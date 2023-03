COSCOM

Da blitzt was auf: Zur Erfolgsformel von COSCOM zählen ganz zentral die Menschen, die hier arbeiten.

Software und Metall: COSCOM bietet smarte Lösungen für die Industrie. Digitale Innovation mit einem Schuss bayerischer Lebensart.

Wer ist COSCOM?

Die COSCOM Computer GmbH, seit über 30 Jahre im Ebersberger Gewerbegebiet angesiedelt, ist eines der führenden Software-Systemhäuser, die Lösungen zur Prozessoptimierung in der metallbearbeitenden und -verarbeitenden Fertigungsindustrie und dem Maschinenbau entwickeln und integrieren. Das Unternehmen entwickelt Softwarelösungen, die entlang der gesamten Prozesskette rund um die CNC-Maschine zum Einsatz kommen.

COSCOM bietet alles aus einer Hand – von der Softwareentwicklung über Beratung, Verkauf und Installation bis hin zu Schulung, Service und Support. Das Unternehmen ist seit 1978 am Markt aktiv und damit einer der erfahrensten Anbieter auf dem Gebiet der Fertigungsautomatisierung in der Zerspanung. Aktuell sind europaweit rund 6.000 COSCOM-Lösungen und etwa 25.000 Maschinen und Anlagen mit COSCOM-Systemen vernetzt.

Geschäftsführer Christian Erlinger: „Persönliche Weiterentwicklung und permanentes Lernen sind für uns wichtig.“ © COSCOM

„Wir bestechen durch hohe Kompetenz in der Umsetzung von prozessoptimierenden Projekten bei größeren und kleineren Mittelstandsunternehmen in Europa“, betonen die beiden Geschäftsführer Christian Erlinger und Knut Mersch. Firmen aus dem Automobil-, Flugzeug-, Schiffsbau- und Maschinenbau als auch aus der Medizin- oder Präzisionstechnik zählen zu den Kunden.

Die momentan insgesamt rund 50 COSCOM-Mitarbeiter sind in allen Unternehmensbereichen gefordert und haben eine hohe Verantwortung. Immerhin tragen sie mit ihrem Know-how und ihrer Arbeit zur Standortsicherung der produzierenden Industrie in Deutschland bei, stellt Christian Erlinger heraus. „Wir expandieren und wollen unsere Werte für Softwarelösungen mit neuen Arbeitskräften teilen.“ Die Marschroute des Unternehmens: „Wir sind COSCOM, an uns kommt auf dem Markt keiner vorbei.“

Was bietet COSCOM seinen Mitarbeitern?

Flexible Arbeitszeitmodelle mit der Möglichkeit zum mobilen Arbeiten für Vereinbarkeit von Familie und Beruf sind für COSCOM selbstverständlich. „Persönliche Weiterentwicklung und permanentes Lernen sind für uns wichtig, werden gefördert und unterstützt“, erklärt Knut Mersch. „Wir bieten natürlich betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen an. Wir feiern bei unseren Firmenevents die gemeinsamen Erfolge und sorgen für eine kollegiale Mitarbeiterschaft mit bayerischem Flair.“

Wie lautet die COSCOM-Mitarbeiter-Erfolgsformel?

Du als Mensch mit deinem Können bist bei uns wichtig.

Softwarelösungen für Zerspanungsprozesse? – Unser Talent!

Vielfältige Herausforderungen und Lösungen für komplexe Systeme in der CNC-Fertigung? – Für uns „normal“!

Was wir für unsere Lösungen noch brauchen? – Dich! (mes)

COSCOM freut sich auf Ihre Bewerbung

Sende uns Deine Bewerbungsunterlagen mit Deinen Gehaltsvorstellungen per E-Mail oder online über

coscom.de/unternehmen/jobs-karriere

Kontakt

COSCOM Computer GmbH

Anzinger Straße 5

85560 Ebersberg

Tel. 08092/20980

bewerbung@coscom.de

www.coscom.de

