PAPIER KARL

Teilen

Mit Freude am Werk: Die Arbeitskräfte der Papier Karl GmbH dürfen sich nicht nur über ein modernes und sicheres Arbeitsumfeld freuen, sondern auch über einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag und Weiterentwicklungsmöglichkeiten. © Papier Karl

Verpackungsmittelspezialist und Katonagenhersteller Papier Karl bietet spannende Ausbildungsplätze und Jobangebote in der Produktion, Verwaltung sowie in der Logistik.

Es war eine Entscheidung, die Mut erfordert. 2019 hatte Robert Karl die Gelegenheit, sein familiengeführtes Verpackungswerk an einen großen Konzern zu verkaufen, wie viele andere mittelständische Unternehmen der Branche. Doch der Geschäftsführer, dessen Firmensitz sich in Hörlkofen (Landkreis Erding) befindet, wählte einen anderen Weg. „Für mich ist Unabhängigkeit einer der höchsten Werte – Unabhängigkeit von großen Konzernen und Unabhängigkeit in der Produktionskette“, sagt Karl.

So entwickelte er sein Unternehmen zu einem der wenigen konzernungebundenen Kartonagenhersteller und Verpackungsmittelspezialisten in der Region – mit großem Erfolg: Die Papier Karl GmbH & Co KG wächst und sucht Arbeitskräfte, die mitwachsen wollen. Auf Interessierte wartet neben modernsten Produktionsstätten eine neue Kantine im Alpenflair und zahlreiche Benefits, darunter Rabatte, alle zwei Wochen ein frischer Bio-Obstkorb und ein Pizza-Tag, der immer donnerstags stattfindet.

Mehr Infos

Das kleine Handelshaus für Verpackungen, das seine Eltern 1964 in München-Nymphenburg gegründet hatten, formte Karl zu einem Verarbeitungsbetrieb. Um selbst Verpackungen fertigen zu können, mietete er 1997 einen ehemaligen Kälberstall in Eichenried (Kreis Erding) an. Stetig baute er den Maschinenpark aus. Als er in Eichenried an die Kapazitätsgrenzen stieß, erwarb er 2006 ein größeres Areal in Hörlkofen. Auch hier wuchs das Unternehmen weiter – auf inzwischen 100.000 Quadratmeter. 2021 nahm das Unternehmen eine neue Produktions- und Lagerhalle mit modernstem Maschinenpark in Betrieb.

Für das Team lässt sich Papier Karl jede Menge einfallen: Beim Sommerfest zur Einweihung der neuen Hallen waren Tanz, Show und Akrobatik, Live-Musik, DJ-Sets und Food Trucks geboten. © Papier Karl

Auf neuestem Stand und nachhaltig: Maschinenpark setzt Maßstäbe

In dem 22.000 Quadratmeter großen Neubau kann nun dank des Kaufs einer eigenen Wellpappenanlage auch Wellpappe selbst hergestellt werden. „Wir haben uns vom Verarbeiter zum Hersteller von 3-welliger Wellpappe katapultiert“, erklärt Karl. „Wir können nun nicht nur eigene Wellpappe für unsere Verarbeitungsmaschinen selbst produzieren.“ Die Verpackungen werden zuvor auch selbst entwickelt – in Abstimmung mit den Kunden entsprechend für das individuelle Produkt.

Mit dem Bau der neuen Hallen hat Karl den Produktionsstandort in der Region gesichert. „Das ist mir ein sehr wichtiges Anliegen, denn es bedeutet, das Wohl der regionalen Gemeinschaft zu erhalten und zu schützen“, betont der Unternehmer. Neben sozialer und wirtschaftlicher Verantwortung zählt auch Nachhaltigkeit zu den zentralen Unternehmenswerten. „Wir verfügen über einen der modernsten Maschinenparks, der nicht nur technisch, sondern auch in Verbindung mit Umwelt- und Klimaschutz Maßstäbe setzt.“

Dazu zählen unter vielen anderen Maßnahmen zum Beispiel eine Wärmerückgewinnungsanlage, mit der die Wärme der Produktionsanlagen zum Heizen des Firmengebäudes verwendet werden kann, aber auch ein geschlossenes Kreislaufsystem. So wird zum Beispiel das Waschwasser aus den Leimbehältern und Rohren in einem geschlossenen System zur Leimproduktion wiederverwendet.

Die Arbeitskräfte können sich weiterentwickeln – und auch mal als James Bond fühlen

Karl möchte die Belegschaft von derzeit 120 Arbeitskräften auf sukzessive 200 erhöhen. Bewerberinnen und Bewerber werden in allen Bereichen gesucht – von der Verwaltung über die Produktion bis hin zur Logistik. Auch Auszubildende sind willkommen. „Unser tolles Betriebsklima ist ein Grund dafür, dass wir gegen sehr, sehr große Konzerne bestehen können und weiterwachsen“, betont Karl. „Unser Team besitzt eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen.“ Wer Teil dieser Mannschaft werden will, sollte deshalb mit großer Freude und Eigenmotivation bei der Arbeit sein und sich mit dem Team identifizieren. Für die hohe Zusammengehörigkeit im Team lässt sich Karl auch jede Menge einfallen. Mehrmals über das Jahr verteilt finden Ausflüge statt. Die Weihnachtsfeier etwa stand unter dem Motto „Casino Royale“: Alle erschienen in Abendgarderobe und konnten sich unter Anleitung professioneller Croupiers auch mal wie James Bond am Spieltisch fühlen. Der Arbeitsalltag ist abwechslungsreich. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben die Möglichkeit, leitende Positionen zu erreichen oder können die Abteilungen wechseln. „Das Unternehmen entwickelt sich stetig weiter“, betont Karl. „Und jeder hat die Möglichkeit, mit uns mitzuwachsen.“

Papier Karl freut sich auf Ihre Bewerbung

Papier Karl sucht Persönlichkeiten (m/w/d), die bereit sind, die Welt zu verpacken unter www.papierkarl.de/karriere.

Kontakt

Papier Karl GmbH & Co Vertriebs-KG

Rottmanner Straße 1–3

85457 Wörth bei Erding

Tel. 08122/86886-0

Mail: info@papierkarl.de

www.papierkarl.de

www.pack-haus.de

Zurück zur Übersichtsseite