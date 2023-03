MONTESSORI FREISING

Sie genießen das immaterielle italienische Kulturerbe: Die erste Erasmus-Reise hat bei den Lehrkräften, Schülerinnen und Schüler den Appetit auf mehr geweckt. © Montessori

Schule wird zum Abenteuer – Gewinn für Kinder und Lehrkräfte: Montessori Freising hat jetzt das Erasmus-Siegel.

Die Pädagogik von Maria Montessori hat nicht nur eine über hundertjährige Tradition, sie ist auch modern und zeitgemäß. Im Montessori-Zentrum in Freising wird sie im Kinderhaus sowie an der Grund- und Mittelschule mit Leben gefüllt. Vor allen anderen Schulen im Landkreis wurde hier in der Corona-Pandemie digitaler Unterricht eingeführt – ganz nach dem Montessori-Motto „Hilf mir, es selbst zu tun“. Eine PV-Anlage auf dem Dach sorgt für eigenen Strom. Und für die rund 400 Kinder, die das Zentrum besuchen, besteht Raum für viel Kreativität, der die Jugendlichen gegen Ende ihrer Montessori-Laufbahn befähigt, so unterschiedliche Dinge wie ein Tiny House oder einen Roboter selbst zu bauen. Jetzt gibt es einen weiteren sehr guten Grund, dass Lehrkräfte und Kinder gerne hierher kommen.

Seit 2022 ist Montessori als Erasmus-Schule akkreditiert:

Für uns ist das ein riesiger Meilenstein. Denn mit dieser Akkreditierung können wir zugreifen auf die Austauschprogramme des Erasmuspools, um mit kooperierenden Partnerschulen in der EU ganz leicht in Kontakt zu kommen. Eine tolle Sache für unsere Schülerinnen und Schüler, die durch die Fahrten ins EU-Ausland ihren Horizont weit über den Tellerrand hinaus erweitern können.

Diese Erlebnisse helfen den Kindern fürs spätere Arbeitsleben

Mit der Erasmus Akkreditierung sichert sich das Montessori-Zentrum nicht nur staatliche Zuschüsse für Schulfahrten, sondern ist auch Teil eines großen internationalen Netzwerks. Organisiert und koordiniert werden diese Schulfahrten von den Lehrkräften Elisabeth von Troyer und Christoph Marschoun. Im vergangenen Herbst ging es mit Schülerinnen und Schülern der achten, neunten und zehnten Jahrgangsstufe ins italienische Turin. Für dieses Jahr steht bereits eine Fahrt nach Lahti in Finnland fest.

„Vor der Fahrt nach Turin haben sich alle mit einem Referat auf den Besuch in der Region vorbereitet“, berichtet Marschoun. In Turin konnten die Kinder dann den Unterricht in der dortigen Schule mitbesuchen, die italienischen Jugendlichen wiederum begleiteten die Freisinger zu Ausflügen, etwa dem Palazzo Reale, einem Weltkulturerbe, oder zu einem Ort, an dem Giandujas hergestellt werden, eine süße Pralinen-Spezialität aus dem Piemont. Die Zusammenarbeit mit fremden Kindern, die zu Freunden werden, das Knüpfen von Kontakten – all das werde seinen Montessori-Schützlingen im späteren Berufsleben nutzen.

Europa nicht nur im Fernsehen laufen zu sehen, sondern selbst zu erleben, das ist das Tolle am Erasmus-Programm. Das ist genau das, was die Unternehmen heutzutage wollen. Und wir können es ihnen mit kleinen Abenteuern vermitteln – zum Beispiel einer Fahrt mit dem Nachtzug von Italien nach Deutschland oder demnächst mit einer zweitägigen Schifffahrt nach Finnland.

Montessori erfüllt das Lehrerherz mit Freude

Die Schülerinnen und Schüler waren von der Fahrt begeistert, und auch für die Lehrkräfte bietet das Erasmus-Programm einen enormen Mehrwert, betont Marschoun. „Für uns ist es spannend zu sehen, wie Schulen in anderen Ländern arbeiten. Das erweitert auch unseren Horizont.“ Hinzu kommt, dass über das Programm auch Fortbildungen angeboten werden. Eine Kollegin von Marschoun etwa reist demnächst nach Island, eine andere zieht es nach Wien. „Natürlich können auch wir so unseren Horizont erweitern.“ Für Marschoun selbst war es ein völlig neues Gefühl, als er vor einigen Jahren von einer Schule, die nach dem staatlichen System gearbeitet hat, zu Montessori gewechselt ist. „Anfangs musste ich mich etwas umstellen. Aber ich war von Anfang an begeistert. So, wie hier mit den Kindern umgegangen wird, erfüllt es das Lehrerherz mit totaler Freude.“ Auch das tolle Lehrerteam trägt dazu bei, dass er jeden Tag gerne an seinen Arbeitsplatz fährt.

Dass es an Montessori-Schulen keine Noten gibt, begrüßt Marschoun. Er habe früher selbst erlebt, wie der Leistungsdruck Kindern in ihrer Entwicklung geschadet habe. „Wer ständig durch schlechte Noten präsentiert bekommt, dass er ein schlechter Schüler ist, verliert irgendwann die Motivation.“ Wenn man aber wie bei Montessori den Kindern und Jugendlichen neben dem gebundenen Unterricht mit Freiarbeit Räume eröffnet, sich selbst mit Themen zu beschäftigen, dann entstehe intrinsische Motivation. Und da Montessori-Kids am Ende des Tages in der Regel auch alle Prüfungen bestehen, sagt er mit voller Überzeugung: „Der Erfolg gibt uns recht.“ (Manuel Eser)

