„Kollegialität und Teamgeist werden im Klinikum Freising großgeschrieben“: Franziska Köhl und Sarah Wimmer, Führungsduo der Stationären Akutgeriatrie. © Klinikum Freising

Das moderne Klinikum Freising sucht 2023 Pflegefachkräfte (m/w/d) sowie Operationstechnische Assistenten (m/w/d) und bietet tolle Weiterbildungsmöglichkeiten.

Pflegefachkräfte sind tragende Säulen unseres Gesundheitssystems. Im Klinikum Freising werden diese besonders wertgeschätzt. Das Krankenhaus bietet neuen Arbeitskräften zahlreiche Gründe, sich anzuschließen. Denn hier existieren eine familiäre Atmosphäre und motivierende Rahmenbedingungen zugleich. Oder wie es Burkhard Jezierski, Leiter der Intensivstation, ausdrückt: „Für mich gibt es einfach keinen besseren Arbeitsplatz.“

Für Pflegedirektor Stefan J. Hörömpö ist das eine Bestätigung für die Anstrengungen, die das Klinikum Freising in den vergangenen Jahren unternommen hat. „Wir haben daran gearbeitet, die Rahmenbedingungen für bestehende sowie auch für neue Mitarbeitende besonders attraktiv zu gestalten“, berichtet er. So erhalten Pflegefachkräfte am Klinikum z. B. außertarifliche Sonderzahlungen wie die Großraum- und die Kinderzulage in voller Höhe. Es gibt attraktive Start- und Treueprämien sowie Anwerbe- und Wechselprämien für Bestandsmitarbeitende.

Die familiäre Atmosphäre am Klinikum Freising schweißt zusammen

„Unsere rund 500 Mitarbeitenden im Pflege- und Funktionsdienst sind maßgeblicher Erfolgsfaktor für den gesamten pflegerischen Versorgungs- und Genesungsprozess unserer Patientinnen und Patienten“, betont Hörömpö. Daher ist es wichtig, dass neben den beruflichen und finanziellen Vorzügen auch die Arbeitsatmosphäre stimmt. Im Klinikum sind die Dienstwege kurz und der direkte Austausch gewünscht: „Das zeichnet uns aus, stärkt in unseren interdisziplinären Teams die Berufsgruppen- und hierarchieübergreifende Zusammenarbeit in der Patientenversorgung und ist ein wichtiger Teil unserer Unternehmenskultur“, so Hörömpö.

Für die bestmögliche Patientenversorgung arbeiten im Klinikum Freising interdisziplinäre Teams eng zusammen. © Klinikum Freising

Viele Mitarbeitende bestätigen das: „Ich mag die familiäre Atmosphäre, die am Klinikum herrscht. Das schweißt nicht nur zusammen, vielmehr sind hieraus auch richtig gute Freundschaften entstanden“, sagt Burkhard Jezierski, pflegerischer Stationsleiter der Intensivstation. Sarah Wimmer, stellvertretende Stationsleiterin der Stationären Akutgeriatrie fügt hinzu: „Kollegialität und Teamgeist werden großgeschrieben.“ Franziska Köhl, Leiterin der Stationären Akutgeriatrie, fasst es so zusammen: „Das Klinikum Freising ist ein toller Arbeitgeber, weil flache Hierarchien herrschen und Kommunikation immer auf Augenhöhe stattfindet.“

Gelebte Willkommenskultur am Klinikum Freising

Neue Teammitglieder finden nicht nur gut strukturierte Einarbeitungsbedingungen vor, sondern auch eine fantastische Willkommenskultur, berichtet Britta Voges, Fachbereichsleiterin im Pflege- und Funktionsdienst. Dasselbe gilt für Fachkräfte aus dem Ausland, die das Klinikum Freising im Rahmen des Anerkennungsverfahrens umfassend unterstützt. Und dann gibt es noch die Absolvent:innen aus den krankenhauseigenen Berufsfachschulen für Krankenpflege und Krankenpflegehilfe. Bereits in diesem Jahr wird wohl mehr als die Hälfte aller Nachwuchskräfte nach ihrer Ausbildung am Klinikum Freising bleiben – in Zeiten des Fachkräftemangels ein großer Gewinn und eine große Anerkennung zugleich.

Klinikum Freising: Arbeitgeberfinanzierte Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten

Und auch der Aus- und Weiterbildung kommt im Klinikum Freising eine hohe Bedeutung zu. Die Mitarbeitenden sollen die Chance haben, sich fachlich weiterzuentwickeln, um den wachsenden und sich verändernden Aufgaben im beruflichen Alltag gerecht zu werden, und zugleich soll ihnen ein beruflicher Aufstieg eröffnet werden. „Da sind wir anderen voraus“, so Hörömpö, und genau das schätzen auch Mitarbeitende wie Julian Wust, stellvertretender Leiter der Intensivstation: „Das Klinikum Freising ist ein Arbeitgeber, der mich in meiner persönlichen Entwicklung immer unterstützt und vorantreibt.“

Klinikum Freising sucht (m/w/d):

OP-Pflegefachkräfte/Operationstechnische Assistenten (m/w/d) in Teil- und Vollzeit

Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) in Teil- und Vollzeit

Weitere spannende Stellenangebote finden Sie auf dem Karriereportal des Klinikums Freising.

Kontakt

Klinikum Freising

Pflegedirektion

Alois-Steinecker-Straße 18

85354 Freising

Tel. 08161/24 41 81

Mail: pdl@klinikum-freising.de

Web: www.klinikum-freising.de

