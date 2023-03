SEMIQUARZ

Heißer Job: In silbernen Schutzanzügen nehmen die Mitarbeiter:innen von SemiQuarz die Feuerpolitur des wertvollen Glases vor. © Fotos: SemiQuarz

SemiQuarz baut Zukunft aus besonderem Glas – dieser Stoff hat‘s in sich.

Ohne Quarzglas steht die Welt still, denn es ist essenziell für moderne Technologien, insbesondere im Anlagen- und Gerätebau. Ohne diesen Stoff gibt es kein Smartphone, keine moderne Laborausstattung, keine Spielekonsolen und auch keine PV-Anlagen auf dem Dach. SemiQuarz ist der Motor für Innovation und Fortschritt. Das familiengeführte Unternehmen mit Hauptsitz in Allershausen ist einer der führenden Produzenten und Lieferanten von Bauteilen aus Quarzglas und technischer Keramik, unter anderem für die zukunftsrelevante Halbleiter- und Solarindustrie.

Bei SemiQuarz entwickeln, kreieren und produzieren rund 45 Mitarbeiter:innen für weltweite Kunden. Kooperationen tragen dazu bei, das Know-how in der Belegschaft stetig zu erweitern und auf den neuesten Stand zu bringen. Als Motor gestaltet das SemiQuarz-Team die Zukunft maßgeblich mit – mit einem besonderen Material.

Das ganz Spezielle an Quarzglas: Es besteht zu über 99,9 Prozent aus Siliziumdioxid. Während bei der Herstellung anderer Gläser Beimittel benötigt werden, ist Quarzglas frei von jeglichen Zusatzstoffen. „Das ist besonders wichtig, weil die Halbleiter, die mit dem Glas in den Anlagen verbaut werden, nicht verunreinigt werden dürfen“, erläutert Jan-Felix Büsche, Technischer Werksleiter in Allershausen. „Quarzglas ist die Hochform des Glases.“

Spannender Job: Neben technischem Interesse ist handwerkliches Geschick im Umgang mit dem Quarzglas gefragt. © SemiQuarz

1000 Grad ist der Ofen bei der Feuerpolitur heiß

Der Umgang mit diesem Werkstoff erfordert besondere Aufmerksamkeit. „Das Rohmaterial ist extrem teuer, weil es so rein ist“, betont Büsche. „Gleichzeitig ist es sehr sensibel, was Brüche angeht. Deshalb kommt es bei unserer Arbeit nicht an erster Stelle auf Schnelligkeit an, sondern die Maxime ist: Das Produkt muss heile bleiben.“

Zweites wichtiges Thema ist die Sauberkeit. „Quarzglas ist anfällig für Schmutz“, berichtet Büsche. Das bedeutet für die Mitarbeiter:innen: immer Handschuhe tragen und meistens auch einen Mundschutz. „Denn die Feuchtigkeit, die beim Reden entsteht, kann sich auf die Scheiben und Rohre ablegen. Und das brennt sich dann ein, wenn das Glas in den Ofen kommt.“

Knapp 1000 Grad ist der Ofen heiß, wenn das Material nachmittags zur Feuerpolitur kommt. Vier Mitarbeiter:innen stehen für gewöhnlich in ihren silbernen Hitzeschutzanzügen um die großen Öfen herum. Ausgestattet sind sie mit sogenannten Kanonen – großen Stäben, an deren Spitze Wasserstoffbrenner fixiert sind. Mit deren Hilfe werden die Quarzglas-Produkte in ihre endgültige Form gebracht. „Die Flamme ist über 2000 Grad heiß“, berichtet Büsche. „Mit dem Brenner werden die Bauteile ein letztes Mal abgefahren und dann im Ofen abgebrannt.“

Neue Stellen sind auch für Quereinsteiger:innen attraktiv

Die „GlassWorker“ sind Feuer und Flamme für ihren Job. Das engagierte und gut ausgebildete Team wird durch kontinuierliche Schulungen und Fortbildungen gefördert. Als Arbeitgeber legt SemiQuarz zudem großen Wert auf einen ausgeglichenen Generationenmix: Jung und Alt profitieren hier voneinander.

Das Team von SemiQuarz soll wachsen. Auch Quereinsteiger:innen sind willkommen. Einsteigen kann, wer eine Ausbildung mit technisch-handwerklichem Hintergrund hat oder technisch interessiert und handwerklich begabt ist. „Das reicht eigentlich schon“, sagt Jan-Felix Büsche. „Der Rest kommt von uns. Wir haben das Know-how, Menschen neue Tätigkeiten effektiv beizubringen. Ich habe eigentlich noch niemanden erlebt, der nach dem ersten Besuch bei uns nicht mit offenem Mund herausgegangen ist.“ (Manuel Eser)

SemiQuarz freut sich auf Ihre Bewerbung

CNC- / Laserbediener (m/w/d)

Glasapparatebauer (m/w/d) – auch als Ausbildung!

Quereinsteiger (m/w/d) mit handwerklichem Geschick, z.B. Glaser Zahntechniker, Metallbauer, Schweißer, Schreiner

Weitere Jobs unter

www.glass-works.de

Kontakt

SemiQuarz GmbH

Bgm.-Neumeyr-Straße 3a

85391 Allershausen

Tel. +49 8166 99190-0

info@semiquarz.de

www.glass-works.de

