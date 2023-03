DIWIKA

Von: Carina Blumenroth

Teilen

Die diwika hält Ausschau nach neuen Steuer-Helden, auf die viel mehr als nur die neueste digitale Technik wartet. © diwika

Haben Sie die Steuer-Superkraft? Die Steuerkanzlei diwika sucht neue Mitarbeiter.

„Wir brauchen Ihre Superkraft.“ So heißt es in der neuen Recruiting-Kampagne der Steuerkanzlei diwika, die neben ihrem Hauptsitz in Mainburg auch Büros in Freising und Pfaffenhofen unterhält. Seit ihrer Gründung 1979 hat sich die diwika kontinuierlich weiterentwickelt. Inzwischen arbeiten rund 50 Mitarbeiter:innen für das Unternehmen, das jetzt weitere Steuer-Helden an Bord nehmen möchte.

Mehr Infos

Arbeiten bei diwika: Sie sollten zahlenaffin sein

„Im Wesentlichen suchen wir Arbeitskräfte für die Steuerberatung“, teilt Partner Daniel Münster mit. Motivierte Interessenten sollten zahlenaffin sein, gern selbstständig arbeiten und Freude am Umgang mit Menschen haben. Zu den Klienten der Kanzlei zählen hauptsächlich Unternehmen, darunter zahlreiche GmbHs und GmbH & Co. KGs, aber bei Bedarf erhalten auch Privatkunden das geballte Know-how der diwika. Denn um immer wieder Superkräfte aufzutanken, erhalten Mitarbeiter:innen regelmäßig Fort- und Weiterbildungen.

Neben steuerfreien Sachbezügen und einem Internet-Zuschuss steht den Steuerhelden für ihre Missionen unter anderem digitale Technik auf neuestem Stand zur Verfügung. Zudem achtet die diwika auf ein familiäres Ambiente. „Einmal im Quartal findet eine Geburtstagsbrotzeit statt, in der das Team die aktuellen Jubilare hochleben lässt“, berichtet Partner Maximilian Gruber. Und wenn die Chefs nicht gerade am Computer sitzen, sind sie vermutlich hinterm Grill zu finden. Denn wenn im Sommer ein Barbecue auf der Dachterrasse in Mainburg stattfindet oder im Garten in Freising, dann sorgen die beiden Partner selbst für beste Schmankerl. (Manuel Eser)

Wer bei Zahlen Superkräfte erlangt, der ist bei der DIWIKA goldrichtig Fotostrecke ansehen

diwika sucht neue Mitarbeiter:innen

Steuerfachangestellte (m/w/)

Steuerfachwirte (m/w/d)

Fachassistent Lohn & Gehalt (m/w/d)

Kontakt

diwika

Landshuter Straße 1

84048 Mainburg

Bewerbungen an:

d.muenster@diwika.de

www.diwika.de

Zurück zur Übersicht