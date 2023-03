VOLKSBANK RAIFFEISENBANK DACHAU EG

Teilen

Junges, dynamisches Team: Jedes Jahr beginnen viele Auszubildende ihren Schritt in die Zukunft bei der Volksbank Raiffeisenbank Dachau. © VR-Bank

„Wir lachen jeden Tag und wachsen dabei gemeinsam!“ Eigenes iPad und eScooter gehören mit zur Ausbildung bei der VR-Bank Dachau.

Paula und Constantin sind Bank-Azubis bei der Volksbank Raiffeisenbank Dachau. Sie berichten darüber, was ihre Ausbildung so besonders macht, und wie man sich auf vr-dachau.de/karriere bewirbt.

Jedes Jahr beginnen viele Auszubildende ihren Schritt in die Zukunft bei der Volksbank Raiffeisenbank Dachau. „Meine Ausbildung zum Bankkaufmann startete ich 2021. Normalerweise dauert sie drei Jahre. Aufgrund schulischer Vorbildung hat mir die VR Bank Dachau angeboten, die Ausbildung zu verkürzen“, berichtet Constantin.

Während der Ausbildung zur Bankkauffrau bzw. zum Bankkaufmann lernen die Auszubildenden alles rund um Geld- und Vermögensanlagen, Kredite, Kontoführung und Zahlungsverkehr. Zu den Inhalten gehören auch Beratungsgespräche, damit die Auszubildenden lernen, Kundinnen und Kunden optimal zu beraten, damit diese aus finanzieller Sicht gut in die Zukunft blicken können.

Alle Azubis werden gleich zu Beginn mit einem iPad ausgestattet. „Dieses nutzen wir für die Berufsschule, aber auch für Netflix zu Hause“, so Constantin weiter. Paula, die sich bereits im zweiten Jahr ihrer Ausbildung befindet, ergänzt lachend: „Als Azubi geht es uns gut bei der VR-Bank Dachau. Wir bekommen sogar einen eScooter oder ein 365-Euro-Ticket kostenlos. Die Qual der Wahl!“

Neben den Azubi-Vorteilen profitieren Auszubildende bei der VR Dachau auch von den Benefits, die für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gelten. Hierzu zählen 30 Tage Urlaub im Jahr (bei Vollzeit), ein 13. Monatsgehalt im November und frei an den beiden Brückentagen zu Christi Himmelfahrt und Fronleichnam. Wen das noch nicht überzeugt: Auch am 24. und 31. Dezember eines jeden Jahres ist die Bank geschlossen. Da bleibt viel Zeit für Familie, Freundinnen und Freude.

Generation Zukunft: Auf die Azubis der VR-Bank Dachau warten zahlreiche Vorteile und Benefits. © VR-Bank

Auch Kaufleute für Dialogmarketing oder Immobilien werden ausgebildet

Nicht nur die Ausbildung zu Bankkaufleuten ist bei der VR-Bank Dachau möglich, berichtet Constantin: „Ab 2023 bilden wir auch Kaufleute für Dialogmarketing oder Immobilien aus. Bewerben kann man sich schon jetzt ganz einfach online: vr-dachau.de/karriere.“

„Innerhalb weniger Tage bekommen Bewerberinnen und Bewerber eine Rückmeldung vom netten Personalteam“, erklärt Paula, „und dann erfährt man auch, was man in der Ausbildung verdient. Aktuell sind es zirka 1180 Euro zum Start und zirka 1.310 Euro im 3. Ausbildungsjahr.“

Auch Studierende können jederzeit eine Ausbildung zu Bankkaufleuten (m/w/d) beginnen: Wenn ein Studium doch nicht das Richtige sein sollte, bietet die Volksbank Raiffeisenbank Dachau eine Spezialausbildung für Studienabbrecherinnen und -abbrecher. Alle Informationen und Bewerbungsmöglichkeiten gibt es auf dem Karriereportal der Bank: vr-dachau.de/karriere.

In der Volksbank Raiffeisenbank Dachau arbeiten insgesamt rund 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Hauptstelle ist in Dachau (Augsburger Str. 33-35). Neben den weiteren Geschäftsstellen in Dachau (Münchner Str. 35 und Sudetenlandstr. 75-77) und München (Allach: Vesaliusstr. 20 und Untermenzing: Allacher Str. 98) betreibt die Bank noch weitere Geschäftsstellen im Landkreis Dachau.

Die VR-Bank Dachau freut sich auf Ihre Bewerbung

Die Volksbank Raiffeisenbank Dachau bildet aus:

Bankkaufmann/-frau ab September 2023

ab September 2023 Kaufmann/-frau für Immobilien ab September 2023

ab September 2023 Kaufmann/-frau für Dialogmarketing ab September 2023

ab September 2023 Spezialausbildung für Studienabbrecher/-innen, Beginn jederzeit möglich

Jetzt bewerben

Kontakt

Volksbank Raiffeisenbank Dachau eG

Ansprechpartnerin: Julia Bühl

Augsburger Str. 33–3

585221 Dachau

Tel.: 08131/77-156

www.vr-dachau.de/karriere

Zurück zur Übersichtsseite