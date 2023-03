PFLEGEFEEN

Teilen

Dienstplan-Besprechung der Pflegefeen-Zentrale in Münchner Straße 12/Ecke Schleißheimer Straße (von links): Pflegefachkraft Zeynep Yüce und Pflegefeen-Chefin Hanife Özer. © Pflegefeen GmbH

Die Dachauer Pflegefeen bieten kultursensible Pflege und suchen Verstärkung.

Sie ist eine echte Dachauer Erfolgsgeschichte: die Pflegefeen GmbH in der Münchner Straße 12 am Eck zur Schleißheimer Straße in Dachau. Im Jahre 2014 gründeten die Geschäftsführerinnen Hanife Özer und Inci Kabalcioglu ihren ambulanten Pflegedienst. Ihr Motto ist Programm: zu Hause in guten Händen.

„Die meisten Menschen wollen zu Hause alt werden“, weiß Hanife Özer, „dabei wollen wir helfen.“ Eines der Alleinstellungsmerkmale der Pflegefeen ist ihre Internationalität, ihr besonderer Ansatz lautet: kultursensible Pflege. „Wir betreuen ältere Menschen aus den verschiedensten Kulturkreisen. Viele unserer Feen sprechen unterschiedliche Sprachen und können sich so an die verschiedenen kulturellen Bedürfnisse unserer Klienten anpassen“, berichtet Hanife Özer, und Melanie Höch, stellvertretende Pflegedienstleiterin, betont: „Das gilt übrigens auch für unsere männlichen Pflegefachkräfte.“

Das Team setzt sich aus rund 30 erfahrenen und bestens qualifizierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusammen, darunter Altenpflegerinnen und Altenpfleger, Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger oder auch Familien- und Hauspflegekräfte. „Durch die Kenntnis unterschiedlicher Kulturen, können wir auf die besonderen Befindlichkeiten all unserer Klienten eingehen – egal, wo sie geboren sind“, erzählt Pflegedienstleister Enes Halilovic.

Fünf der rund 30 sympathischen Pflegefeen (von links): die stellvertretende Pflegedienstleiterin Melanie Höch, Pflegedienstleiter Enes Halilovic, Pflegefeen-Geschäftsführerin Hanife Özer sowie die Pflegefeen Arzu Kolay und Zeynep Yüce. © Pflegefeen

Ihr herzliches Verhältnis zeichnet die Pflegefeen aus

Die Pflegefeen sind ein ambulanter Pflegedienst, der sich um die Grundpflege und ambulante Krankenpflege kümmert sowie pflegende Angehörige dabei unterstützt. Sie bieten auch hauswirtschaftliche Hilfe an und helfen bei der Sicherung der Grundbedürfnisse. „Wir arbeiten seit vielen Jahren vertrauensvoll mit den Krankenkassen und Pflegeversicherungen zusammen“, erklärt Hanife Özer. „Bei Fragen zur Kostenübernahme durch die Kassen und Versicherungen sind wir gerne behilflich.“ Die Pflegefeen bilden übrigens auch aus, in Kooperation mit dem Helios-Amper Klinikum Dachau und verschiedenen Seniorenheimen.

Eine weitere Eigenschaft zeichnet die Pflegefeen aus: ihr familiäres, herzliches Verhältnis zu all den Menschen, die sich auf sie verlassen. Das ist zum Beispiel bei den großen Jahresabschlussfeiern zu erleben, wenn Hanife Özer, Inci Kabalcioglu und ihr Team ihre Klienten und deren Angehörige zu einem fröhlichen Abend mit Speisen, Getränken und guter Stimmung einladen. „In den Corona-Jahren mussten wir darauf leider verzichten“, bedauern Hanife Özer und Inci Kabalcioglu. „Hoffentlich ist das künftig wieder möglich.“ (kra)

Die Pflegefeen freuen sich auf Ihre Bewerbung

Das Pflegefeen-Team will ab sofort zwei zusätzliche Stellen besetzen:

Pflegedienstleitung (m/w/d)

(m/w/d) Stellvertretende Pflegedienstleitung (m/w/d)

Weitere Informationen

Kontakt

Pflegefeen GmbH

Ambulanter Pflegedienst

Münchner Straße 12 (Ecke Schleißheimer Straße)

85221 Dachau

Tel: 08131/9990 123

Mobil: 0151/1847 3719

info@pflegefeen.de

www.pflegefeen.de

Zurück zur Übersichsseite