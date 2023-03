REPA

Bei REPA kann man beispielsweise in der Produktion arbeiten. © Piero Annoni/Repa

Karriere machen bei REPA Deutschland – Weiterbildungsmöglichkeiten plus 13. Monatsgehalt. Was Sie wissen sollten.

Es ist ein Erlebnis, mit Gerald Sauerborn, Mitte 30, und Stefanie Apelt, etwas jünger, die riesigen Lagerhallen der REPA Deutschland im Bergkirchener Ortsteil GADA zu besichtigen.

Nicht nur die Dimensionen der riesigen Hallen imponieren mit ihren bis zu 14 Meter hohen Storage-Modulen, sondern auch die hier eingesetzten Technologien. Noch beeindruckender ist die Arbeitsatmosphäre: ruhig und konzentriert, dabei locker und familiär.

Sauerborn, ein Maschinenbau B. Eng., ist seit vier Jahren hier tätig, inzwischen als Leiter Prozessmanagement und Qualitätsmanagement. Er kennt alle Kolleginnen und Kollegen namentlich, grüßt freundlich-kameradschaftlich. Alle grüßen zurück, viele lächeln. Apelt, eine gelernte Einzelhandels- und Bürokauffrau, hat erst im September im Bereich HR/Recruiting bei REPA angefangen, ist aber schon voll integriert. Gleiche unter Gleichen, auf Augenhöhe, respektvoll. Sie bekennt: „Ich habe mich hier sofort wohl gefühlt.“

Bei REPA ist auch ein Quereinstieg möglich

Was ebenfalls auffällt: Hier arbeiten Menschen jeden Alters, mit Wurzeln in allen Weltregionen, ein multinationales Team mit eigenem Teamspirit. „Manche sind ausgebildete Lagerlogistiker, andere haben wir angelernt“, sagt Sauerborn. Teilzeit oder Vollzeit, alles ist möglich. Homeoffice ist bei Verwaltungsstellen kein Problem.

REPA-Kunden sind unter anderem McDonalds und Industriekonzerne

Zeit zu verstehen, was hier passiert: REPA Deutschland GmbH, als ein Teil der weltweit tätigen US-Amerikanischen Partstown-Familie, ist eine der wichtigsten Ersatzteile-Drehscheiben für die europäische Großküche und Gastronomie. Hier lagern Ersatzteile für Catering-Equipment und professionelle Kaffee-Maschinen, für Verkaufsautomaten, Kältetechnik-Anlagen und Haushaltsgeräte. Vom Heizstab für die Mega-Mikrowelle bis zur LED-Leuchte im Kühltruhen-Inneren. Ein One-Stop-Shop für Großküchen-Technik. Zu den Kunden zählen Großküchentechniker sowie Unternehmen wie McDonalds und Kantinen von Industriekonzernen. Viele der wichtigsten Gerätehersteller kooperieren mit REPA. Breit aufgestellt, sichere Jobs, spannende Tätigkeiten, innovative Technik.

REPA ist der One-Stop-Shop, der die Gastronomie am Laufen hält

REPA bietet schnelle Lieferung

Wie das Autostore-Lagersystem für Kleinteile: 60 Roboter flitzen in fast zehn Metern Höhe auf Schienen herum, fördern die Ersatzteile nach unten zu den REPA-Profis, die dann mit IT-Hilfe eine Lieferung zusammenstellen. 85.000 Artikel lagern hier, 1500 Sendungen verlassen täglich Bergkirchen. „Wer bis 19 Uhr bei uns bestellt, erhält die Lieferung am nächsten Tag. An jedem Ort in Europa“, betont Sauerborn. Der Stolz ist ihm anzumerken, die Leidenschaft auch.

„Trotz unseres Wachstums sind wir familiär geblieben“, erzählt Anna-Mari Stein aus der Marketing-Abteilung. Sie muss es wissen, die gebürtige Finnin ist schon seit 15 Jahren Teil der REPA-Familie.

Karriere machen bei REPA

Wer Karriere machen will wie sie, Sauerborn oder Apelt, findet hier viele Chancen. Weiterbildung wird gefördert. Das Gehaltspaket umfasst 13 Monatsgehälter, jährliche Prämien, Zuschüsse zur betrieblichen Altersversorgung. Dazu Benefits, Events, eine bezuschusste Kantine und vieles mehr.

Derzeit sind 25 Stellen in Bergkirchen-GADA ausgeschrieben (alle m/w/d): vom IT-System Engineer bis zum Produktionsmitarbeiter. Zudem sucht die REPA nach Auszubildenden für die Berufe Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement und Fachlagerist. (kra)

REPA freut sich auf Ihre Bewerbung

Weitere Informationen auf: www.gev-online.com/karriere

Kontakt

REPA Deutschland GmbH

Gadastr. 4

85232 Bergkirchen

info.ger@repagroup.de

www.gev-online.de

