Mit seiner langfristigen Strategie ist das Unternehmen sehr erfolgreich und konnte 2022 bereits sein 35-jähriges Bestehen feiern. © Studio SX HEUSER

Zuverlässige Elektronik, leistungsstarke Mobilfunknetze, digitalere Unternehmen – all das ermöglicht MicroNova.

Während „Big Tech“ Arbeitsplätze abbaut, stellt der deutsche Mittelstand vielfach ein. Das gilt auch für MicroNova. Das Software- und Systemhaus steht auf mehreren Standbeinen – eine bewusste Entscheidung für vielfältige Innovationskraft und Sicherheit als Arbeitgeber.

Die Meisten sind wohl schon mit Technologien von MicroNova in Berührung gekommen, ohne davon zu wissen: Das Unternehmen stellt zum Beispiel Testsysteme her, die große Automobilproduzenten und -zulieferer einsetzen, um Teile ihrer Elektronik zu überprüfen. Außerdem entwickelt das Team am Hauptsitz des Unternehmens im Norden Münchens Software, mit der Mobilfunkanbieter ihre Netze planen, steuern und optimieren können. Telefónica und Vodafone setzen die Lösung in Deutschland ein. Ein dritter Geschäftsbereich von MicroNova hat Software-Lösungen für Unternehmen im Angebot, etwa für deren Rechenzentren oder für Digitalisierungsprojekte.

Orazio Ragonesi, Vorstandsvorsitzender der MicroNova AG: „Kurzfristige Quartalsdenke gibt es bei uns nicht.“ © Norbert Güntner

„Unser Gründer Josef W. Karl, jetzt Aufsichtsratsvorsitzender, hat sich bewusst für Diversifizierung entschieden“, erklärt Orazio Ragonesi. Er ist Vorstandsvorsitzender der MicroNova AG und verfolgt diesen Ansatz weiter: „Mit mehreren Standbeinen ist das Unternehmen samt seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einfach besser abgesichert. Kurzfristige Quartalsdenke gibt es bei uns nicht.“ Damit das auch in Zukunft so bleibt, verfolgt das Unternehmen eine langfristige Strategie. Das gilt auch für die Unternehmensnachfolge, die bereits seit einigen Jahren geregelt ist.

Interessante Aufgaben machen den Unterschied

Sicherheit allein reicht natürlich nicht, um als Arbeitgeber attraktiv zu sein. Das weiß auch MicroNova und hat darum Innovation zum Unternehmenscredo erhoben. Dafür gibt es etliche Beispiele: „Wir sind bei der Mobilität immer eine Generation voraus“, sagt Ragonesi. „Das gilt auch für die Mobilfunkstandards.“

Orazio Ragonesi, Vorstandsvorsitzender der MicroNova AG, und sein Team suchen aktuell Innovationsexperten. © MicroNova

Eine weitere interessante Aufgabe baut MicroNova derzeit am Standort Vierkirchen aus: Digitalisierungsangebote. Denn nach wie vor herrscht vielerorts Nachholbedarf bei der „klassischen“ Digitalisierung, also der Abbildung und Optimierung von Geschäftsprozessen über Software-Lösungen. Hier können Unternehmen viel erreichen. MicroNova ist selbst das beste Beispiel: Im Geschäftsbereich Software-Lösungen für Unternehmen hat es durch Digitalisierungsmaßnahmen die Effizienz bei der Bearbeitung von Bestellungen um 60 Prozent gesteigert.

Innovations-Expertise gesucht

Dieses Know-how möchte MicroNova auch für andere Unternehmen und Organisationen nutzbar machen; für diesen Wissenstransfer sowie für zahlreiche andere interessante Aufgaben wird derzeit nach Verstärkung gesucht. Damit folgt MicroNova dem eigenen Wachstumstrend: 2022 wurde das Software- und Systemhaus vom Bayerischen Staatsministerium für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie als eines von „Bayerns Best 50“ ausgezeichnet – mit all seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

