pläne für die Zukunft: Andreas Adldinger sucht Teamplayer in vielen Sparten, die mit seinem Unternehmen mitwachsen wollen. © Adldinger

„Hier herrscht ein super Betriebsklima und ein Vertrauen zum ‚Tun‘“, sagt Stefan Held, Zimmerermeister und gewerblicher Betriebsleiter/Leitung Holzbau von Adldinger. „Die Bezahlung ist gut, es gibt viele Weiterbildungsmöglichkeiten, und die Projekte sind natürlich auch sehr interessant.“ Bauleiterin Kathrin Porrer lobt das Team. „Hier funktioniert die Zusammenarbeit mit den Kollegen super. Ich habe viele Möglichkeiten, meinen Arbeitstag zu gestalten, solange der Job am Ende gemacht ist.“

Dass bei Adldinger ganz unterschiedliche Menschen aktiv sind, die ihre individuellen Stärken einbringen können, findet Gabriele Schümann schön: „Ich bin Controllerin mit einer ordentlichen Portion gesundem Menschenverstand. Beides darf ich bei Adldinger in vielen spannenden Projekten einbringen. Besonders reizvoll ist dieses Unternehmen für mich, weil es vielfältige und innovative Projekte entwickelt und durchführt, weil es als wachsendes Unternehmen Entfaltungsmöglichkeiten bietet, und in dem es trotz des Wachstums familiär zugeht.“

Adldinger freut sich auf Ihre Bewerbung:

Zimmerer (m/w/d)

(m/w/d) Projektleiter (m/w/d)

(m/w/d) Bauleiter (m/w/d)

Weitere offene Stellen im Karriereportal: www.adldinger.de/karriere.

Folgen Sie uns auf Instagram, Facebook und LinkedIn

Kontakt

Adldinger Bauunternehmensgruppe

Ringstr. 56

85402 Kranzberg

Tel. 08166/68 98-0

Mail: info@adldinger.de

Web: www.adldinger.de

Zurück zur Übersicht